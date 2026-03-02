Política

El Gobierno amplió el listado de drogas controladas con la incorporación de más de 250 nuevas sustancias

El registro actualizado de estupefacientes incluye compuestos psicoactivos y fármacos como el fentanilo, cannabinoides, barbitúricos y otros compuestos

Guardar
En total se incorporaron 254
En total se incorporaron 254 sustancias consideradas estupefacientes

Mediante la publicación del decreto 122/2026, el Gobierno oficializó la incorporación más de 200 nuevas sustancias consideradas estupefacientes al registro de drogas controladas y amplió de esta manera el alcance normativo sobre el control de drogas y sustancias psicoactivas en el país.

A raíz de un trabajo conjunto entre las Fuerzas de Seguridad Federales, las Policías Provinciales y por la Ciudad de Buenos Aires, con intervención de laboratorios oficiales especializados en análisis químico-forense, se llegó a la conclusión de que era necesario “actualizar el listado de las sustancias individuales que deben ser consideradas estupefacientes’”.

Por tal motivo y en el marco de la lucha contra el narcotráfico que ejecuta el Gobierno, se actualizó el Anexo I que acompaña la reciente medida publicada en Boletín Oficial, respondiendo a la necesidad de adecuar el marco regulatorio argentino a las recomendaciones de organismos internacionales, las fuerzas y autoridades mencionadas en el párrafo anterior y a la evolución del tráfico y consumo de sustancias no contempladas previamente.

La decisión incorporó al listado oficial un total de 254 nuevas sustancias, entre las que se encuentran ocho análogos del fentanilo, once barbitúricos, treinta y cuatro benzodiacepinas, veintisiete cannabinoides semi-sintéticos, cuatro cannabinoides sintéticos, cuarenta y cinco catinonas sintéticas, siete fenidatos, diez fenmetrazinas, tres fenetilaminas, diez lisergamidas, nueve nitacenos, tres opioides sintéticos, dieciséis psicotrópicos, dos compuestos de fenciclidina, una triptamina y sesenta y cuatro sustancias adicionales de diversa clasificación.

El texto emitido este lunes destacó que estas incorporaciones constituyen la mayor ampliación desde la entrada en vigor del Decreto 560/19, el último documento que había sido modificado.

Actualizaron el listado de drogas
Actualizaron el listado de drogas controladas en el país a través de un decreto publicado en Boletín Oficial (Foto: REUTERS)

El procedimiento para la actualización partió de un análisis técnico elaborado por especialistas de la Dirección Nacional de Precursores Químicos y del Programa contra las Drogas Sintéticas y el Desvío de Precursores Químicos del país y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para la Región Andina y el Cono Sur. Asimismo, se fundamentó en el artículo 77 del Código Penal y en la Ley 23.737, que establecen el régimen penal de los delitos vinculados a estupefacientes y psicotrópicos.

De acuerdo con el decreto publicado, el criterio central para la inclusión de nuevas sustancias se apoyó en la verificación de su circulación efectiva dentro del territorio nacional, constatada por procedimientos judiciales y datos del Sistema de Alerta Temprana de Nuevas Sustancias Psicoactivas (SAT), puesto en vigencia en abril de 2023.

Al respecto remarcaron que la decisión se apoyó también en la evidencia aportada por “organismos internacionales especializados en el monitoreo global de Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP), entre los que se destacan la Agencia Europea de Drogas (EUDA), el Programa Global SMART de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), los informes técnicos de la Administración de Control de Droga (DEA) de los Estados Unidos de América y las notificaciones remitidas por los Estados miembros a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE)”.

La decisión se basó en
La decisión se basó en la evidencia aportada por organismos internacionales especializados en el monitoreo global de Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP), tales como la DEA

El texto subrayó que la incorporación de estos compuestos se justifica por su potencial de abuso, especialmente en contextos de policonsumo, y por el desvío demostrado desde canales lícitos, como hospitales, farmacias o veterinarias, hacia circuitos ilícitos. Entre las sustancias agregadas figuran tanto nuevos compuestos sintéticos detectados en laboratorios clandestinos como ciertos fármacos sujetos a prescripción médica obligatoria.

“Se incluyen no solo a las Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP) sintetizadas en laboratorios clandestinos sino también a determinados fármacos utilizados en tratamientos terapéuticos”, explican en el documento.

