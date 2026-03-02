Tras el discurso en el Congreso, diputado libertario sostuvo: “Javier eligió polarizar, atacó fuerte a una Argentina que queremos superar”

El diputado Adrián Ravier defendió la estrategia de polarización del oficialismo como respuesta a la crisis económica y política de Argentina

El presidente Javier Milei inauguró el 144° período de sesiones ordinarias en el Congreso. El análisis de los logros, los objetivos para el transcurso del año y las chicanas políticas marcaron el eje de la jornada. Adrián Ravier, diputado provincial por La Pampa de La Libertad Avanza, analizó en una entrevista con Infobae en Vivo Al Amanecer el impacto de la Asamblea Legislativa. El funcionario sostuvo que la jornada marcó “un punto de inflexión” y remarcó la importancia de un cambio real en las reglas de juego políticas y económicas.

Según Ravier, el resultado electoral de octubre y la aprobación de leyes claves en sesiones extraordinarias configuran un escenario diferente a ciclos previos. “Lo que logramos en sesiones extraordinarias es probar que realmente las normas pueden cambiar”, afirmó. El diputado consideró que el oficialismo busca dejar atrás “una Argentina que todos queremos dejar atrás, especialmente después del resultado de las elecciones”.

Ravier destacó que la polarización con el kirchnerismo formó parte de una estrategia deliberada. “Javier eligió polarizar, atacó fuerte a una Argentina que queremos superar, y a esa clase política con privilegios que nos llevó a una situación triste”, expresó.

Debate sobre el discurso presidencial y el tono político

El diputado fue consultado sobre el estilo del presidente Milei en la Asamblea. Ravier precisó: “No vi que fuera una reacción, él llegó con ese discurso y ese tono. Eligió esa polarización”. Además, sostuvo que el mandatario respondió enérgicamente a los gritos e interrupciones de la oposición. “Respondió fuerte para dejar en claro lo que esa parte de los legisladores representa”, dijo.

El presidente Javier Milei inauguró el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso que marcó un quiebre político y económico

Por otra parte consideró que la confrontación verbal refleja el clima de grieta política. “La grieta tiene que ver con siete de cada diez chicos sin para comer, con inflación alta y pobreza. Milei apunta a marcar ese quiebre”, afirmó.

De acuerdo con Ravier, la aprobación de reformas estructurales y la capacidad de conseguir mayorías muestran que “las leyes pueden cambiar y que hay posibilidades reales de modificar el rumbo del país”.

Reforma tributaria y prioridades económicas

El funcionario subrayó que espera con especial interés la próxima reforma tributaria. “Argentina era un país inviable por su economía cerrada, la inflación, la presión impositiva y la burocracia”, sostuvo. El legislador explicó que la administración de Milei apuesta a abrir la economía y establecer una moneda sana, pero siempre con equilibrio fiscal.

Según Ravier, una baja agresiva de impuestos puede afectar la recaudación en el corto plazo, pero el gobierno solo avanzará en esa dirección si mantiene el superávit fiscal. “Por cada punto de superávit fiscal que logremos, podremos bajar impuestos”, detalló.

Al analizar el sistema impositivo, Ravier remarcó que Ingresos Brutos es, según los tributaristas, “el más bruto de los impuestos” y debería eliminarse. Sin embargo, reconoció que modificarlo depende de los gobiernos provinciales. “A partir de 2027, si logramos gobernaciones, podremos atacar Ingresos Brutos”, indicó.

El modelo de reducción impositiva y su impacto

Ravier citó la curva de Laffer para explicar que una baja de impuestos puede reactivar la economía y aumentar la base imponible. “Cuando quitás impuestos, reactiva la economía. Si la actividad se recupera, la mayor base imponible compensa los impuestos eliminados”, afirmó.

El diputado señaló que el gobierno ya eliminó algunos tributos, como el impuesto País y algunas retenciones, y que la reforma laboral quitó ocho impuestos. “Venimos bajando impuestos más de dos puntos del PBI y aún así tenemos equilibrio fiscal”, aseguró.

Ravier resaltó la aprobación de leyes claves en sesiones extraordinarias como muestra de la capacidad de modificar el rumbo del país Fotos: Comunicación Senado.

Ravier sostuvo que el objetivo de La Libertad Avanza es reducir el número de impuestos a menos de diez. “Así funcionan los países normales y eso es lo que Javier propone: moneda sana, economía abierta, menos burocracia y menos impuestos”, remarcó.

Perspectivas sobre el empleo, la industria y la situación en La Pampa

Consultado sobre la transición económica, Ravier reconoció que algunos sectores, como la industria y el comercio, muestran dificultades. “Estamos en una Argentina que lleva ochenta años de proteccionismo. El proceso de transición es lo más complejo”, explicó.

El diputado consideró que la reforma laboral aprobada recientemente facilitará la formalización del empleo y reducirá la informalidad. “Para 2027 ya va a haber resultados y espero menor informalidad y más empleo formal”, anticipó.

Al referirse a la situación productiva en La Pampa, Ravier destacó que el interior productivo celebra el modelo de Milei. “Veo que la cantidad de cabezas de ganado está creciendo, la carne vuelve a ser negocio y la miel se puede colocar en Europa”, detalló. Sin embargo, admitió que en Santa Rosa, capital provincial, el consumo se encuentra más estancado por la dependencia del empleo público.

Recuperación del crédito y consumo

Ravier señaló que la recuperación del crédito contribuirá a reactivar el consumo, especialmente en el interior del país. “Si la inflación sigue bajando, las tasas de interés van a bajar y vamos a recuperar el crédito”, afirmó. El diputado sostuvo que la crítica sobre el endeudamiento familiar es infundada, ya que el acceso al crédito es señal de normalización económica.

El legislador concluyó que el país atraviesa una transición estructural, con un modelo productivo en recuperación, reformas en marcha y desafíos para lograr mayor formalidad y competitividad. “Hay mucho por hacer y un proceso que llevará tiempo, pero la dirección es clara”, finalizó Ravier.