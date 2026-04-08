Javier Milei recibirá esta tarde a Nahuel Gallo en Casa Rosada a poco más de un mes de su liberación

El gendarme Nahuel Gallo junto a la minsitra de Seguridad, Alejandra Monteoliva (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

A un mes de su liberación, el presidente Javier Milei recibe este miércoles por la tarde a Nahuel Gallo, el gendarme argentino que estuvo detenido 448 días en Venezuela por el autoproclamado gobierno de Nicolás Maduro. Será el primer encuentro con el efectivo desde su liberación el pasado 1° de marzo luego de permanecer más de un año en el centro de detención El Rodeo y tendrá lugar en el despacho presidencial de Casa Rosada.

Según supo Infobae de fuentes oficiales, el encuentro se dará esta tarde a las 16.30, luego de que el mandatario grabe una entrevista que se emitirá a las 23 en la Televisión Pública con los economistas Antonio Aracre y Marcelo Castiñeiras. Hasta entonces, podrían ser de la partida la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller, Pablo Quirno, los primeros funcionarios que mantuvieron contacto con el efectivo durante los días que pasó a la espera de estudios médicos en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional Argentina.

Por los pasillos de Balcarce 50 celebraban el intercambio que se dará esta tarde y remarcaban que desde el Ejecutivo intentaron no forzar los tiempos con intención de darle lugar al cabo primero de la Gendarmería Nacional para que recupere la cotidianidad y pueda reencontrarse con su familia luego de haber sido repatriado a raíz de la gestión institucional que llevó adelante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Desde su retorno al país, Gallo estableció contactos con algunos actores de la administración libertaria como lo son los ministros Quirno (Relaciones Exteriores) y Monteoliva (Seguridad), quienes lo escoltaron durante la primera conferencia de prensa en la que brindó detalles de sus días privado de su libertad en Venezuela y reclamó la liberación de los 24 extranjeros recluidos en el Rodeo I.

Conferencia de prensa | Regreso de Nahuel Gallo a la Argentina (RS Fotos)

El día después de la declaración a la prensa, que tuvo lugar el 5 de marzo, Patricia Bullrich, ex titular de la cartera de Seguridad y jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado lo recibió en su despacho del Congreso. Lo hizo acompañada por los senadores Bartolomé Abdala, Maximiliano Abad, Agustín Monteverde, Vilma Bedia y Martín Goerling.

“Apenas les contó un 10% de lo que vivió”, revelaron en aquel entonces a este medio desde el entorno de la exfuncionaria. Lo cierto es que, el día antes, Gallo había pedido “tiempo” para poder contar su historia que inició aquel 8 de diciembre de 2024 cuando el régimen de Maduro lo detuvo en el cruce fronterizo de San Antonio del Táchira, al ingresar desde Colombia.

Sin un lugar a un debido proceso ni asistencia judicial, el gendarme fue detenido ilegitimamente y permaneció 448 días sin poder mantener comunicación con su esposa Alexandra Gómez, su hijo Victor y su madre Griselda. Luego de la intervención de Donald Trump en Venezuela, que incluyó la detención de Maduro, y en medio de un proceso de liberaciones de presos políticos, el argentino retornó luego de que sus familiares levantaran incansablemente el reclamo por su libertad.

Durante una entrevista con este medio, la ministra Monteoliva recordó uno de los momentos más conmovedores del regreso del efectivo, quien luego de bajar del avión en el aeropuerto de Ezeiza, le hizo una pregunta a su superior directo: “Mi comandante, ¿puedo llorar?”. “Nunca había podido llorar durante todo el cautiverio”, explicó la funcionaria.

Movilización por German Giuliani en el edificio de gendarmería (RS Fotos)

El vínculo entre la familia Gallo y Bullrich parece ser fluido. A mediados de marzo, Nahuel y su esposa Alexandra asistieron a la obra teatral que protagoniza el marido de la senadora, Guillermo Yanco, en el Nuevo Teatro La Casona de la calle Corrientes.

Más de veinte días después de su retorno, el efectivo volvió a la provincia de Catamarca, de dónde es oriundo, y fue recibido por el gobernador local, Raúl Jalil en la Casa de Gobierno. En esa oportunidad, Gallo reiteró el reclamo por los presos políticos que aún permanecen privados de su libertad en Venezuela.

Al respecto, el gendarme mantuvo encuentros con la familia de Germán Giuliani, el último argentino que permanece detenido por el régimen chavista, y estableció contactos con María Corina Machado, la líder venezolana y premio Nobel de la Paz a través de una publicación de la activista venezolana en la Argentina, Elisa Trotta.

En las últimas horas, Diego Armesto, el abogado Giuliani, elevó el reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con un pedido de medidas cautelares urgentes contra el Estado venezolano, en una presentación que denuncia desaparición forzada, torturas y graves violaciones a los derechos humanos.