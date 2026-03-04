Política

Villarruel profundiza su pelea con Milei, dilapida su poder en el Senado y gana terreno Patricia Bullrich

La Vicepresidenta parecía contenerse ante las recientes acusaciones, pero, horas después, respondió con furia. El sostén de una imagen considerable en diversas encuestas pensando en 2027

Guardar
Frío saludo entre Javier Milei
Frío saludo entre Javier Milei y Victoria Villarruel durante la asamblea legislativa de apertura de sesiones ordinarias del domingo pasado (Prensa Senado)

Tras deslizar una supuesta contención y silencio ante las recientes -y graves- acusaciones de funcionarios libertarios, Victoria Villarruel viró rápido y respondió furiosa por todos lados en las últimas horas y confirmó la compleja situación en la que se encuentra en la actualidad, pese a una imagen positiva considerable en algunas encuestas: la titular del Senado pasó de decirle “pobre jamoncito” a Javier Milei, en referencia a un jefe de Estado que estaba entre ella y la hermana del primer mandatario y secretaria general de Presidencia, Karina Milei, a quedar en el medio de un sándwich entre toda la Casa Rosada y la jefa del oficialismo en la Cámara alta, Patricia Bullrich, que se “comió la cancha” y ya le quita el poco poder que le queda.

En primer lugar, es falso o, de mínima, discutible que Villarruel le haya jugado en contra -y con saña- al Gobierno en las fases iniciales de atropello opositor en el Senado. Fue todo lo contrario, aunque no fue gracias a la vicepresidenta, al menos, como ideóloga. Sí, como ejecutora junto a la bancada libertaria y los pocos aliados que quedaban. Uno de los factores clave para tener éxito en el Congreso es el tiempo. Ya nadie lo recuerda, pero desde la Cámara alta se le dieron a la Casa Rosada varias semanas de oxígeno ante distintos temas delicados para la administración central que el kirchnerismo y pícaros aliados se disponían a sancionar. Por eso es trascendental el cargo de la secretaría parlamentaria -el día a día de la agenda legislativa y contactos con los bloques-, que desde el 10 de diciembre de 2023 es ocupada por el respetado Agustín Giustinian. Tiene un equipo de caras no conocidas, pero que hicieron magia ante las oleadas anti libertarias. Y sólo con siete o seis integrantes de 72 en ese entonces.

Después de los primeros embates del Gobierno, Villarruel, que ya empezaba a tropezar con algunos lineamientos políticos y comunicacionales, limó sin freno a la entonces eficiente secretaria administrativa de la Cámara alta María Laura Izzo, que se fue en 2025. Esa butaca es el corazón y caja del Senado. Lo reemplazó -dialoguistas dieron votos- con su amigo Emilio Viramonte Olmos. Duró unos días. Después de meses de indefinición, llegó el alivio con Alejandro Fitzgerald, muy bien visto por las diferentes bancadas. En resumen, una cadena de errores infantiles difíciles de asimilar para alguien con una eventual proyección nacional, si uno pensara esta misma situación, por caso, en un Ministerio de Economía.

La vicepresidenta y titular del
La vicepresidenta y titular del Senado junto al secretario parlamentario de la Cámara alta, Agustín Giustinian (Gustavo Gavotti)

Con el correr de 2025, Villarruel aprovechó redes sociales y ahí sí arrancó a diferenciarse de algunas posturas de la Casa Rosada. Es decir, pisó el palito. Justo, en el peor momento de Milei. Mientras tanto, en un Senado en modo “Vietnam” peleaba con un tenedor el entonces jefe oficialista, Ezequiel Atauche (Jujuy). Antes de las elecciones generales de octubre pasado, la vicepresidenta fue recibida casi con honores por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. El “querido tío”, según un penoso video que circuló en las últimas horas. Semanas atrás, lo hizo con el de La Rioja, Ricardo Quintela. En cuanto al último, ¿sus asesores saben lo que comentan los propios peronistas de allí sobre la gestión del “gitano”?

Consumados los comicios de octubre y la victoria de los hermanos Milei a nivel nacional, Villarruel entró en una espiral negativa que se sintió en la propia Cámara alta. Por caso, en noviembre de 2025, recibió al titular del Senado español y bloqueó todo un pasillo -público- entre su oficina y el salón Eva Perón. Ni Cristina Kirchner llegó a hacer una cosa así.

En diciembre último apareció Bullrich, una máquina de sacar leyes, al menos, hasta ahora. Por supuesto que lo hizo con un bloque inflado, dialoguistas reacomodados -alivio por un tóxico que partió, pese a que se cansó de negociar cositas- y una eficiencia alta, si de períodos de sesiones extraordinarias se hablara. Villarruel continuaría con viajes a provincias y su propio camino. Más las redes.

