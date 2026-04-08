Javier Milei recibe a Nahuel Gallo en la Casa Rosada

El gendarme Nahuel Gallo durante su primera conferencia de prensa tras su regreso al país (RS Fotos)

Con algunos minutos de demora, el presidente Javier Milei recibe por estas horas al gendarme Nahuel Gallo en Casa Rosada a un mes de su liberación, luego de permanecer privado de su libertad 448 días en Venezuela por decisión del autoproclamado gobierno de Nicolás Maduro. Lo hace escoltado por los ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), pero también por la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

Como anticipó este medio, el intercambio forma parte del primer contacto presencial entre el mandatario y el cabo primero de la Gendarmería Nacional tras su retorno al país que data del domingo 1° de marzo, producto de las gestiones institucionales que llevó adelante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En Balcarce 50 aseguran que la dilación en los tiempos de la cita, que habría gestionado el Ministerio de Seguridad, responde a la necesidad del Ejecutivo de dejar que el efectivo logre volver a su rutina y reencontrarse con su familia.

Lo cierto es que Gallo llegó a Casa Rosada pasadas las 16, y esperó junto a los funcionarios y a la senadora al mandatario que grabó una entrevista con los economistas Antonio Aracre y Marcelo Castiñeiras en su despacho, que se emitirá esta noche, a las 23, por la Televisión Pública. Si bien la audiencia estaba programada para las 16.30, hasta las 17 el mandatario se mostró activo en su cuenta de X. “Dime que sos un estúpido sin decir que sos un estúpido. Aquí tenemos un cavernícola defensor del robo de los empresaUrios ladrones“, sostuvo en una publicación contra el periodista Manuel Jove.

Hasta entonces, los únicos representantes del Poder Ejecutivo que habían establecido contacto con el efectivo de seguridad habían sido Quirno y Monteoliva, los encargados de esperarlo en el Aeropuerto de Ezeiza a su regreso. También se mostraron con Gallo en la conferencia de prensa que tuvo lugar el 5 de marzo en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional donde el gendarme y su familia, compuesta por su esposa María Alexandra Gómes, y su hijo Victor, se resguardaron durante los primeros días del mes para iniciar el proceso de reinserción.

Javier Milei junto a Antonio Aracre y Ramiro Castiñeira en su despacho de Casa Rosada

Durante su primera declaración a la prensa, Gallo habló del calvario que vivió en el centro de detención Rodeo I, ubicado en las afueras de Caracas, y pidió “tiempo” para poder contar su historia. “No quiero contar las cosas y las atrocidades que hicieron. No puedo todavía, no me siento preparado. Les pido mi tiempo. No hablo con todos porque yo lo pedí, quiero tiempo. Quiero discernir la información que ha pasado mucho tiempo, casi 15 meses. No sé nada de nadie, de mi familia, de la institución, del país”, supo expresar en aquel entonces.

Con el paso de los días, el efectivo fue citado por Bullrich a una reunión en el Congreso, de la que participaron además un puñado de legisladores, y regresó a la provincia de Catamarca, su tierra natal. Allí fue recibido por el gobernador local, Raúl Jalil, en la Casa de Gobierno, en una audiencia en la que conversaron además sobre los presos políticos que aún permanecen detenidos en Venezuela.

Es con la exministra de Seguridad, la última en llegar a la reunión de hoy, con quien Gallo trabó una estrecha relación. Incluso fue invitado por la legisladora a presenciar la obra de teatro que su esposo, Guillermo Yanco, protagoniza en el Nuevo Teatro La Casona de la calle Corrientes.

Por su parte, y en la previa al intercambio que aún continúa, el canciller secundó a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en una reunión con las autoridades de PromArgentina y representantes del sector cárnico para anunciar la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos con intención de impulsar las exportaciones. Desde el oficialismo revelaron que la iniciativa se realizará del 27 de abril al 1 de mayo en Filadelfia, Chicago y Los Ángeles.

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezó en Casa Rosada un encuentro de trabajo junto al Canciller, Pablo Quirno, el Presidente Ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca y representantes del sector cárnico para anunciar la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, una misión comercial destinada a impulsar exportaciones y fortalecer la inserción en un mercado altamente competitivo.

Una vez iniciada la reunión con el gendarme, efectivos de Casa Militar cercaron el perímetro a la prensa acreditada, algo que ocurre regularmente cuando el mandatario ingresa o abandona el Palacio de Gobierno.

Gallo fue detenido por el régimen de Maduro el 8 de diciembre de 2024 en el cruce fronterizo de San Antonio del Táchira, al ingresar desde Colombia. Tras más de un año incomunicado y aislado, fue liberado luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Desde entonces, el gendarme reclama la libertad de Germán Giuliani, el último argentino que permanece secuestrado por el régimen chavista.