Así reaccionó el arco político a la sanción de la reforma laboral en el Senado

Luego de la aprobación en la Cámara alta, referentes políticos no tardaron en reaccionar ante la nueva ley de modernización laboral. La misma fue aprobada con 42 votos a favor

El Senado argentino aprobó este viernes la reforma laboral, marcando el mayor logro del Gobierno de Javier Milei al cierre de las sesiones extraordinarias. La norma recibió 42 votos a favor, 28 en contra y registró dos abstenciones de representantes de Santa Cruz.

La modificación más destacada fue la supresión del artículo sobre licencias médicas, medida adoptada tras el dictamen de Diputados. Además, el texto aprobado introduce cambios en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), amplía la flexibilidad para el fraccionamiento de las vacaciones y ajusta el esquema de indemnizaciones por despido, al fijar límites y excluir conceptos variables como el aguinaldo.

El FAL será financiado con un 1% de la remuneración bruta por parte de grandes empresas y 2,5% de las MiPyMEs, fondos actualmente destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), lo que podría impactar en el financiamiento jubilatorio.

La ley otorga prioridad a los acuerdos colectivos por empresa o región sobre los sectoriales, elimina la prórroga automática de convenios vencidos y crea la figura del repartidor independiente en plataformas digitales. Además, se establece un banco de horas que permite compensar jornadas laborales extensas con otras más breves, manteniendo un máximo semanal legal, entre otras modificaciones.

Tras la sanción de la ley de modernización laboral, el presidente Javier Milei fue uno de los primeros en reaccionar a través de las redes sociales. De manera inmediata expresó: “Histórico. Tenemos modernización laboral. VLLC!” para luego compartir una foto de los senadores de la Libertad Avanza y aliados a quienes felicitó.

Acto seguido, Patricia Bullrich compartió la foto y afirmó: “Este equipo de Senadores hizo historia. De verdad. Si hicimos todo esto en 2 meses, imagínense todo lo que vamos a hacer cuando arranquen las sesiones ordinarias”.

A su vez, la senadora resaltó los resultados obtenidos durante las sesiones extraordinarias al expresar: “La Modernización Laboral es Ley. Todo listo, Presidente. 5 Leyes, 1 media sanción y autoridades designadas para las sesiones ordinarias. El Congreso más reformista de la historia”.

En la misma línea, el Jefe de Gabinete de Ministros Manuel Adorni celebró el logro de “tres reformas estructurales sancionadas en 48 horas. Empleo y flexibilidad, justicia y orden, comercio y prosperidad”, expresó. Y finalizó su mensaje sosteniendo: “Dios bendiga a la República Argentina”.

De manera más concisa pero contundente, el ministro de Economía Luis Caputo compartió el mensaje de Javier Milei y expresó: “Argentina será próspera”. De igual modo, el senador por Jujuy, Ezequiel Atauche agradeció el liderazgo de Milei y “el compromiso incansable de Patricia Bullrich” dado que “hoy la Libertad Avanzó”.

Y consideró que a partir de ahora “con la Ley de Modernización Laboral vamos a dejar atrás la industria del juicio y volver a generar empleo real en nuestra gran Argentina”.

Nota en desarrollo