Las novelas con los vicepresidentes parecen no tener fin en la Argentina. Y, en caso de corroborarse el quiebre para siempre entre los Milei y la titular del Senado, será venenoso para ella moverse, si es que lo piensa, en clave electoral. En algún momento llegará 2027 y, si se concreta un salto, la Casa Rosada tendrá argumentos de sobra.

Villarruel tiene una medalla más para colgarse, además de haberle regalado la planta permanente -en un abrir y cerrar de ojos- a alguien de su círculo más íntimo: en 2024 inauguró un busto de la ex presidenta Isabel Perón y la visitó en España. Es, quizás, la única persona que el 99% del peronismo -todas las ramas- olvidó y negó en su historia oficial, por vergüenza, durante décadas. Coincide con el destino que quieren los hermanos Milei para ella.

Temas Relacionados

Victoria VillarruelJavier MileiKarina MileiPatricia BullrichLa Libertad AvanzaSenadoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Juan Manuel Abal Medina: “El peronismo está dando un papel muy triste”

El ex jefe de Gabinete de la Nación expuso que los desacuerdos internos y la ausencia de renovación en la dirigencia han dejado al partido sin la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos actuales y construir una alternativa sólida

Juan Manuel Abal Medina: “El

Damián Arabia: “No creo que el presidente maltrate, da sus miradas y no usa el poder del Estado para presionar”

El diputado de La Libertad Avanza analizó en Infobae al Regreso el discurso y el modo de ejercer el poder de Javier Milei. Defendió la autenticidad presidencial y cuestionó la comparación con prácticas del kirchnerismo

Damián Arabia: “No creo que

El Gobierno le exigió explicaciones a Formosa por el video de Gildo Insfrán entrevistado por alumnos: “Adoctrinamiento político”

Desde la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, se le remitió una nota formal al Ministerio de Cultura y Educación de la provincia que gobierna el peronista desde hace más de 30 años

El Gobierno le exigió explicaciones

Nahuel Gallo cenó con su familia por primera vez después de 448 días: “Pidió algo que extrañaba con todo su corazón”

El gendarme argentino permanece en el Edificio Centinela donde se recupera tras estar encerrado por el régimen chavista en Venezuela. “Cuando él esté listo para compartir su historia, vamos a denunciar esos crímenes de lesa humanidad”, anticipó su esposa

Nahuel Gallo cenó con su

Tras la apertura de sesiones de Kicillof, el peronismo reflota la tensión y posa la lupa en las internas locales

El 15 de marzo habrá elecciones en 18 municipios, algunos de peso como General Pueyrredón o San Nicolás. El gobernador ya transita la construcción hacia 2027, pero tiene un frente interno sin resolver. Lo que dejó el discurso

Tras la apertura de sesiones
DEPORTES
“El fútbol se volvió horrible”:

“El fútbol se volvió horrible”: la sentencia de una leyenda que decidió dejar de mirar partidos

Con Racing y Huracán en zona de playoffs, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura tras el cierre de la fecha 8

Colombianos en el Vasco da Gama tienen nuevo técnico: un viejo conocido volvió al equipo carioca

El divertido ping pong a Colapinto antes del inicio de la F1: su principal fobia, Messi y el superpoder que le gustaría tener

Uno por uno, cómo les fue a los tenistas argentinos en la gira sudamericana de polvo de ladrillo

TELESHOW
Quién se convirtió en el

Quién se convirtió en el primer líder de Gran Hermano Generación Dorada: los beneficios que obtuvo

Juana Repetto apuntó contra sus haters y mostró cómo está su cuerpo a dos semanas del parto: “Tengo otras prioridades”

Denise Dumas recordó la muerte de su hermana y contó cómo le afectó en su vida: “Fue un antes y un después”

Tato Algorta, el excampeón de Gran Hermano, sufrió un fuerte accidente automovilístico en Uruguay: cómo se encuentra

La divertida amenaza de Sabrina Rojas a su hija Esperanza al llevarla a la escuela: “No me aguanta”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen iraní intensificó su

El régimen iraní intensificó su ofensiva contra Arabia Saudita, Kuwait y Qatar con ataque combinados

Exoneran impuestos al proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá

Del cine a la fotografía, Yorgos Lanthimos se aleja de una cámara y toma la otra

Selfie, streaming, spoiler, fake news: extranjerismos en la vida cotidiana de los hispanoparlantes

De las plantas al cerebro, un asombroso recorrido por las fronteras de la conciencia