Cómo es el mapa de alianzas que tejió el Gobierno para iniciar el año legislativo: el rol del peronismo

La Libertad Avanza pasó con sobrado éxito las sesiones extraordinarias y se prepara para profundizar. Javier Milei invitó a los aliados a la cena post discurso del domingo en la Quinta de Olivos. El escenario en la Cámara de Diputados

Pasados los primeros tres meses de la nueva composición legislativa, La Libertad Avanza se encuentra inmersa en un nuevo mapa desplegado en el Congreso de la Nación que consolida un escenario que califican favorable marcado por el respaldo del PRO, el MID y la Unión Cívica Radical (UCR) y la fragmentación del peronismo. Sin embargo, hay quienes anticipan la necesidad de seguir la atomización en la Cámara de Diputados, que cuenta con una multiplicidad de bancadas minoritarias, lo que complejiza las negociaciones que encara el oficialismo.

El balance del período de sesiones extraordinarias es más que positivo para el Ejecutivo y eso lo conquistó producto al entretejido de alianzas legislativas que encausaron los distintos integrantes de la mesa política. Post sanción de gran parte del temario pensado para este verano, el presidente Javier Milei decidió agradecer a los legisladores aliados del PRO, el MID, quienes anticiparon que no asistirán en rupudio a la fuga de la legisladora porteña Sandra Rey, y a una porción del radicalismo y los convocó a la cena que brindará el domingo en la quinta de Olivos, luego de pronunciar el discurso con el que inaugurará formalmente el período de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa.

“El PRO acompañó como esperabamos. La conclusión es que Cristian (Ritondo) maneja el 99% del bloque y hay uno de Mauricio (Macri)”, ironizaron en Balcarce 50 en una disipada referencia al diputado Fernando de Andreis, quien sorprendió al no dar quórum en la sesión que trató la reforma laboral, una de las principales obsesiones del mandatario, aunque a posterior votó a favor.

En las vísperas de su sanción definitiva, fueron claves los apoyos de la bancada amarilla, de la UCR, el MID, y algunos legisladores provinciales que responden a los gobernadores, quienes se mostraron alineados con la postura que encarnó Martín Menem y predicaron los diputados liderados por Gabriel Bornoroni. Hasta los reparos públicos de varios referentes sobre el detalles de los proyectos, en particular el artículo 44 relativo al recorte de las licencias médicas, fueron interpretados en la administración libertaria como parte del juego de los opositores con buena sintonía.

El jefe de bloque de
El jefe de bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni (REUTERS/Mariana Nedelcu)

“En el Senado negociamos directamente con los gobernadores, es algo más sencillo, pero en Diputados hay pocos bloques grandes que respondan a partidos. Por lo general son grupitos, lo que complejiza todo”, planteó una voz que transita los pasillos de Balcarce 50. En rigor, actualmente existen 19 bloques de los cuales seis de ellos están compuestos por un integrante, cuatro de pares y dos de tres personas lo que refleja la atomización que preocupa a los libertarios.

Un escenario favorable le toca a la titular del espacio en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, que hace uso de su cintura política probada en más de una gestión con la que logró acumuar 21 votos propios más otra veintena para blindar las voluntades del mandatario. El caso testigo fue el respaldo de 42 senadores a la reforma y al polémico artículo finalmente excluido del proyecto que contemplaba una reducción salarial en las licencias médicas en caso de accidentes o enfermedades ajenas al ámbito laboral.

En los últimos meses, La Libertad Avanza logró aventajar por dos sillas a Unión por la Patria en la Cámara Baja, contando con 95 voluntades contra 93, consolidándose como mayoría, y tras el desprendimiento de tres legisladores del bloque de Convicción Federal, empartó al justicialismo en el Senado con 21 integrantes por bloque.

Con mayor influencia, las terminales de Casa Rosada han logrado alcazar entendimientos claves con un puñado de gobernadores, incluso peronistas, como Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sánez (Salta) y en menor medida con Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilnek (Río Negro), tres eslabones autárquicos, que pese a no acompañar necesariamente las voluntades, aportaron el número necesario que habilitó el debate de proyectos claves para el Ejecutivo en el recinto.

El ministro del Interior, Diego
El ministro del Interior, Diego Santilli, junto a los gobernadores Gustavo Saénz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil

Esto se suman a la buena sintonía existente con los exJuntos por el Cambio como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza) que esperanza a varios integrantes de la mesa chica rumbo a 2027. Si bien algunos planean consolidar alianzas territoriales, el escenario más tangible, los más radicalizados hablan de incorporar gobernadores a las filas de La Libertad Avanza. “Es un proceso natural”, lo definen por estos días, aún con más de un año por delante.

En otro despacho de Casa Rosada diferenciaron entre dos tipos de oposición: por un lado, lo que definieron como “el ala dura y estancada en el pasado”, donde ubican al peronismo y a la izquierda, y por el otro, un sector que manifesta “voluntad de acompañar” el programa que diseñó Javier Milei. “Si bien va depender de los proyectos que se presenten, hoy demuestran que vamos todos en el mismo camino. No hay que dejar de ver que fue el verano más activo del Congreso en años”, planteó un alfil integrante del equipo negociador.

Optimismo por la fragmentación del peronismo

Como contó este medio, las fugas del bloque peronista registradas en ámbas cámaras esperanzan al oficialismo que fantasea con reducir a cero el poder de daño de la oposición. En la valoración de la mesa política figura como uno de los activos la exposición de la crisis interna del Partido Justicialista que votó diferenciado en más de un proyecto de ley.

En los últimos días, fue Martín Menem el que hizo eco de la situación al celebrar el acercamiento de un sector del peronismo que colabora con los planes legislativos del Gobierno Nacional. “Un sector del peronismo está viendo que su propio pasado ha sido un fracaso en términos ideológicos”, deslizó en declaraciones a Infobae En Vivo.

Qué se pone en juego

El Gobierno evalúa gestos para

Alarmante informe del Congreso de

Arde el PJ: la alianza

Un crimen absurdo y dos

Hernán Piquín: "Hoy vivo entre

El Ejército de Israel llevó

