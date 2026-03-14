Política

Mendoza: proponen que los presos usen uniforme naranja y prohibir las zapatillas deportivas en las cárceles

El proyecto de ley del PRO busca reducir el riesgo de fuga de los internos. También dispone que el costo de la vestimenta sea asumido por ellos mismos

Guardar
Complejo Penitenciario Federal N°6 de
Complejo Penitenciario Federal N°6 de Cuyo, ubicado en Luján de Cuyo.

Un senador presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Mendoza que propone importantes cambios en el sistema penitenciario. De aprobarse, los presos deberán usar uniforme naranja, una práctica común en cárceles de Estados Unidos.

La propuesta sigue una línea similar a la aplicada en Santa Fe: desde 2024, los reclusos calificados como de “alta peligrosidad” deben usar mamelucos del mismo color. La medida alcanzaría a cárceles, alcaidías y centros de detención transitoria de toda la provincia.

El proyecto fue presentado por el senador provincial Martín Rostand, perteneciente al bloque Unión Mendocina, y también propone eliminar el uso de zapatillas deportivas. En su lugar, plantea que los internos utilicen un calzado de goma blanda que -según argumenta- dificultaría las fugas.

“El calzado deportivo de propiedad privada, diseñado para la tracción, la carrera y la escalada, es una herramienta que facilita la huida”, indica el texto, que propone en su lugar la provisión de calzado “monomaterial” y sin cordones.

Según explicó el legislador, la iniciativa surge a partir de distintos episodios de fuga registrados en Mendoza. Entre ellos, el caso de dos detenidos que escaparon de la Alcaidía de Tunuyán y lograron mezclarse con civiles durante casi 24 horas.

La medida ya corre en
La medida ya corre en Santa Fe desde 2024 (REUTERS/Johanna Geron)

Otro de los episodios ocurrió en el pabellón penitenciario del Hospital Central, donde un recluso simuló ser familiar de un paciente internado y logró desplazarse por los pasillos del centro de salud.

La actual permisividad de la vestimenta civil dentro de las alcaidías y cárceles atenta contra el principio de identificación inmediata. La experiencia comparada y la criminología moderna demuestran que el uso de uniformes de alta visibilidad (mamelucos color naranja internacional) reduce drásticamente las posibilidades de una fuga exitosa”, sigue el documento, al que tuvo acceso Infobae.

En ese sentido, el proyecto de ley señala que un interno uniformado es “fácilmente detectable” tanto por fuerzas policiales como cámaras de seguridad y ciudadanos comunes, quienes pueden alertar a las autoridades.

El tercer punto central establece que sean los propios internos quienes asuman el costo de comprar y reponer tanto los uniformes como el calzado que utilicen dentro del sistema penitenciario.

El proyecto de ley propone
El proyecto de ley propone que los presos paguen sus propios uniformes.

El sostenimiento del sistema penitenciario no debe recaer exclusivamente sobre el contribuyente mendocino, especialmente en elementos de uso personal y obligatorio”, argumenta. Y continúa: “La asunción de este costo por parte del sujeto privado de libertad no solo alivia el erario público, sino que funciona como un mecanismo de internalización de las cargas que genera su situación procesal”.

En ese marco, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia sería el encargado de fijar los valores de venta de la indumentaria. Para ello, tomaría como referencia los costos de producción o los valores de compra mayorista.

La iniciativa también contempla la prohibición del uso de prendas civiles dentro de las zonas de alojamiento y circulación de los penales, así como durante los traslados fuera de los establecimientos penitenciarios.

Además, el senador Rostand propone que, al momento de ingresar al sistema, las prendas personales de los detenidos sean inventariadas y queden bajo custodia en depósitos del servicio penitenciario. Esos objetos serían restituidos a los internos una vez que recuperen la libertad.

Presos vigilados por personal de
Presos vigilados por personal de seguridad armado en una cárcel en la provincia de Santa Fe.

Desde 2024, los presos de “peligrosidad alta” de Santa Fe usan uniforme naranja. Este grupo incluye a aquellos que “tengan participación o contacto con organizaciones criminales complejas o relacionadas al narcotráfico; existencia de indicios de participación en atentados, actos de fuerza, agresión o amenaza hacia los poderes públicos”.

