Política

A 50 años del golpe de Estado, comienza un ciclo de conversatorios en el Congreso

Con la presencia de figuras como Ricardo Alfonsín, Pablo Avelluto, Natalia de la Sota y Taty Almeida, la actividad organizada por el Foro por una Nueva Democracia en Buenos Aires marca el comienzo de una serie de debates públicos que proponen reflexionar sobre el recorrido democrático del país y el impacto histórico del golpe militar

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El ciclo titulado “A 50
El ciclo titulado “A 50 años del Golpe Genocida, tenemos Memoria, Verdad, Justicia y Democracia” se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires e incluirá a dirigentes, académicos y especialistas

El Foro por una Nueva Democracia pondrá en marcha un ciclo de conversatorios para reflexionar sobre la democracia argentina a 50 años del golpe de Estado genocida, en una convocatoria que reunirá a referentes políticos y sociales en el Anexo del Congreso. La cita, abierta a la comunidad, genera expectativa por el perfil plural de sus participantes y por su propuesta de diálogo intergeneracional en torno a la memoria, la verdad y la justicia.

La actividad, que marca el inicio de un calendario de debates enfocados en los desafíos actuales del sistema democrático, se realizará el martes 17 de marzo desde las 17, en la Sala Auditorio Anexo A del Congreso de la Nación, ubicada en Avenida Rivadavia 1841, en Ciudad de Buenos Aires. El acceso será libre y gratuito, según informaron los organizadores, quienes resaltaron que el evento forma parte de las acciones conmemorativas por los 50 años del golpe de Estado ocurrido en la madrugada del 24 de marzo de 1976.

La apertura estará a cargo de Eduardo Sigal, mientras que la coordinación general recaerá en Marcelo Ferreira, principal impulsor del ciclo. El encuentro contará con la participación de dirigentes de distintas trayectorias, entre ellos Ricardo Alfonsín, Pablo Avelluto, Natalia de la Sota, Esteban Paulón, Federico Storani, Jorge Taiana, Eduardo Tavani y Griselda Tessio.

Desde la organización detallaron que la jornada abrirá con un mensaje especial en formato audio de Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, figura reconocida en la defensa de los derechos humanos.

Ricardo Alfonsín y otros referentes
Ricardo Alfonsín y otros referentes políticos expondrán sus perspectivas sobre la memoria y la democracia argentina

El objetivo principal del ciclo es promover un espacio de diálogo plural, en el que converjan diferentes partidos, generaciones y recorridos de la vida democrática argentina. Los organizadores remarcaron que la instancia busca estimular la reflexión colectiva sobre el pasado reciente y sobre los desafíos institucionales del presente. En palabras de Marcelo Ferreira: “Desde el Foro por una Nueva Democracia, integrado por varios referentes de distintos espacios políticos y sociales, demostramos que a 50 años del Golpe Genocida el pacto democrático sigue vivo a pesar de los retrocesos institucionales, el odio, el negacionismo y la reivindicación de la dictadura por parte del Gobierno”.

Durante el conversatorio se analizará el recorrido de la democracia argentina desde el retorno del orden constitucional en 1983 hasta la actualidad, abordando la convivencia política, el respeto por los derechos humanos y la necesidad de fortalecer las instituciones. El ciclo lleva por lema “A 50 años del Golpe Genocida, tenemos Memoria, Verdad, Justicia y Democracia”, y propone abrir espacios de debate público.

Según adelantó el Foro por una Nueva Democracia, la jornada del 17 de marzo será la primera de una serie de encuentros previstos para el año, en el marco de las actividades por el aniversario del golpe de Estado. El ciclo planea incorporar nuevos debates con la participación de académicos, especialistas en historia argentina reciente y referentes de organizaciones sociales, con el fin de sostener el consenso democrático alcanzado tras el fin de la dictadura y de generar instancias de reflexión colectiva sobre el futuro del sistema político.

La inauguración del ciclo por los 50 años del golpe de Estado en el Congreso de la Nación se presenta como una oportunidad para revisar el trayecto democrático del país, impulsar el diálogo intergeneracional y reforzar el compromiso con los valores de la memoria, la verdad, la justicia y la democracia.

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