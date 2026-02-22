Política

Los artículos de la reforma laboral de Javier Milei que provocarán cambios en el sindicalismo

El proyecto oficialista afecta al modelo sindical argentino al quitarle poder al gremio con personería. Punto por punto, qué dice el texto que el Senado se apresta a convertir en ley el viernes próximo

Guardar
El triunvirato de la CGT
El triunvirato de la CGT Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello (Foto: RS Fotos)

Si el Senado convierte en ley la reforma laboral que impulsa Javier Milei, como se prevé que suceda el viernes próximo, no sólo se producirán cambios para los trabajadores sino también modificaciones profundas que impactarán de lleno en el poder sindical.

En el proyecto, que la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este viernes, se eliminó el polémico artículo 44, que reducía al 50% o al 75% el pago de los sueldos durante las licencias por accidentes y enfermedades inculpables, pero quedaron intactos los vinculados con las indemnizaciones, la creación de un mecanismo de banco de horas y las vacaciones, entre otros cambios que afectan los derechos individuales.

Para el poder sindical, el enorme alivio que negoció con el Gobierno fue dejar a salvo el financiamiento de los gremios al mantener las cuotas solidarias (aunque con un tope del 2% de descuento salarial) y, además, eliminar el artículo que reducía de 6% a 5% las contribuciones patronales para las obras sociales, lo que garantiza el actual flujo de fondos para el sistema sindical de salud.

Los diputados votaron la reforma
Los diputados votaron la reforma laboral modificada en el senado (Foto; Tomás Cuesta/AFP)

Sin embargo, los dirigentes de la CGT no pudieron atenuar ni quitar de la reforma laboral al menos unos 10 artículos que, tal como están redactados, confirmarán lo que dijo la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, al defender el proyecto: “Cambia de cuajo el modelo sindical argentino”.

El modelo al cual alude la senadora oficialista, ideado por Juan Domingo Perón, tiene al Estado entre sus pilares constitutivos: los sindicatos no son autónomos del Poder Ejecutivo y requieren de su aval para determinar qué organización es la más representativa por rama de actividad y será la que recibirá la personería gremial, una figura que le otorga el “poder de lapicera” para firmar los convenios colectivos y administrar sus propias obras sociales, entre otros derechos exclusivos.

La reforma laboral de Milei debilitará el “unicato” sindical que retiene hoy el poder de manera centralizada, quitándole atribuciones en materia de negociación colectiva, convenios colectivos de trabajo, derecho de huelga, fueros sindicales y asambleas, por ejemplo.

Los paros de los sindicatos
Los paros de los sindicatos aeronáuticos estarán reglamentados en la futura ley (Foto: Jaime Olivos)

El primer punto del proyecto que será demoledor para el poder sindical es el artículo 98, que reglamenta el derecho de huelga imponiendo servicios mínimos obligatorios (50% y75%) en actividades consideradas “esenciales” y “trascendentales” de un amplio listado que incluye al transporte, la salud y la educación, entre otras, con el fin de evitar la paralización total de los servicios. Ya figuraba en el DNU 70 dictado por Milei apenas asumió su gobierno y luego en el decreto 340, y en ambos casos fueron suspendidos por la Justicia.

La novedad es que, por un lado, se incorporó la recolección de residuos entre las actividades esenciales que deberán garantizar un 75% de servicios mínimos en caso de huelga, y, por otro, se incluyó que las fuerzas de seguridad en ningún caso podrán brindar una cobertura menor al 100% de la prestación normal de su servicio.

El artículo sobre las cuotas solidarias, que establece que no podrán superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores (hoy no tienen tope alguno y existen sindicatos como SMATA que reciben un 4%), también dejó a salvo los aportes, contribuciones y cualquier otro concepto firmados en los convenios en beneficio de entidades empresariales, aunque con un 0,5% de tope.

Armando Cavalieri, cuando firmó la
Armando Cavalieri, cuando firmó la paritaria 2023 junto con la ministra Kelly Olmos, durante el gobierno de Alberto Fernández

En su versión anterior, la reforma laboral jaqueaba a las cuotas solidarias al eliminar la obligación de los empleadores de ser agentes de retención de esos aportes y, además, establecer que sólo podía ser retenida en caso de ser pactada por convenio colectivo de empresa y contar con el consentimiento explícito del trabajador.