La resolución 008/2024, que regula la implementación de la medida, establece que los mamelucos deben ser usados por los internos en todo momento cuando sean retirados de su lugar de alojamiento, ya sea para un destino dentro o fuera de la Unidad Penitenciaria, hasta su regreso.

La resolución también prohíbe el ingreso de visitantes con ropa naranja para evitar posibles confusiones o conflictos dentro de los establecimientos. Además, en los considerandos, se especifica que “el interno es responsable del cuidado y mantenimiento de su ropa personal, y responderá ante ello con descuentos del peculio en caso de roturas o deterioro del uniforme”.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasMendozaPresosPROCárcelInternosPrisión

Últimas Noticias

Tras el viaje a Nueva York, Manuel Adorni aseguró: “Uno hace las cosas bien, pero te podés equivocar”

El Jefe de Gabinete concedió un reportaje tras la polémica con la delegación oficial que participó en la “Argentina Week” y aseguró: “Si pudiera volver atrás, mi mujer no se hubiera subido al avión”

Tras el viaje a Nueva

Laura Alonso: “Nunca es descabellado pensar en Mauricio Macri candidato, es un líder fundamental para la Argentina”

Antes de la convención nacional del PRO, que tendrá lugar la semana que viene, la legisladora porteña y extitular de la Oficina Anticorrupción aseguró que el partido tendrá candidatos propios en 2027 y habló sobre la relación con LLA

Laura Alonso: “Nunca es descabellado

El discurso del oficialismo, dañado por cuenta propia y con prueba económica en continuado

El caso de Adorni terminó por correr el foco de la Argentina Week. El respaldo del Presidente, Karina Milei y ministros expuso el impacto del tema en el Gobierno. Luis Caputo buscó destacar la apuesta a las inversiones. Y también enfrentó el dato de la persistente inflación

El discurso del oficialismo, dañado

El PJ ya mira 2027: Kicillof desembarca en CABA, se largó la sucesión en PBA y más presión por las PASO

El Gobernador acelera la edificación de su armado nacional mientras un grupo de intendentes empiezan a pelear por el trono de La Plata. Discrepancias en el peronismo porteño

El PJ ya mira 2027:

El Gobierno apoya que todos los bolsonaristas condenados por golpistas pasen a ser refugiados y se tensa el vínculo con Brasil

En la administración de Lula da Silva marcan que la relación diplomática con la Argentina es la más baja desde el regreso democrático. Fuertes críticas de Javier Milei por la situación de Jair Bolsonaro y sugerentes apoyos a su hijo Flavio, futuro contrincante del actual mandatario

El Gobierno apoya que todos
DEPORTES
Un regreso y varias bajas:

Un regreso y varias bajas: la lista de concentrados de Boca Juniors para visitar a Unión en Santa Fe

Franco Colapinto largará desde la 12ª posición el Gran Premio de China de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Lionel Messi buscará su gol 900 en la visita del Inter Miami al Charlotte FC por la MLS: hora, TV y formaciones

Gran gol y asistencia de chilena: el show del Diablito Echeverri en la victoria del Girona ante Athletic Bilbao

El impresionante remate teledirigido de Nahuel Molina que se clavó en el ángulo y le dio el triunfo al Atlético Madrid

TELESHOW
El reclamo de Gustavo Garzón

El reclamo de Gustavo Garzón contra los recortes en discapacidad: “¿Cómo les digo a mis hijos que no hay plata?”

El plan de entrecasa de Evangelina Anderson mientras Ian Lucas celebraba su cumpleaños

Bikini, relax y accesorios de lujo: el estilo de Wanda Nara en su escapada romántica a Maldivas

La conexión especial de Djo con sus fans bajo el sol de Lollapalooza Argentina: “Ustedes están locos”

Las lágrimas de Andrea del Boca al recordar la última charla con su padre: “Estoy muy sensible, lo extraño”

INFOBAE AMÉRICA

Cuotas que oscilan entre $50

Cuotas que oscilan entre $50 y $150 serán canceladas por familias beneficiadas con proyecto habitacional en El Salvador

El Oscar 2026 a mejor película extranjera no es solo una competencia entre ‘Valor sentimental’ y ‘El agente secreto’

Panamá inaugura FabLab agrícola para crear soluciones tecnológicas

El ranking de los cruceros más limpios del mundo según inspecciones sanitarias de Estados Unidos

El secreto mejor guardado del sur de África: cascadas, baobabs y costumbres milenarias