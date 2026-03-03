Política

Tras la apertura de sesiones de Kicillof, el peronismo reflota la tensión y posa la lupa en las internas locales

El 15 de marzo habrá elecciones en 18 municipios, algunos de peso como General Pueyrredón o San Nicolás. El gobernador ya transita la construcción hacia 2027, pero tiene un frente interno sin resolver. Lo que dejó el discurso

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof,
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la vicegobernadora, Verónica Magario (AG La Plata)

“Cada uno es libre de opinar lo que quiera”, dijo el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco esta martes cuando fue consultado por la crítica del kirchnerismo al discurso del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en su apertura de sesiones. El mandatario decidió en su relato confrontar con la gestión de Javier Milei y empezar a explorar un discurso federal en pos de una construcción política hacia 2027. El mandatario provincial no hizo referencia explicita a la situación de la expresidenta Cristina Kirchner, quien transita la prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública y esa omisión volvió a emerger la interna dentro del peronismo bonaerense. Pero puede haber más: el 15 de marzo habrá otro capítulo de la zaga cuando en 18 distritos de la provincia de Buenos Aires el peronismo dirima la conducción de los PJ en elecciones internas.

La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) avizoran un escenario complejo. En el medio, el Frente Renovador de Sergio Massa, busca mediar pero tras el discurso de Kicillof hubo algunas críticas solapadas a cuestiones de gestión bonaerense: puntualmente la situación de paro en docentes, estatales y judiciales. El 15 de marzo en Morón, Navarro, San Miguel, Tres de Febrero, Tigre, San Antonio de Areco, San Nicolás, Zárate, Magdalena, Junín, Lincoln, Balcarce, General Pueyrredón, Lobería, Coronel Suárez, Tornquist, Roque Pérez y Saladillo habrá elecciones internas dentro del PJ. Algunas presentan mayor complejidad que otras, pero todas son producto del no acuerdo entre el kirchnerismo y el espacio de Kicillof.

El posicionamiento del kirchnerismo, evidenciado en las palabras de la diputada provincial e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, con respecto al discurso de Kicillof frente a la Asamblea Legisaltiva fue elocuente. Si bien dijo que se sumaba al reclamo por el recorte de fondos a la Provincia de parte de la gestión de Javier Milei, consideró: “me preocupa que como gobernador -Kicillof- no haya hecho referencia a la proscripción del peronismo con la detención ilegal de Cristina, para quien además humanamente esperaba una muestra de solidaridad, como también lo esperaban muchos argentinos y argentinas que queremos a Cristina”.

Mayra Mendoza
Mayra Mendoza

“Es una opinión, no la compartimos”, sentenció Bianco este martes en declaraciones a La Red. La voz del funcionario de Kicillof oficia como posición oficial del Ejecutivo. Ante la consulta de este medio otro ministro fue un poco más allá y planteó que “Axel estuvo excelente” y que “hay que concentrarse en terminar con el Gobierno de Milei: si otros están en otra cosa, es tema de ellos. Hay que ocuparse de la gente. Flaco favor le hacen a Cristina dividiendo al peronismo. Evidentemente la usan y no les preocupa tanto su situación. Es triste el papel que hacen”.

La disputa pasará al plano de ejecución con las elecciones internas del próximo 15 de marzo. Hay municipios donde se posa la atención, tanto por el peso electoral o por la particularidad política. General Pueyrredón aparece en el podio. En el distrito que desde hace años gobierna el PRO, el kirchnerismo buscará retener la conducción del PJ. Respaldado por la senadora bonaerense Fernanda Raverta, el cristinismo irá con Daniel Di Bartólo, que es docente y dirigente sindical de SADOP; el gremio que nuclea a los educadores de las escuelas de gestión privada. Del otro lado, por el MDF, aparece la lista que encabeza Adriana Donzelli. Desde afuera de la estructura formal, este espacio cuenta con el respaldo del concejal, diputado provincial en uso de licencia y ex intendente del municipio, Gustavo Pulti. La particularidad es que en un principio había otra lista que impulsaba el ex diputado bonaerense Rodolfo “Manino” Iriart. Peronista, de pasado en lo que fue el sciolismo, el dirigente decidió terminar apoyando la nómina que encabza Donzelli. Fue luego de una charla con el diputado bonaerense, Mariano Cascallares; uno de los negociadores del MDF en todo el proceso interno del PJ. Esa decisión decantó en una foto entre Iriart y el propio Kicillof durante una recorrida del mandatario por la ciudad de la Quinta sección electoral.

Otro funcionario de relieve que mostró un posicionamiento claro en el marco de la interna de los PJ en los distritos fue el propio Bianco. La semana pasada, el ministro de Gobierno terminó una serie de actividades institucionales en Saladillo con una reunión en la sede del PJ local y con una de las lista que competirá por la conducción del partido en aquel distrito de la Séptima sección electoral. Se trata de la lista 2 que encabeza Fabián Salguero e integran demás adherentes al MDF. Compiten contra La Cámpora que va con el concejal Diego Yansón como candidato.

En Tres de Febrero, el ex ministro de Salud bonaerense, Alejandro Collia se volverá a enfrentar a La Cámpora, que buscará retener la conducción partidaria en la figura del ex candidato a intendente Juan Debandi. Otra disputa MDF-Kirchnerismo. Algo que también sucede en San Nicolás, San Miguel o Morón para citar otros ejemplos.

En San Miguel hay tres
En San Miguel hay tres listas por la conducción del peronismo. Dos tienen el auspicio del MDF

En San Miguel hay una particularidad: no hay dos, sino tres listas. El kicillofismo tiene dos vertientes. Una que representa Juan José Castro, que cuenta con el auspicio del ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis y otra que encabeza el subsecretario de Organización Comunitaria del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Santiago Fidanza, que forma parte de la estructura del titular de ese ministerio, Andrés “Cuervo” Larroque. Son integrantes del Gabinete y parte de la mesa política de Kicillof. En tanto que el kirchnerismo va con una lista propia que lleva a Héctor Fernández.

En San Nicolás, La Cámpora promueve a la ex candidata a intendenta y actual titular del Puerto San Nicolás, Cecilia Comerio. El kicillofismo a Sebastián Vignoles, que en su lista cuenta con el respaldo de referentes de la CGT, UOM, CTA, Movimiento Evita, Corriente de la Militancia.

Morón también tendrá su foco de atención. La relación entre el actual intendente, Lucas Ghi (MDF) y el ex jefe comunal y líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, está rota. En el distrito del oeste del conurbano la instancia internista también vuelve a replicarse con la conducción del PJ, pese a que originalmente ninguno de los dos dirigentes formaban parte de la estructura peronista. Ghi, alineado ahora con el gobernador Axel Kicillof y encuadrado en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), impulsa la candidatura de Claudio Roman para retener la conducción del PJ local y fortalecer la estructura municipal oficialista.

Axel Kicillof en Morón
Axel Kicillof en Morón

En frente, Paula Majdanski representa al kirchnerismo puro y a La Cámpora, con el fuerte respaldo del sabbatellismo. Su postulación evidencia la fractura del histórico acuerdo local y la imposibilidad de consensuar una lista de unidad tras reiterados intentos fallidos.

El resultado de ésta y el resto de las internas prepará el terreno hacia las elecciones distritales del 2027 que arrojará un diagnóstico sobre cómo está la correlación de fuerzas dentro del peronismo.

