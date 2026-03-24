El Gobierno estimó 100 mil personas en la Plaza de Mayo por el 50° aniversario del golpe y criticó el “uso político” de la marcha

Jaime Olivos

La marcha de este 24 de marzo, a 50 años del golpe cívico militar de 1976, concentró a varios sectores políticos opositores al Gobierno Nacional que atraviesa semanas complejas. Apostados en una Plaza de Mayo rodeada de efectivos policiales y en las zonas aledañas, un centenar de personas recordaron a los desaparecidos por la última dictadura impulsada por las Fuerzas Armadas, lo que contrastaba con una Casa Rosada completamente vacía y sin actividad.

Miles de personas llegan al microcentro porteño para la conmemoración por el 24 de marzo. Un día atravesado por el dolor y el recuerdo en el 50° aniversario del inicio del período más sangriento de la historia argentina.

Desde la administración libertaria, si bien admitieron que se trató de una instancia de adhesión, le bajaron el precio al número de participantes, que estimaron en alrededor de 100 mil asistentes. La cifra fue resistida por los convocantes que hablaban de un millón de personas en los distintos puntos e incluso sostuvieron que fue más grande que las movilizaciones llamadas en defensa del aborto legal. “Hoy se vivió un jornada histórica contra Milei que muestra que en Argentina no hay espacio para el autoritarismo. Más de un millón de personas colmaron las calles. Hay un consenso social mayoritario de que son 30 mil y fue genocidio”, planteó a Infobae Manuela Castañeira, dirigente nacional del Nuevo MAS, al finalizar la jornada.

“Siempre los 24 de marzo congregan a mucha gente, pero no hubo más de 100 personas. Hablamos de organizaciones y ciudadanía en general”, expresó una voz del Gabinete a Infobae. En sintonía, otro funcionario marcó la asistencia, aunque evitó hablar de masividad. “Hubo bastante gente, pero no sé si llamarla multitudinaria”, se cuidó. “Para ser el 50° aniversario y haberla movido como la movieron eran pocos", se expidió un interlocutor legislativo.

Este martes, el presidente Javier Milei, como cada Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, evitó actividades públicas y se resguardó en la Quinta de Olivos. Lo propio hicieron sus ministros y funcionarios que evitaron sus despachos ubicados en Balcarce 50, que a diferencia de otros días, no abrió las puertas de la explanada.

Para la ocasión, y en otro intento por cuestionar la cifra de 30.000 detenidos desaparecidos que pregonan los organismos de derechos humanos, la cuenta oficial de Casa Rosada publicó un nuevo video de una hora y cuarto bajo el título “Las víctimas que quisieron esconder”.

Jaime Olivos

La pieza audiovisual, compartida por el mandatario en redes, fue elaborada por el cineasta presidencial, Santiago Oria, y el director de Comunicación Digital de la Presidencia, Juan Pablo Carreira, e incluye el testimonio de Miriam Fernández, la nieta recuperada 127, y Arturo Larrabure, hijo del ex militar Argentino del Valle Larrabure, que en 1974 fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), quienes abonaron a la “teoría de los dos demonios” que sostiene el Poder Ejecutivo en lo que denomina “Memoria Completa”.

A través de su cuenta de X, el libertario que se mostró activo a la hora de responder a varios usuarios que criticaban su política económica y sorprendió con un mensaje contra el expresidente Néstor Kirchner en el que incluyó una especie de elogio a Raúl Alfonsín, a quien repudió en más de una oportunidad. “Discrepo... El coraje es hacer lo correcto cuando aún la mayoría esté en contra. En la materia en cuestión, Alfonsín se ha destacado mucho más...”, sentenció Milei ante una publicación que recordó la decisión de Kirchner de retirar los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar de El Palomar.

La histórica movilización tuvo lugar en una semana de debilidad para el oficialismo que resiste los cuestionamientos de la oposición por la causa $Libra y busca blindar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envuelto en la polémica por la inclusión de su esposa, Bettina Angeletti, en la delegación presidencial que viajó en el ARG 01 a Estados Unidos. Sin embargo, en Balcarce 50 descartan que la masiva movilización afecte a la imagen de la administración.

Un integrante de la mesa política remarcó la presencia de dirigentes opositores como el excandidato presidencial del Frente de Todos, Sergio Massa, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para hablar de la politización de la manifestación y cargó contra el peronismo al que acusó de estar “rompiéndose a pedazos”. “Que critiquen. Votamos hace 5 meses. Cómo nos van a marcar la agenda los que destruyeron la Argentina, acaban de perder por paliza y se están rompiendo en pedazos”, subrayó ante la consulta de este medio.

Asimismo, otra fuente del ecosistema violeta cargó contra La Cámpora, que desvió el habitual recorrido de su kilométrica procesión desde la ExEsma para pasar por San José 1111, residencia donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena, y apuntó contra la izquierda por “banalizar” los sucesos para “hacer uso” partidario. “Lo mismo de siempre, la utilización de la política partidaria de este día. El 80% de los referentes que hay en la marcha, hace agua a la hora de hablar de este tema en profundidad”, planteó un legislador.

Por su parte, el diputado de La Libertad Avanza Damian Arabia aseguró que se trató de una movilización “completamente politizada” y cuestionó las consignas en oposición al Gobierno. “Me llama la atención ver gente que en el Día de la Memoria, dice ‘Andate Milei’. Es un poco contradictorio porque la idea es precisamente defender la democracia. Habría que preguntarles si es que efectivamente marchan por eso”, se preguntó ante este medio.

Varios fueron los funcionarios y legisladores que admitieron no haber seguido el descenlace de la jornada. “No vi nada. Esta marcha solo le importa a ellos. Que se diviertan”, ironizó otro referente del espacio.