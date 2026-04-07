Política

El Gobierno le pagará a Santa Fe los 120 mil millones de pesos que ANSES le debe a la provincia

El acuerdo fue sellado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el gobernador Maximiliano Pullaro. El monto será abonado en 12 cuotas

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Maximiliano Pullaro y Sandra Pettovello acordaron el pago de la deuda que ANSES tiene con Santa Fe
Maximiliano Pullaro y Sandra Pettovello acordaron el pago de la deuda que ANSES tiene con Santa Fe

El Gobierno nacional y la provincia de Santa Fe firmaron un acuerdo clave que pone fin a uno de los conflictos más sensibles de los últimos años en materia previsional. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el gobernador Maximiliano Pullaro y el director de ANSES, Guillermo Arancibia, rubricaron el compromiso por el cual la Nación pagará a Santa Fe, en 12 cuotas, 120 mil millones de pesos. El convenio, que comenzará a implementarse en mayo, busca garantizar el flujo de fondos necesario para cubrir parte del déficit de la Caja de Jubilaciones santafesina.

La firma del acuerdo tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contó con las presencias de la diputada nacional Gisela Scaglia y el secretario de Seguridad Social santafesino, Jorge Boasso. El entendimiento restablece la transferencia mensual de fondos, interrumpida en 2024 a partir de una disposición del decreto 280 firmado por el presidente Javier Milei. El pago se realizará en concepto de anticipo de capital correspondiente, sujeto a la auditoría del ejercicio 2026. Para los ejercicios 2020-2025, el monto final será el que surja de procesos de simulación y auditoría conjunta entre Nación y provincia.

El gobernador Pullaro celebró el acuerdo como un “triunfo de todos los santafesinos”, destacando que se reconoce y comienza a saldar lo que le corresponde a la provincia en virtud de la ley. “Se comienzan a pagar en cuotas los fondos que Nación debe aportar por ley a la provincia por la Caja de Jubilaciones”, explicó el mandatario, y remarcó la importancia de que los recursos vuelvan a quienes corresponden, fortaleciendo el sistema previsional y defendiendo el interés de Santa Fe.

Por su parte, la diputada Scaglia aclaró que el acuerdo restituye el flujo, pero la provincia no renuncia al juicio por el stock de deuda que se generó en los años en que la Nación no transfirió los fondos. “Hoy lo que restablecemos es el traspaso de los fondos, que tienen que ver con el flujo de la caja. Además, se va a realizar una auditoría de los años en que se dejó de transferir para que las dos partes resuelvan cuánto es verdaderamente el monto que se debe y cómo se va a pagar”, señaló la legisladora. El inicio de esta nueva etapa de diálogo institucional busca superar la instancia judicial como único canal de reclamo, permitiendo revisar los números reales y encontrar un mecanismo de pago consensuado.

El secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, valoró el acuerdo como el inicio de “un buen camino” y subrayó que las transferencias mensuales están relacionadas con una ley específica para cubrir el déficit estructural derivado de no haber transferido el sistema previsional provincial a ANSES, situación que comparten Santa Fe y otras 12 provincias. Boasso enfatizó que Santa Fe mantendrá el proceso judicial para reclamar el pago de la deuda acumulada por las transferencias no realizadas en tiempo y forma.

Maximiliano Pullaro, hombre de traje azul y corbata roja, con gafas y barba, hablando por micrófono. Su mano izquierda está levantada; un iPad visible
Maximiliano Pullaro consideró que el acuerdo es "un triunfo de todos los santafesinos" (Foto: Gobierno de Sanfa Fe)

El convenio tiene un impacto directo en la sustentabilidad del sistema jubilatorio de Santa Fe, que depende en gran medida de los aportes nacionales para cubrir el déficit generado por la decisión de sostener una caja previsional propia. El acuerdo también refuerza el federalismo fiscal, al reconocer las obligaciones de la Nación para con las provincias que no delegaron sus sistemas previsionales, y sienta un precedente para otras jurisdicciones en situación similar.

Este avance se produce en el marco de una larga disputa entre Nación y provincia, que motivó presentaciones ante la Corte Suprema y sucesivas gestiones políticas y técnicas. La regularización de la deuda permitirá a la provincia planificar con mayor previsibilidad el pago de haberes y la administración de los recursos previsionales, asegurando derechos adquiridos y brindando tranquilidad a los beneficiarios.

La implementación del acuerdo será monitoreada de manera conjunta y se abrirá una instancia de auditoría para determinar el monto final a pagar por los ejercicios no cubiertos, en un proceso que prioriza el diálogo y la transparencia. La resolución del conflicto es vista como un paso fundamental en la recuperación del equilibrio financiero provincial y en la defensa del patrimonio de los jubilados santafesinos.

Santa Fe, tras años de gestiones y reclamos, logra así un avance sustantivo en la recuperación de recursos indispensables para su sistema de seguridad social y sienta bases para la resolución de otros conflictos federales en materia de financiamiento previsional.

El pasado 31 de marzo, de la mano de su gobernador, Ignacio Torres, fue Chubut la provincia que acordó con el Gobierno el pago de los 48 mil millones de pesos que le adeuda ANSES.

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