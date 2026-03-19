Política

En medio de reclamos cruzados, el Gobierno planifica cómo encarar la negociación por las reformas

Las autoridades nacionales ya anunciaron el paquete de proyectos que impulsará en estos días, pero el ministro del Interior, Diego Santilli, todavía no diseñó su nueva gira, que será clave para sumar apoyos con los gobernadores. Hoy Javier Milei visitará Tucumán

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Javier Milei junto a Diego
Javier Milei junto a Diego Santilli (REUTERS/Matias Baglietto)

Luego de presentar el paquete de proyectos que impulsará en esta primera etapa de sesiones ordinarias, el Gobierno se prepara para iniciar las negociaciones por los votos en el Congreso, para lo cual retomará pronto el diálogo con las provincias, que vienen reclamando una reforma tributaria.

El encargado de esta misión para llegar a consensos es el ministro del Interior, Diego Santilli, quien ya tenía en mente iniciar una nueva gira por el país para reunirse y hablar personalmente con los mandatarios locales.

Originalmente, el funcionario tenía previsto iniciar sus recorridas a mediados de este mes, pero la coyuntura y la interna en el oficialismo demoró los planes.

Sucede que, primero, la mesa política libertaria debía fijar los temas que se iban a impulsar y la estrategia legislativa que se llevaría adelante.

La mesa política
La mesa política

El grupo se iba a reunir a la vuelta de la gira por los Estados Unidos, pero en el medio el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, extendió su presencia en Nueva York.

El ministro coordinador es quien encabeza estos encuentros, pero cuando estaba en Norteamérica surgió la polémica por la decisión de haber incluido a su esposa como parte de la comitiva.

En ese marco, aunque el resto de los integrantes del Gobierno regresaron a Buenos Aires a mitad de semana, él sumó actividades en Manhattan y volvió recién el sábado.

Asimismo, el presidente Javier Milei le pidió que el lunes lo acompañara en un acto en Córdoba, por lo que la mesa se terminó reuniendo el martes en la Casa Rosada.

Durante ese encuentro, se definieron los principales proyectos que serán impulsados en el Congreso durante 2026, entre los cuales están el nuevo Código Penal y una batería de iniciativas orientadas a la protección de la propiedad privada.

El Gobierno tiene desafíos en
El Gobierno tiene desafíos en el Congreso (Luciano Ingaramo y Santiago Pezzini /Comunicación Senado)

A pesar de las tensiones, no hubo foto, pero sí asistencia completa: además de Adorni y Santilli, el ministro Luis Caputo (Economía), el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, el asesor, Santiago Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El propio Adorni anunció en su cuenta de X que también se debatirá la modificación de la ley de discapacidad y la actualización de la ley de financiamiento universitario para alinearla con los objetivos de equilibrio fiscal.

No se incluyó, sin embargo, la reforma tributaria, una medida que se planteó en el marco del Consejo de Mayo y que viene siendo solicitada por los gobernadores.

“Nosotros siempre estamos a favor de bajar impuestos, el tema acá es que no podés hacerlo si la Nación no reduce retenciones o el impuesto al cheque, por ejemplo. Tiene que ser un cambio amplio y estructural”, señaló una fuente de diálogo directo con mandatarios aliados.

El conflicto surge porque, en el Palacio de Hacienda, sostienen que el superávit está ajustado, por lo que para eso primero es necesario que la economía crezca.

En este sentido, las autoridades nacionales reclaman que las provincias den el primer paso reduciendo Ingresos Brutos y tasas municipales.

Los gobernadores reclaman una reforma
Los gobernadores reclaman una reforma tributaria amplia

“Las pelaron a las provincias cortando todo y la coparticipación va para abajo. La gran mayoría ya hizo el ajuste. No veo que haya espacio para pedir más esfuerzos con ingresos a niveles reales como en la pandemia y muchas más responsabilidades que antes”, responden del otro lado.

Los distritos exigen, por ejemplo, que se modifique el impuesto a los combustibles y la distribución de esos ingresos, algo que en el pasado generó fuertes diferencias que llegó incluso a una ruptura de las relaciones con la Casa Rosada.

Por otra parte, el oficialismo también tiene pendiente enviar al Congreso la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés).

En el acuerdo comercial con los Estados Unidos, la administración libertaria se comprometió a cumplir con este paso antes del 30 de abril de este año, por lo que tiene poco más de un mes para cumplirlo.

En este contexto, Santilli está por definir el cronograma de encuentros con gobernadores, tanto aliados como dialoguistas, que aparecen como actores clave para aprobar todas estas medidas, no solo en el Senado, sino o también en la Cámara de Diputados.

Este jueves, el ministro del Interior acompañará a Milei en su viaje a Tucumán, en el marco del “Tour de la gratitud”, actos partidarios en los que el Presidente agradece el respaldo de los votantes en las últimas elecciones.

Aunque recientemente se diferenció un poco del oficialismo, el gobernador de esa provincia, Osvaldo Jaldo, es uno de los más cercanos a la Casa Rosada. Con él podrían coincidir en el Foro Económico del NOA (FENOA), organizado por la Fundación Federalismo y Libertad.

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