Finalmente, Diego Valenzuela no se sumará al Gobierno y Monteoliva define la estructura de la Agencia de Seguridad Migratoria

Diego Valenzuela no se sumará al Gobierno y continuará como senador bonaerense

El ex intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, finalmente no asumirá como titular de la nueva Agencia de Seguridad Migratoria y, en cambio, jurará como senador bonaerense, cargo para el que fue elegido en septiembre del año pasado, confirmaron a Infobae fuentes oficiales.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había anticipado a fines de enero pasado que “la intención” era sumar al dirigente, que había sido el primero que saltó del PRO y se afilió a La Libertad Avanza, como cabeza de la nueva dependencia a cargo del control migratorio.

De hecho, el ex intendente y electo senador había estado trabajando junto a funcionarios nacionales su eventual desembarco, pero esa posibilidad empezó a perder fuerza. Además, el decreto que iba a poner en marcha la nueva dependencia también se viene demorando y todavía no hay fecha confirmada para su firma.

En la entrevista que este fin de semana se publicó en Infobae, Monteoliva se refirió al tema. Al ser consultada sobre la nueva agencia, respondió: “La política migratoria no se suspendió ni se demoró. Desde que la Dirección Nacional de Migraciones pasó al Ministerio de Seguridad, la articulación con las fuerzas federales se profundizó. Estamos trabajando en la Agencia de Seguridad Migratoria y en una reorientación de la política migratoria".

La Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva

“La migración no es un delito. Pero el desorden migratorio genera serios problemas de seguridad. Tenemos que controlar mejor las fronteras y tener una política más proactiva", afirmó. Y agregó: "Extranjero que comete delito, se va. No importa si es de un país vecino, de China o de donde sea. Extranjero que cumple la ley, que trabaja o estudia, no tiene ningún problema. Nuestro objetivo es el delincuente, el narcotraficante y el terrorista. Eso no lo vamos a permitir".

Sin embargo, la funcionaria nacional no habló sobre fechas ni quién estará a cargo de la nueva dependencia.

De acuerdo a lo que pudo confirmar Infobae de fuentes partidarias de La Libertad Avanza, Diego Valenzuela asumirá en las próximas horas la banca en el Senado provincial, que obtuvo en las últimas elecciones locales de medio término.

El ex intendente de Tres de Febrero -que también estaba en uso de licencia- jurará en la Cámara alta con el objetivo de continuar con su actividad política en la provincia de Buenos Aires y tratar de sumarse a la grilla de candidatos, donde ya están anotados el ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de LLA local y diputado nacional, Sebastián Pareja.

Lo cierto es que la nueva estructura que está definiendo Alejandra Monteoliva apunta a relanzar el área de Migraciones, pero sin ampliar el presupuesto. “No hay plata para estar sumando gente y recursos”, explicaron a Infobae fuentes oficiales.