Una empresaria argentina recibirá una importante distinción en Miami

La empresa Marcela Prado, junto a Carlos Anaya (izquierda) y el embajador de EEUU en Argentina, Peter Lamelas, a su derecha

La empresaria Marcela Prado, CEO de la firma de logística internacional AB Group Shipping, será distinguida el próximo 13 de marzo con el premio International Women’s Achievement Award del World Trade Center Miami, un reconocimiento que subraya el papel fundamental del sector privado argentino en el nuevo escenario económico internacional tras el reciente acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos.

La ejecutiva recibirá el galardón en Miami y así se convertirá en la primera argentina en ser premiada con esta distinción. “Siento emoción pura, no me lo esperaba, fue más que un reconocimiento al trabajo realizado. El camino que vengo haciendo desde esa Marcela que viajó en el 2000, casi sin nada, solo con 300 dólares en el bolsillo y una maleta llena de sueños“, reveló la empresaria, al teléfono con Infobae.

Según ella, este galardón es también el premio “a una mujer que empezó a trabajar en logística, sin tener una base” y que tuvo que dejar a su hijo, Rodrigo, en Argentina para ir a probar suerte al gran país del norte. Nueve meses después –cuando el menor ya tenía 7 años- pudo llevárselo con ella a los Estados Unidos. Hoy, a los 33, él es la mano derecha de su empresa.

Cajas de cartón con el logo de AB Group Shipping se mueven a través de un centro de distribución, simbolizando la eficiente logística de la empresa para envíos globales. (Facebook)

La actual ejecutiva, años atrás debió atravesar un arduo y espinoso camino. Había estudiado Medicina -hasta tercer año-, luego fue secretaria en un Juzgado de Faltas en Rosario (“fui de las primeras en escanear multas”), se quiso dedicar a la abogacía, pero emigró a Norteamérica.

Luego de varios trabajos itinerantes en el exterior, desde empleada en un local de comidas rápidas, moza o niñera, el Comercio Exterior llegó a su vida y pudo estudiar la carrera en la Universidad de Florida. “Soy una empírica, aprendo en base a la práctica, y así les enseño a quienes empleo en mis oficinas en Ecuador, Colombia y México. Es un camino duro y de resiliencia”, sostiene sin dudar.

El acuerdo bilateral con EEUU y su visión sobre Javier Milei

El reciente 10 de febrero, Prado fue una de las sponsor del The Hispanic Prosperity Gala, que convocó a líderes, inversionistas y empresarios, en Mar-A-Lago, en la que estuvo el embajador Peter Lamelas, quien le ratificó el apoyo de Estados Unidos a Argentina. “Le pareció magnífico el trabajo que está haciendo Milei en el país”, sostuvo la empresaria.

Por eso cabe preguntar su impresión, acerca del acuerdo comercial bilateral que sellaron Trump y el presidente argentino. “Con esto, el país vuelve a entrar en el juego geopolítico, en lo que es la parte de importación y exportación y nos ponen en un nivel alto”, reconoce sin titubeos ante la consulta.

"El reciente acuerdo bilateral con Estados Unidos ofrece un marco de mayor previsibilidad para el comercio exterior argentino”, afirmó Prado

Y cree que en este cambio, el tipo de gestión de Milei es crucial: “Va muy rápido con todas estas gestiones. Él va detrás de la ejecución constante, quiere ordenar y generar una previsibilidad para que el pueblo pueda salir adelante y ser un referente a nivel económico y social muy grande. Es más, en Miami hay un apoyo muy grande hacia él desde la comunidad latina, lo aman”, se sinceró ante este medio.

Según ella, con la firma de este acuerdo “Argentina se va a reinventar ya que es un momento distinto y positivo. El pueblo va a poder salir adelante, el país tiene una visibilidad clara de activación y de confianza. La comunidad de allá está muy esperanzada”, sostiene la ejecutiva, madre también de Macarena, de 23 años.

Una referente en logística internacional

Prado comenzó haciendo mudanzas de argentinos que se volvían de Estados Unidos a su país de origen. “Primero trabajé para otra compañía y, después, en 2005-2006 se activó lo que es la mudanza porque no todo es tan fácil, ni es el sueño americano”, se sinceró con la experiencia de lo vivido en sus comienzos.

Y remarcó que su trabajo tuvo siempre como objetivo “tender puentes. No solo comerciales, sino también humanos”, y enfatizó que “cuando el conocimiento se combina con propósito, el impacto se multiplica”.

AB Group Shipping despacha, promedio, entre 600 a 1000 containers anuales

Hoy, su firma, que este jueves cumplirá 17 años, realiza una logísitica integral. “Desde la registración de marcas hasta cubrir los traslados aéreo-marítimo terrestre, embarcando, promedio, entre 600 a 1000 containers anuales“, dice Prado.

Entre esos productos se destacan los ”antiques", como automóviles. “Aunque aún no está 100% abierto el cupo de 10 mil autos al año, que pueden entrar a Argentina desde USA, sin pagar aranceles aduaneros, muchos clientes me preguntan cuando se va a hacer realidad esta apertura”.

Según ella, “Argentina siempre es y fue admirada en el mundo pero no lograba posicionarse como una parte importante del comercio, pero hoy lo veo diferente, hay mucho más interés en la parte de inversiones, empresas que quieren exportar o que deciden retornar al país”.

AB Group Shipping es una compañía internacional de logística y transporte de carga con sede central en Miami, Florida

La vuelta a casa es un tema importante durante la entrevista ya que, según su visión, “muchos argentinos quieren regresar a Argentina y poner sus negocios allá, porque las raíces tiran”. Y agregó: “Ahora tenemos más consultas de exportaciones a Argentina que de importaciones a USA”.

Prado, en 2023, obtuvo el Premio a la Excelencia Empresarial en Miami por su labor en el desarrollo de soluciones integrales y por su aporte al comercio bilateral. En su rol de directora de la Cámara de Comercio Argentina Americana, impulsa la integración de empresas argentinas al ecosistema de negocios de Estados Unidos y fomenta relaciones comerciales sostenibles. Además, integra también el consejo directivo de la Escuela Argentina en Miami, participando en proyectos institucionales de largo plazo.

En el plano social y de liderazgo, Prado preside desde hace más de 13 años el grupo Mujeres Argentinas de Florida y, desde hace cuatro años, lidera la Fundación Mujeres Latinas Unidas, destinada al desarrollo de mujeres emprendedoras e inmigrantes.