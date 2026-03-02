Política

Milei subió al ring a sus rivales: acusó una conspiración interna y atacó al kirchnerismo y a los empresarios

El Presidente aseguró que durante varios momentos del año pasado hubo movimientos “golpistas” de parte de sectores políticos y del empresariado. En Casa Rosada aseguran que una de las indirectas fue para Victoria Villarruel

Guardar
Milei subió al ring a
Milei subió al ring a sus rivales: acusó una conspiración interna y atacó al kirchnerismo y a los empresarios

Críticas directas a importantes integrantes del kirchnerismo, al empresariado nacional y una mención implícita hacia Victoria Villarruel. El presidente Javier Milei utilizó su discurso ante la Asamblea Legislativa para ratificarlos como enemigos de su administración, acusándolos de querer desestabilizar el Gobierno o de entorpecer los cambios estructurales que impulsa su gestión.

Se trataba de un aspecto que en la Casa Rosada avisaban que iba a ser nodal en la alocución del Presidente. En definitiva, Milei utilizó las diferentes controversias que tuvo en el último tiempo para marcar a los enemigos de la gestión libertaria. “El principio de revelación solo nos muestra quiénes son los enemigos de los argentinos”, afirmó, como uno de los casos que quiso ejemplificar, cuando se refirió a las medidas para barrer con las políticas proteccionistas.

Durante los primeros 45 minutos de su alocución, Milei solo se enfrentó con los legisladores nacionales del kirchnerismo y de la Izquierda, provocándose mutuamente con acusaciones, chicanas y gritos. “Me encanta domarlos, kukas. ¡Me encanta verlos llorar!”, dijo el libertario en uno de sus apartados.

Sin embargo, eso quedó más para el apartado de las perlitas con respecto a otras lecturas posteriores que esgrimió. Hacia la mitad de su discurso, Milei acusó a sectores de la política y el empresariado de haber conspirado contra la sostenibilidad de la administración nacional. En particular, denunció que durante el año pasado fue víctima de un plan para desestabilizar la economía y comprometer la marcha del rumbo del Gobierno.

“No podemos hacer una verdadera descripción del estado de la Nación, sin primero abordar las zozobras generadas por un sector de la política, sus socios empresarios y mediáticos que se resisten al cambio y que durante el año pasado hicieron todo lo posible para derrocar a este Gobierno. Y les salió mal”, remarcó el Presidente en la mitad de su discurso, al cual denominó “La moral como política de Estado”.

Milei afirmó que después del 2024 y entrado el año de las elecciones legislativas, la oposición estuvo “dispuesta a todo con tal de volver al Poder”. “Al haber logrado salir de la tormenta del primer año, las condiciones estaban para que Argentina pudiera crecer enormemente. Sin embargo, la oposición estaba dispuesta a todo con tal de volver al poder”.

Victoria Villarruel, blanco de las
Victoria Villarruel, blanco de las críticas

Para explicar los diferentes sucesos que describió como “golpistas”, el jefe de Estado dijo que una primera muestra se dio en marzo del año pasado cuando hubo preocupantes movimientos financieros previo a la salida del cepo y la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. También marcó que en mayo, una vez que La Libertad Avanza ganó las elecciones porteñas y la inflación mensual llegó a 1,5 %, se comenzó a digitar “un ataque de la oposición y propios, digamos, junto a empresarios que lo hacían con tal de abrazar el Sillón de Rivadavia”.

¿Fue casual que en ese momento, el paneo de la transmisión solo mostrara a Milei y, atrás suyo, a Victoria Villarruel? “No fue casual. Y si lo fue, comptibiliza perfectamente con lo que piensa el Presidente”, marcó un miembro de la Casa Rosada. Otro opinó en el mismo sentido y validó que el “propios” iba direccionado para ella.

Para abonar la lectura de las conspiraciones, el Presidente fue concreto en acusar al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y a la senadora del bloque Justicialista, María Florencia López, por haber hecho declaraciones en las que consideraban necesario que Milei no termine el mandato. El jefe provincial dijo días atrás “no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027”, mientras que la legisladora riojana había afirmado que al oficialismo “no le van a alcanzar los helicópteros para fugarse”.

