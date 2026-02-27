Reformas clave, alianzas y la fragmentación del PJ: el balance del Gobierno tras la sesiones extraordinarias

Parte de la mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

Tras 36 días hábiles de trabajo, negociaciones, reuniones, debates internos y sesiones, contemplado durante las sesiones extraordinarias, el Gobierno Nacional cierra el objetivo legislativo de verano con un balance “más que positivo” y se prepara para encarar los desafíos planeados para el segundo tramo de la gestión. Es que en el oficialismo no solo se anotan la aprobación de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso sino que además destacan la fragmentación del peronismo y los apoyos de los aliados en ámbas cámaras.

“El saldo es más que positivo. Cerramos con las reformas aprobadas y con el peronismo debilitado”, puntualizó una fuente que transita los pasillos de Balcarce 50 con contidianeidad.

Hasta el pasado jueves, la administración libertaria conquistó la sanción del Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, los cambios en la Ley de Glaciares, la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, y podría sumar al listado la reforma laboral, principal obsesión del presidente Javier Milei, y una nueva reducción en la edad de imputabilidad contemplada en el régimen penal juvenil que debatirá este viernes la Cámara de Senadores.

En la previa a los últimos dos días formales de la prórroga ampliada hasta el 28 de febrero, hay quienes destacan la capacidad de negociación con los sectores aliados, en particular con los gobernadores, y se esperanzan con la posibilidad de capitalizar los apoyos en el camino al año electoral. “El consenso es un medio para lograr un fin, de ninguna manera es un fin en mismo. Es simplemente un mecanismo para hacer de la Argentina el país más libre del mundo”, describió una importante voz con acceso al despacho presidencial.

Una vista aérea de senadores en plena sesión legislativa en el Senado, donde se discuten propuestas clave incluyendo temas relacionados con los glaciares. (Maximiliano Luna)

Asimismo, desde el riñón del mandatario confían en que los entendimientos podrían dar lugar al acercamiento de nuevos dirigentes que hasta entonces representaban otros sellos al espacio o, en su defecto, a profundizar la segmentación de espacios opositores consolidados rumbo al 2027. “Lo natural es que mucha gente que viene acompañando se incorpore formalmente al espacio”, explicó ante este medio una importante fuente.

Matizado entre los halagos, en el oficialismo siguen con atención los múltiples bloques minoritarios que conviven en la Cámara de Diputados, lo que -detectan- se transformó en un terreno más hostil para las discusiones. Esto quedó evidenciado con el freno que opusieron varios diputados aliados, luego de que el Senado aprobara la reducción salarial pensada ante casos de licencias por enfermedad contemplada en el artículo 44 de la reforma laboral.

“En el Senado negociamos directamente con los gobernadores, es algo más sencillo, pero en Diputados ya casi no tenes bloques grandes que respondan a partidos. Por lo general son grupitos, lo que complejiza todo”, planteó a Infobae un alfil violeta.

Con los tiempos ajustados, los libertarios mantuvieron algunos temas como la reedición de la Ley de Financimiento Universitario en el tintero, y hasta algunos aseguran que deberían haber ampliado las extraordinarias para sesionar durante el mes de enero como sostenía públicamente el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Ignacio Devitt, Diego Santilli, Martín Menem, Karina Milei, Manuel Adorni, Gabriel Bornoroni y Eduardo Lule Menem

Sin embargo, se muestran conformes con lo hecho, y más allá del desempeño legislativo, destacan la exposición en el recinto de la crisis que atraviesa el peronismo. Un fiel reflejo de esto quedó evidenciado uando un puñado de diputados y el grueso de senadores del PJ respaldaron al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, materializando el pacto luego de 26 años de negociaciones. Pese a los esfuerzos, el uruguayo Yamandú Orsi aventajó al libertario y logró que Uruguay fuera el país pionero en ratificarlo, relegando a la Argentina al premio consuelo de ser el primero en promulgar la ley.

El escenario actual se remonta a la nueva composición de las cámaras tras las elecciones de octubre, cuando varios gobernadores aliados ordenaron a sus legisladores a romper con el bloque peronista y algunos ex PRO dieron el salto a la bancada violeta. A finales de noviembre ocurrió en Diputados, lo que le otorgó a La Libertad Avanza la primera minoría, en primera instancia, y luego la mayoría aventajando por dos lugaresa Unión por la Patria, y semanas más tarde, la lógica se replicó en el Senado, con el desprendimiento de tres legisladores del bloque de Convicción Federal, lo que ubicó a ambas bancadas con 21 integrantes.

Lo cierto es que no todo fue color de rosas para el oficialismo en los últimos dos meses. La mesa política bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que tomó parte activa, se sometió a un acelerado curso de resolución de conflictos ante la insistencia por mantener propuestas que encontraron la resistencia de quienes están dispuestos a acompañar los planes de Milei. Tempranamente lo fue el capítulo XI que sumaron sobre la hora al Presupuesto 2026, y luego el articulado tributario y el de las modificaciones en las licencias médicas en el proyecto de la reforma laboral.

Luego de acusaciones cruzadas que dieron lugar a rispideces internas, primó la determinación de dar curso al pragmatismo necesario para avanzar en los consensos establecidos. “Era hora”, planteó aliviado un integrante de la mesa política. Pese al ordenamiento, algunas tribus del campamento violeta detectan que el accionar individual de algunos integrantes de la mesa, como el que le atribuyen a Patricia Bullrich por el artículo 44, volverán a repetirse durante el año legislativo. “Las diferencias van a seguir existiendo, solo hay que saber controlarlas. Es algo normal”, confesaron.

La mesa política se reúne y retrata el intercambio con una selfie

Como en ocasiones anteriores, el elogio se lo lleva la mesa que logró armonizar Adorni, en lo que supuso su primer gran desafío al frente del cargo, y que integran Patricia Bullrich, Martín y Eduardo “Lule” Menem; los ministros Diego Santilli (Interior), otro de los debutantes en su rol, y Luis Caputo (Economía); el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el asesor presidencial, Santiago Caputo. “Cada quien en lo suyo destacó. Más allá de algún contrapunto, funcionó de lujo”, expresaron sore la dinámica ante este medio.

“La dinámica fue muy positiva. Se logró ordenar las negociaciones políticas y eso impactó en los resultados. Además, dimos lugar a reformas muy importantes que hasta la oposición, por lo bajo, nos felicitó”, contó a Infobae un intefrante del reducido equipo que se reúne una vez a la semana en Casa Rosada.

A días de la apertura de sesiones ordinarias, en la que el Presidente develará alguna de las prioridades de su hoja de ruta trazada para el año, pareciera reinar la calma en el Ejecutivo que por estas horas saca chapa y festeja. Con gran parte del cronograma sancionado y garantías para su continuidad, el esquema que resultó “efectivo” durante los primeros dos meses del año deberá sortear los conflictos venideros y probarse ante los desafíos -mayores- que se avecinan.