La Ministra de seguridad de
La Ministra de seguridad de La Nación, Alejandra Monteoliva

El decreto, que lleva la firma de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, aclaró que las sustancias seleccionadas presentan relevancia toxicológica por su capacidad de afectar el sistema nervioso central y generar riesgos de dependencia física o psíquica, intoxicaciones agudas, sobredosis, trastornos psiquiátricos o daño neurológico crónico. El listado actualizado contempla tanto sustancias de origen ilícito como medicamentos cuyo uso sin supervisión médica puede derivar en consecuencias adversas para la salud pública.

En este sentido, las autoridades describieron: “El personal especializado consideró de “relevancia toxicológica” a aquellas sustancias que, independientemente de su estatus legal actual o de su origen lícito o ilícito, presentan un potencial neurotóxico, depresor, estimulante, disociativo, alucinógeno o psicoactivo".

La nueva medida actualiza las últimas modificaciones aplicadas a través de los decretos 635 y 1130 de 2024, aumentando en aquel entonces, a un total de 632 sustancias.

Temas Relacionados

estupefacientesdrogas controladasBoletín oficialúltimas noticias

Últimas Noticias

Nahuel Gallo regresó a la Argentina tras 448 días como rehén del régimen de Nicolás Maduro

En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, lo recibieron su esposa, María Alexandra Gómez; la senadora y ex ministra, Patricia Bullrich; y la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva. La Gendarmería le dio la bievenida, formando un cordón y con la banda de la fuerza tocando

Nahuel Gallo regresó a la

La esposa de Nahuel Gallo y Patricia Bullrich ya se encuentran en Ezeiza a la espera de la llegada del gendarme

María Alexandera Gómez arribó pasadas las 02 de la madrugada, a bordo de un auto oficial

La esposa de Nahuel Gallo

El Congreso que viene: Milei anunció que este año presentará 90 paquetes de reformas estructurales

El Presidente adelantó que cada Ministerio ya trabaja en sus propios proyectos. “Constituirán nueve meses ininterrumpidos de reformas que van a rediseñar la arquitectura institucional de la Nueva Argentina”, dijo

El Congreso que viene: Milei

Milei adelantó la campaña del 2027 y volvió a polarizar con el kirchnerismo de cara a los desafíos en el Congreso

Durante la apertura de las sesiones ordinarias, el Presidente interrumpió en varias ocasiones su discurso para enfrentar a los diputados y senadores que responden a CFK. Acusó a este sector de “golpista” y habló nuevamente de un “riesgo kuka” en la economía

Milei adelantó la campaña del

Javier Milei lanzó guiños a las alianzas legislativas y destacó la composición “reformista” del Congreso

Ante la mirada atenta de un puñado de gobernadores y bloques aliados, el mandatario celebró “la fuerza” en ámbas cámaras para la sanción de los proyectos enviados y pidió legislar “a la altura de la grandeza argentina”

Javier Milei lanzó guiños a
DEPORTES
La aguda mirada de Alzamendi

La aguda mirada de Alzamendi sobre la salida de Gallardo de River: los “culpables” de la crisis y el 9 que le falta al club

Franco Colapinto se alista para su estreno en el Gran Premio de Australia de la F1: días, horarios y todo lo que hay que saber

Los posteos de la esposa de Di María Jorgelina Cardoso con los que encendió las redes tras el gol del Fideo a Newell’s

El show de Messi en la remontada del Inter Miami ante Orlando City: sus dos primeros golazos oficiales de 2026

La selección argentina femenina cayó 2-0 ante Estados Unidos en su debut en la SheBelieves Cup

TELESHOW
Pampita celebró los 18 años

Pampita celebró los 18 años de su hijo Bautista: abrazos, amigos y la torta que le llevó su hermana Anita

Después de la muerte de su padre, Daniela decidió regresar a la casa de Gran Hermano: “Ya pude despedirme”

Quién es Carla Bigliani, la nueva participante que ingresó a Gran Hermano Generación Dorada

El actor Esteban Lamothe mostró una nueva faceta artística con la edición de su primer libro: “Alegría, ansiedad y emoción”

Tras su salida obligada, Divina Gloria les dejó un mensaje a sus compañeros de Gran Hermano: “Denlo todo, como venían haciendo”

INFOBAE AMÉRICA

Cayeron las bolsas en Asia

Cayeron las bolsas en Asia y precio del petróleo se disparó por la escalada del conflicto en Medio Oriente

EN VIVO: Las Fuerzas de Defensa de Israel reportaron el lanzamiento de una nueva ola de misiles y drones desde Irán

Todo sobre la presencia argentina en la Semana del Arte de Madrid 2026

Los libros argentinos más importantes del siglo XXI: sorpresa por una encuesta

La historia nunca contada de cómo Japón, EE.UU. y la Unión Soviética ayudaron a Mao a ganar