La reforma laboral también afecta el poder concentrado de los sindicatos a través del artículo 126, que restringe la ultraactividad, principio vigente hasta ahora que otorga continuidad a los convenios colectivos de trabajo tras su fecha de vencimiento hasta tanto no se firme un nuevo acuerdo. En el proyecto, de todas formas, se amplía qué subsiste al vencer el convenio: se añaden “las condiciones y beneficios individuales directos del trabajo y los beneficios otorgados para el trabajador”, no sólo las condiciones de trabajo como figuraba antes.

Las cuotas solidarias, a la vez, quedan protegidas porque el proyecto afirma que “las cláusulas obligacionales mantendrán su vigencia sólo por acuerdo de partes”.

El Sindicato de Camioneros, en
El Sindicato de Camioneros, en la marcha por San Cayetano realizada en 2025

Una modificación clave de la reforma laboral es la que establece la supremacía de los convenios de ámbito menor a los de actividad, incluso si resultan menos favorables para los trabajadores. En la legislación actual, un convenio de actividad prevalece sobre los convenios inferiores (como los acordados a nivel de empresa), salvo que éstos sean más favorables para el trabajador.

En la práctica, el proyecto les da más entidad a los convenios que se pactan por región o por empresa, lo que le quita fuerza de negociación a los sindicatos con personería, y permite que se acuerden en condiciones inferiores a los convenios de actividad o nacionales.

Otro artículo que afecta el poder centralizado de los sindicatos es el que facilita el otorgamiento de la personería los sindicatos por empresa. Según la ley vigente, “sólo podrá otorgarse personería a un sindicato de empresa cuando no obrare en la zona de actuación y en la actividad o en la categoría una asociación sindical de primer grado o unión".

Los bloqueos sindicales, en la
Los bloqueos sindicales, en la mira en el proyecto de reforma laboral

En la reforma laboral, el artículo 136 dice que “podrá otorgarse personería gremial a un sindicato de empresa cuando su cantidad de afiliados cotizantes fuere, durante un período mínimo y continuado de 6 meses anteriores a su presentación, superior a la cantidad de afiliados cotizantes en el ámbito de la misma empresa a la asociación con personería preexistente, cualquiera sea el grado o el ámbito material, territorial y personal de actuación de esta última”.

Por otra parte, el artículo 134 hace un agregado que apunta de manera directa contra los líderes de los sindicatos: al sustituir el artículo 20 ter de la Ley N° 23.551 de Asociaciones Sindicales, considera como una de las infracciones muy graves “provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento". El agregado de “instar y/u organizar” permitirá que las sanciones previstas por la ley alcancen no sólo a los ejecutores de bloqueos o tomas sino también a los líderes de los sindicatos que hacen esas protestas.

Hugo Moyano, titular del Sindicato
Hugo Moyano, titular del Sindicato de Camioneros, durante un acto en la CGT

Los conflictos de encuadramiento sindical, que son muy comunes y puso de moda Camioneros por sus reclamos para sacarles afiliados a otros gremios, incorporan dos novedades contempladas en el artículo 144: por un lado, reduce el plazo de resolución de estos diferendos de 60 días a 20 días hábiles, y, por el otro, introduce una dimensión disciplinaria que antes no existía en este artículo: permite a la Secretaría de Trabajo sancionar toda conducta gremial que afecte a terceros. Es decir, si no quiere ser penalizado, Hugo Moyano tendrá que evitar los bloqueos contra empresas en las que tenga reclamos de encuadramiento de los trabajadores.

Para el gremialismo también es inaceptable el artículo que limita las asambleas sindicales adentro o afuera de los lugares de trabajo al exigir que deba pedirse autorización previa al empleador, tanto del horario como el tiempo de su duración, y establecer que “el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la asamblea". Este punto del proyecto libertario busca impedir que las asambleas se conviertan en medidas de fuerza encubiertas.