Quintela fue denunciado por el fiscal Carlos Stornelli la semana pasada y Milei pidió en vivo que la Justicia avance contra quienes buscan destituirlo. Justo en ese momento, la transmisión ponchó a los tres ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

“Con todo eso [en 2025], ahí subió el Riesgo País, nunca mejor dicho que riesgo kuka. Esto derivó en una caída de la demanda de peso, la actividad se frenó. La aventura golpista del kirchnerismo el año pasado no fue gratis. Acorde a nuestras estimaciones se perdieron dos puntos y medio de crecimiento, es decir, unos 25.000 millones de dólares de PBI“, informó.

Pese a todo, marcó que la fortaleza legislativa que tiene en ambas cámaras (el Gobierno tiene la capacidad de bloquear cualquier intento de juicio político por el crecimiento que tuvo en sus bloques) hace que el Gobierno pueda “hacerle frente a cualquier golpe político que quieran llevar adelante los agentes del antiguo régimen”.

Paolo Rocca, Javier Madanes Quintanilla,
Paolo Rocca, Javier Madanes Quintanilla, Javier Milei y Roberto Méndez

Además de apuntar a sectores políticos, Milei se enfocó en la crítica de ciertos empresarios para buscar ponderar sus avances en materia de apertura económica. Sobre este caso, Milei hizo una referencia implícita de Paolo Rocca (Techint), Javier Madanes Quintanilla (Fate y Aluar) y Roberto Méndez (Neumen). A varios de ellos, según confirmaciones que pudo obtener Infobae de la Quinta de Olivos, los trata frecuentemente de “golpistas”.

“No sorprende que haya personas siniestras, y algunos de ellos golpistas, que en nombre de la defensa de la industria nacional, bajo la pátina de un nacionalismo de pacotilla, defiendan el proteccionismo y el control de capitales, con su consecuente brecha cambiaria. Esto es, abrazar la bandera argentina con la única intención de robar a los argentinos de bien”, asestó.

Más que en otras partes del discurso, Milei utilizó la consigna de su disertación (“La moral como política de Estado”) para indicar que moralmente el proteccionismo “está mal”. “La protección, la prebenda y la corrupción están mal. Restringir el comercio está mal. Eso constituye un robo y el hecho de que sea legal no hace que sea legítimo. Solo pierden los ineficientes y los delincuentes. Salvo por este grupo de poder [los empresarios apuntados], todos ganan”.

“¿Acaso les parece bien pagar los neumáticos el triple de caro contra la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle mientras se negocia la protección para el sector del aluminio? ¿Acaso les parece bien pagar una remera básica USD 50 cuando la importada cuesta USD 5?”, se preguntó, metiendo en la discusión al sector textil. Y agregó: “Cuando abrís la economía el bienestar aumenta. Ganan 48 millones de argentinos y pierden unos pocos: los empresarios que son ineficientes y los políticos corruptos”.

Milei se cuidó de no mencionar ni positiva ni negativamente a gobernadores, así como bloques aliados y circunstanciales, en ningún momento de su discurso. Tampoco hizo alusión a los sindicados ni a los periodistas mismos.

En cambio, enfocó su ida y vuelta con los legisladores kirchneristas, Milei protagonizó acusaciones directas y otras sarcásticas, haciendo especial énfasis en Cristina Kirchner, a quien acusó sin nombrarla y afirmó: “Y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, va a seguir presa por el Memorándum de Irán, va a seguir presa por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”.

En la segunda mitad de la intervención, Milei profundizó en críticas hacia la gestión laboral y social de gobiernos anteriores, sostuvo que “el 30 % de los trabajadores formales eran pobres” al finalizar el mandato anterior y denunció la existencia de intermediación en programas sociales para “robar a la gente”, frase que acompañó con la acusación: “Ustedes escondían detrás de las causas justas a un montón de delincuentes para que de esa manera después no les toquen los robos, manga de delincuentes”.

Además de sus continuos desafíos y alusiones a “campeones de los derechos de los trabajadores” y a la supuesta “justicia social” como un “robo”, el mandatario utilizó referencias personales y sarcasmo durante el debate, llegando a referirse a la bancada opositora como “fascistas, manga de chorros y mentirosos” y sostuvo: “A la mitad de los trabajadores los dejaron sin ningún tipo de derecho”.

