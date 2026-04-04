De Kicillof a CFK: el PJ avanza en un frente anti Milei, pero todavía no consolida una estrategia de unidad

Veteranos de la Guerra de Malvinas asisten a un acto conmemorativo junto a figuras públicas, destacando la presencia de un excombatiente con medallas y el sombrero de la Armada Argentina.

El peronismo dio este fin de semana una muestra de acercamiento entre los distintos sectores cuando gobernadores, legisladores e intendentes de distintos puntos del país coincidieron en la provincia de Tierra del Fuego para participar de los actos por el Día de Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas. Fue un primer paso para una construcción en vistas al 2027 que por el momento tiene más interrogantes que certezas.

Como contó Infobae un grupo de diputados busca traccionar la construcción de un frente anti Milei de carácter federal. En esa idea también está embarcado el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Tras las actividades en Tierra del Fuego desde su entorno se encargaron de remarcar su rol activo “en la construcción de consensos”. Quintela estuvo acompañado por la vicegobernadora, Teresita Madera y la senadora nacional por La Rioja, Florencia López.

Las actividades en Tierra del Fuego dejaron varias fotos. Por un lado la comitiva de La Cámpora que se reunió en la tarde noche del miércoles en Ushuaia mientras Kicillof junto a Quintela y un grupo de legisladores nacionales se preparaban para participar de la vigilia en Río Grande. Ese grupo estuvo con el gobernador fueguino Gustavo Melella. Entre actividad y actividad. Hubo conversaciones sobre la coyuntura y el plan 2027. Kicillof aprovechó para empezar a tejer lazos con los intendentes. Se mostró con los tres jefes comunales de Tierra del Fuego, Martín Pérez de Río Grande; Walter Vuoto de Ushuaia y Daniel Harrington de Tolhuin. Pérez y Vuoto mantienen sus diferencias con el mandatario provincial, Gustavo Melella. De hecho, el camporista Vuoto recurrirá a la justicia por el recorte de fondos al municipio de parte de la administración fueguina.

La construcción de Kicillof por fuera de Buenos Aires está atravesada por diferentes factores y dinámicas territoriales que el mandatario deberá abordar más allá de la discusión interna que mantiene con el kirchnerismo en la provincia que gobierna. Además de Melella, Quintela, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, Kicillof también fue recibido por el intendente de La Quiaca, Dante Velázquez.

Kicillof con Quintela, el intendente de La Quiaca, Dante Velázquez y la diputada nacional, Tolosa Paz.

En el acto oficial el mismo 2 de abril, hubo presencia de todos los sectores del peronismo. El Frente Renovador de Sergio Massa estuvo representado por la diputada nacional Cecilia Moreau; La Cámpora, además de Vuoto, también se hizo presente con Mayra Mendoza, una de las voces de CFK y apuesta del cristinismo para la sucesión bonaerense de Kicillof en 2027. A la intendenta en uso de licencia de Quilmes también la escoltó la secretaria general de la organización, Lucía Cámpora; el Subsecretario de Relaciones Municipales durante la presidencia de Alberto Fernández, Pablo “Tato” Giles, entre otros, como el diputado nacional por Santa Cruz, Juan Carlos Molina.

Mientras sucedía el acto en Ushuaia, en el barrio porteño de La Paternal, el jefe de La Cámpora encabezaba una actividad por Malvinas. Fue la inauguración de un mural en homenaje a los soldados. Allí, sin embargo, dejó una lectura sobre el futuro inmediata del peronismo. “Muchas veces buscan dividirnos bajo falsos antagonismos y lo que tenemos que tener muy en claro de aquí en adelante, es que el parteaguas no es un nombre ni un apellido, sino si se defiende la patria o si no se la defiende”, planteó.

Por el momento, hay una matriz de coincidencia discursiva del peronismo; al menos en la consideración del gobierno de Javier Milei. Lo que aún es incipiente es definir cuál es la mejor estrategia para abordar el proceso electoral. Lo que dejó las elecciones del 2025 aún es materia de debate al interior del peronismo y con énfasis por lo sucedido en Buenos Aires, en donde Kicillof definió desdoblar la elección, ganando con holgura la elección provincial, aunque sin sostener la victoria en la elección a diputados nacionales.

Tampoco hay acuerdos de hasta dónde expandir la construcción de ese frente. Por ejemplo, un sector del radicalismo bonaerense envía señales subterráneas a algunos dirigentes del Ejecutivo bonaerense. “Si Axel decide dar el paso, seguramente vamos a estar”, admite un dirigente del radicalismo bonaerense que se para en la vereda de enfrente del senador nacional por la UCR, Maximilano Abad. Dar el paso significa romper con el kirchnerismo.

Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó junto a miembros del bloque Unión y Libertad de la Legislatura bonaerense posan para una foto.

Pero eso no sucederá. Aunque la relación entre el gobernador bonaerense y la expresidenta actualmente sea nula; no está en sus planes correr a los ministros provinciales que reportan políticamente a CFK. Pero Kicillof sí busca expandir. La reunión que días atrás mantuvo su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, con el exdiputado nacional Emilio Monzó fue en esa sintonía. Fue un acercamiento.

“Estamos de vuelta en el mismo problema que tuvimos antes del 2025″, dijo Kicillof este lunes cuando en conferencia de prensa se le consultó por la reforma electoral anunciada por el gobierno nacional, que plantea, por ejemplo, la eliminación de las PASO. “Es difícil plantear el calendario electoral en la provincia de Buenos Aires sin conocer qué va a hacer Nación en ese y en varios aspectos más. Con lo cual creo que tiene que ser una discusión que está bien que se lleve adelante, pero es concurrente o simultánea con la discusión nacional”, agregó.

Es que una de las posibilidades es que Buenos Aires también desdoble la elección como suelen hacer el resto de las provincias. Lo que defina Kicillof cobra vital importancia para todo el proceso electoral, ya que Buenos Aires reúne más de 13 millones de personas en condición de votar: el distrito -por lejos- de mayor peso electoral. Buenos Aires también podría abordar temas como boleta única en papel para la elección provincial y allí será Kicillof quien defina la fecha de los comicios bonaerenses. Por el momento todo es cálculo y posibles escenarios.