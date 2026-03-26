Sergio Uñac perfila su candidatura nacional: habló con Cristina Kirchner y pidió internas abiertas en el PJ

Sergio Uñac activó su plan presidenciable y empezó a subir su perfil para mostrar su voluntad de estar en la cancha electoral

Antes de volar de San Juan a Buenos Aires, en la mañana del miércoles, Sergio Uñac escuchó la voz de Cristina Kirchner del otro lado del teléfono. La ex presidenta lo llamó para felicitarlo por la carta enviada al PJ Nacional, que ella conduce, con la propuesta de realizar internas partidarias abiertas antes de que culmine el 2026. El sanjuanino agradeció el llamado y le dejó en claro que su voluntad es colaborar, desde su lugar, con la construcción de un nuevo frente opositor.

CFK no fue la única que se comunicó. También le escribieron algunos legisladores de Unión por la Patria, como el formoseño José Mayans que preside el interbloque del que Uñac forma parte, el pampeano Daniel “Pali” Bensusán, la diputada bonaerense Victoria Tolosa Paz y el entrreriano Guillermo Michel, que están en otro sector del peronismo y empujan la construcción de un armado con sello federal. De una punta a la otra del espinel justicialista, su propuesta hizo ruido.

“Suma lo de Sergio pidiendo internas. Todos los que tengan voluntad, tienen que mostrarse”, sostuvo un dirigente del interior, de los que cree que debe haber un candidato de perfil federal compitiendo en una gran interna opositora. En definitiva, a eso apunta Uñac, al igual que el sector en el que trabajan mancomunadamente varios legisladores del interior del país. Todos ellos imaginan una interna con Axel Kicillof.

A esta altura del año, nadie duda sobre el rol preponderante que tiene el gobernador bonaerense en el escenario electoral. Es el único plantado, lanzado y con una estructura armada y en crecimiento. Sin embargo, los dirigentes del peronismo federal advierten que le costará mucho hacer pie en el centro del país, donde se concentra un caudal importante del electorado y las sociedades rechazan cualquier tipo de cercanía al kirchnerismo.

Uñac pide que haya internas partidarias abiertas y que se realicen antes de que culmine el 2026

Hay varias especulaciones e hipótesis sobre el tiempo que se aproxima, pero, en definitiva, hay dos carriles claros por donde transita el peronismo. Por uno va Kicillof, que ha dado luz verde a sus principales dirigentes para armar su proyecto presidencial en el interior, y por otro caminan varios nombres propios de las provincias, que en esta elección quieren tener mayor influencia en el armado nacional del peronismo. En esa lista aparece Uñac.

El sanjuanino presentó la carta con dos ideas claras respecto a su futuro y al del justicialismo: levantar el perfil y mostrar, sin explicitarlo, su decisión de ser candidato a presidente de la Nación y someter a una discusión amplia la necesidad de hacer internas cuanto antes, frente a una eventual reforma política del Gobierno, que termine eliminando las PASO y adelantado las elecciones.

“Solo será posible construir un proyecto político sólido si el proceso de definición de candidaturas no se desarrolla de manera improvisada o en plazos extremadamente acotados. Nuestra Carta Orgánica establece que la fórmula presidencial debe definirse mediante las PASO, lo cual en el calendario actual ubicaría esa definición en agosto del año electoral, o incluso después en caso de una eventual suspensión de las Primarias. Ese cronograma resulta claramente insuficiente para ordenar políticamente al justicialismo, construir consensos programáticos y desarrollar una estrategia electoral nacional coherente”, escribió el senador nacional en el documento enviado al PJ Nacional.

Consultado por Infobae, el ex gobernador de San Juan aseguró que “el peronismo tiene que clarificar liderazgos y hacer un interna cerrada”. Sostuvo que alinear “todos los padrones es un caos”, motivo por el que es “muy díficil” llevar adelante una interna cerrada de la coalición. En ese sentido, remarcó que “la interna abierta va a validar para lo que viene al candidato que gane”.

El senador nacional por San Juan es uno de los nombres que suena desde hace tiempo para integrar la lista de precandidatos presidenciales del peronismo

“¿Qué hace el peronismo si te levantan las PASO en diciembre? ¿Cómo soluciona las candidaturas? Tenemos que ser actores, no adaptarnos al devenir político de Milei y lo que él quiera hacer con las elecciones”, sostuvo ante este medio. Lo cierto es que el sanjuanino está convencido que el gobierno libertario sacará de circulación las elecciones primarias y entiende que el peronismo tiene que jugar su ficha con anticipación. Moverse antes de un eventual movimiento desde la Casa Rosada.

Uno de los temas más complejos de la iniciativa de Uñac tiene que ver con el tiempo. Si hubiese un candidato elegido a fin de año, le quedarían diez meses por delante para afrontar una extensa campaña electoral, tanto en el tiempo formal como informal. Eso implicaría un gran desgaste y la necesidad de estar en primera plana casi todo el tiempo. Son cuestiones discutibles que están vinculadas íntegramente a la estrategia electoral, donde se pone en juego también la influencia de los desdoblamientos provinciales y la proyección económica de la gestión de gobierno.

El sanjuanino no pertenece a ninguna tribu. No está en el kirchnerismo ni con la terminal donde paran Michel, Tolosa Paz y Pichetto. Está en el medio. En el peronismo hay quienes creen que su potencial candidatura tiene el aval de la ex presidenta, en detrimento de la de Kicillof, con el que ya no se habla. Lo cierto es que Uñac es parte de Primero la Patria, un espacio impulsado por un sector del kirchnerismo para contener, en un dispositivo político electoral, a algunos de los referentes de los PJ del interior del país.

En estas semanas Uñac divide su tiempo entre San Juan y Buenos Aires, donde mantiene reuniones permanentes con dirigentes políticos de todo el arco opositor. Entiende que hay que armar una opción que tenga volumen y amplitud, y que el proyecto que presentó ante el PJ Nacional es una iniciativa que se puede mejorar, modificar y cuestionar. Puso sobre la mesa una opción para que sea analizada y debatida en forma horizontal. No hay sentencias de por medio.

En el pensamiento del senador nacional y también de una parte importante del peronismo, está presente la idea de que hay que armar un esquema electoral que contenga a todos los sectores del campo popular. Eso incluye al kirchnerismo y a la ex presidenta. No se puede prescindir de ellos, pero tampoco se los puede poner a la cabeza de un proyecto nacional. Motivos sobran. El voto de la gente es el principal argumento.

Uñac junto a varios dirigentes del peronismo que son parte del armado denominado "Primero la patria"

Uñac se suma a la palestra justicialista como una opción electoral. Está decidido a empezar a tejer relaciones de cercanía con distintos sectores del peronismo. El llamado de Cristina Kirchner abre una historia de unidad extensa y diversa que se está desarrollando mientas se llevan adelante un sinfín de reuniones de rosca política. Como también sucedió con el encuentro entre la ex presidenta y Miguel Pichetto, lo que sobresale es la voluntad de unir un gran rompecabezas.

Hay una realidad innegable. Los peronistas del interior entienden que la ex mandataria tiene una cuota de poder - sobre todo en la provincia de Buenos Aires - que debe dispensar a quien encarne el proyecto final que compita con Milei. Algunos entienden, como es el caso de muchos integrantes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que esos votos se reacomodarán solos detrás de la única opción peronista. Porque no hay lugar para una fragmentación que le abra las calles de la elección al Presidente de la Nación. Otros, en cambio, cre