Durante la exposición, el recinto reaccionaba con aplausos, gritos y risas, mientras el presidente elevaba el tono frente a interrupciones y cuestionamientos, reiterando: “Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar y a la gran mayoría les encanta verlos llorar”. Desde 2008 a nuestra llegada le costó 8.000 millones de dólares a todos los argentinos y este año generó ganancias por 100 millones de dólares.

Temas Relacionados

Javier MileiApertura de Sesiones OrdinariasCongresoCristina KirchnerRicardo QuintelaVictoria VillarruelÚltimas noticias

Últimas Noticias

Javier Milei habló tras la liberación de Nahuel Gallo: “Acá lo importante es que vuelva a estar con nosotros”

El Presidente se refirió al regreso al país del gendarme argentino que estuvo 448 días secuestrado por el régimen chavista en Venezuela

Javier Milei habló tras la

Milei denunció un ataque contra su gobierno e involucró a Villarruel: “Los hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia”

Durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el mandatario acusó a sectores de la oposición, empresarios y medios de haber coordinado acciones para generar inestabilidad, con un elocuente gesto para la vicepresidenta

Milei denunció un ataque contra

Javier Milei reafirmó en el Congreso su alianza estratégica con los Estados Unidos: “Es hora de hacer de esto una política de Estado”

“Esto no es sólo un acuerdo entre los presidentes Trump y Milei. Tiene que ver con la afinidad cultural y objetivos entre los dos países y en toda la región”, afirmó el primer mandatario al inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias. Fuertes críticas contra la oposición kirchnerista y CFK, sobre quien pronosticó que “va a seguir presa porque es una chorra”. Prometió diez paquetes de reformas por cada Ministerio que se debatirán en el Congreso

Javier Milei reafirmó en el

Javier Milei se cruzó con el kirchnerismo por la causa AMIA: “Vení a explicarme qué pasó con Nisman”

Fue durante su discurso inaugural de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, donde le lanzó varias críticas a la oposición que estaba presente en el recinto

Javier Milei se cruzó con

Qué escribió Javier Milei en los Libros de Honor antes de la apertura de sesiones ordinarias

El mandatario abrió el habitual período de sesiones legislativas ordinarias en el Congreso. Previo a pronunciar su discurso rubricó los libros del Honorable Congreso

Qué escribió Javier Milei en
DEPORTES
Los posteos de la esposa

Los posteos de la esposa de Di María Jorgelina Cardoso con los que encendió las redes tras el gol del Fideo a Newell’s

El show de Messi en la remontada del Inter Miami ante Orlando City: sus dos primeros golazos oficiales de 2026

La selección argentina femenina cayó 2-0 ante Estados Unidos en su debut en la SheBelieves Cup

La pirueta con la que el japonés Ryoga Kida anotó su primer gol en Primera: la peculiar historia del delantero de Argentinos

Brilló en el Manchester United, jugó un Mundial y aterrizó en Sudamérica para sumarse a un gigante de Brasil

TELESHOW
Quién es Carla Bigliani, la

Quién es Carla Bigliani, la nueva participante que ingresó a Gran Hermano Generación Dorada

El actor Esteban Lamothe mostró una nueva faceta artística con la edición de su primer libro: “Alegría, ansiedad y emoción”

Tras su salida obligada, Divina Gloria les dejó un mensaje a sus compañeros de Gran Hermano: “Denlo todo, como venían haciendo”

La explosiva pelea entre dos participantes de Gran Hermano Generación Dorada: “Soy muy impulsiva”

Que simboliza un “Dirndl”, el dije de origen alemán que lleva Evangelina Anderson: “Hermoso recuerdo”

INFOBAE AMÉRICA

Un incendio obligó a cerrar

Un incendio obligó a cerrar un centro de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos en medio de los ataques iraníes

Tensión en Medio Oriente: el precio del petróleo se dispara y caen las bolsas en Asia

La transición de Venezuela necesita que la oposición real inicie campaña electoral

Las principales aerolíneas internacionales mantienen la suspensión de vuelos hacia Medio Oriente por la escalada de las tensiones

Irán lanzó una nueva ola de ataques contra Israel: al menos siete heridos cerca de Jerusalén