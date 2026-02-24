El Gobierno celebra la fragmentación del peronismo en el Senado e hipotetiza sobre el silencio de CFK

Javier Milei con Sáenz, Jaldo, Jalil y Sadir

Luego de que los senadores Carolina Moisés, Sandra Mariela Mendoza y Guillermo Andrada rompieran con el bloque Convicción Federal, en el Gobierno Nacional se muestran optimistas con el plan de “aislar” al peronismo en ámbas cámaras y celebran la determinación que instrumentaron los gobernadores del Partido Justicialista de buena sintonía con la Casa Rosada.

“Es beneficioso. Lentamente el bloque de Unión por la Patria se va destartalando. Están bastante aislados, aunque siguen siendo la segunda minoría”, sostuvo ante Infobae una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

Lo cierto es que en el oficialismo reconocen el gesto de los mandatarios Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca) de instruir a 3 de los 5 legisladores que conforman el bloque a abandonar la bancada justicialista. De esta forma, Sandra Mariela, Carolina Moisés y Guillermo Andrada dejaron el bloque que lidera el formoseño José Mayans para conformar su propio espacio, con planes de sumar a la senadora que responde a salteño, Flavia Royón, y a la tucumana Beatriz Ávila.

En Balcarce 50 se atribuyen la articulación que dio lugar a la fuga del peronismo, que -sostienen- es parte de un plan trazado para neutralizar el poder de daño de los bloques en ambas cámaras. Sin embargo, fuentes legislativas toman distancia de este último posicionamiento al sostener que se trató de una idea propia de los mandatarios provinciales que refleja el malestar de los gobernadores con la conducción de Cristina Kirchner y especificamente con José Mayans.

El jefe de bloque del PJ en el Senado junto a la titular del partido, Cristina Kirchner

“Es algo que viene de hace tiempo. Acá nadie se mete. Cada uno va a responder a su jefe político. Ellos técnicamente ya rompieron, pero terminó de decantarse post reforma laboral”, expresó un alfíl de ecosistema libertario ante este medio.

De concretarse la salida de los tres senadores, el peronismo quedaría con un bloque de 25 integrantes, uno de los números más bajos desde 1983. Este escenario alienta al oficialismo que, con el incorporación de Luis Juez suma 21 votos propios que podrían ampliarse a 44, en alianza con el PRO y la UCR, a solo cuatro voluntades de conquistar los dos tercios en el Senado de la Nación.

Esta mañana, el titutlar de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló del acercamiento de un sector del peronismo que colabora con dar forma a los planes legislativos del Gobierno Nacional. “Un sector del peronismo está viendo que su propio pasado ha sido un fracaso en términos ideológicos”, deslizó en declaraciones a Infobae.

En paralelo, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, admitió que el espacio que integra transita un “cambio generacional”, y remarcó que considera necesario “transitar una agenda distinta en una nueva era de la humanidad y en eso hay que acompañar”. “No es que estemos todos de acuerdo en todo lo que el presidente Milei decide”, se encargó de aclarar.

Como contó este medio, en La Libertad Avanza maduran la determinación de sellar alianzas electorales con los mandatarios provinciales aliados rumbo al 2027 y no descartan acompañar los deseos reeleccionistas de los que colaboren con la administración libertaria. “Es lógico que con los amigos vamos a tener mayores gestos que con el resto”, admitió ante este medio un exponente libertario.

El ministro del Interior, Diego Santilli, junto a los gobernadores Gustavo Saénz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil

Pese a la notoria división de la oposición, hay quienes se muestran sorprendidos por el silencio en redes de la titular del PJ, en particular tras la media sanción de la reforma laboral, a la espera de la validación de la Cámara de Senadores que deberá aprobar o rechazar el viernes los cambios implementados sobre el artículo 44 relativo a las licencias por enfermedad. “Debe estar a favor. Tampoco que nos fuimos a la americana que flexibilizamos todo. Solo buscamos facilitar la creación de empleo”, hipotetizó una fuente inobjetable ante este medio.

La valoración no parece ser compartida en otras tribus del campamento que plantean que la falta de posicionamiento público de Cristina Kirchner responde a su condición de cumplimiento efectivo de la condena judicial por la causa Vialidad. “Está presa. Es lógico que no hable”, sostuvo otra voz libertaria.