Una asamblea de trabajadores en
Una asamblea de trabajadores en una empresa del sector de la alimentación

La reforma laboral les quita atribuciones a los delegados sindicales. La ley vigente dice que la cantidad de horas retribuidas que puede utilizar un delegado para su actividad gremial se define por convenio colectivo, mientras que el proyecto actual propone que se limiten a 10 horas mensuales, lo que “significa una intervención directa en la negociación colectiva y en la voluntad de las partes con el objetivo de impedir la acción gremial”, según un análisis del Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo CETyD (EIDAES-UNSAM).

En el artículo 139, por otra parte, se introducen cambios en relación con quienes están amparados por la tutela sindical: se elimina la protección a suplentes y congresales, “lo que dificulta la conformación de listas sindicales o de delegados y obstaculiza la generación de nuevos cuadros sindicales en los distintos ámbitos”, según un informe sobre la reforma laboral que hizo el Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma.

El artículo 130 del proyecto oficial, por otra parte, se refiere a la Articulación de los Convenios Colectivos y contempla la posibilidad de que la autoridad administrativa del trabajo pueda “decretar la suspensión de los efectos del acto de homologación cuando se alegare y demostrare sumariamente que su aplicación genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general o la aplicación de otras normas dictadas en protección de toda o parte de la población".

Temas Relacionados

Reforma laboralCGTSindicalismoCuotas solidariasObras socialesDerecho de huelgaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Conflictividad laboral: la cantidad de paros que hubo en 2025 fue la más baja en las últimas dos décadas

Son datos de la Secretaria de Trabajo, analizados por Infobae. En qué gobiernos hubo un pico de reclamos con cese de actividades

Conflictividad laboral: la cantidad de

Elecciones en Mendoza: Alfredo Cornejo revalida su alianza con Javier Milei ante un peronismo dividido

Seis departamentos renuevan sus Concejos Deliberantes y San Rafael pelea por su autonomía municipal. El gobernador tiene altas expectativas tras incorporar al PRO en la armado de Cambia Mendoza con La Libertad Avanza

Elecciones en Mendoza: Alfredo Cornejo

André Larané: “Me pregunto cómo Macron, presidente joven, carismático e inteligente, ha podido acomodarse de la decadencia de su país”

El periodista e historiador, director de la revista Herodote, lamenta el desamor de las élites de su país por Francia y su historia, y el menosprecio del actual Presidente por el patrimonio nacional, al punto de decir: “No hay cultura francesa”

André Larané: “Me pregunto cómo

Pragmático, Milei apostó a un tetris de alianzas cambiantes para conseguir su ley laboral

El impacto del cierre de Fate obligó al Gobierno a intervenir para frenar los despidos masivos en medio del debate por la reforma laboral. La sospecha de que en tres semanas se desate mayor conflictividad. El guión para los libertarios y el bullrichismo al mando de los bloques para evitar el descontrol de una sesión caliente. El menú de acuerdos a medida con los gobernadores para asegurarse la sanción. El pase de facturas en el peronismo, siempre a la caza de traidores

Pragmático, Milei apostó a un

Maniobra en la causa que más preocupa a Tapia: los acusados quisieron apartar al empresario que reveló la ruta del dinero de la AFA

El pedido fue presentado ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 11. El dueño de TourProdenter, Javier Faroni, reclamó que sea apartado Guillermo Tofoni como querellante. La respuesta del empresario

Maniobra en la causa que
DEPORTES
20 fotos impactantes que dejaron

20 fotos impactantes que dejaron los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Se cumplen 40 años del último triunfo del “Loco” Di Palma en el TC 2000: de ir preso por su auto al joven cerebro que comenzó hacer historia

Los seniors que superan el desafío de volver al waterpolo y a la competencia en aguas abiertas: “Exigencia y disfrute”

Anécdotas y testimonios de una jornada histórica: a 45 años del debut oficial de Diego Maradona en Boca

Con Lionel Messi, el campeón Inter Miami comenzó la temporada de la MLS con una caída en Los Angeles

TELESHOW
La fuerte decisión que tomó

La fuerte decisión que tomó Tiago PZK de cara a su futuro en la música: “Mi sufrimiento nunca me lo sanó la fama”

Jimena Monteverde se emocionó hasta las lágrimas al reencontrarse con Mirtha Legrand al aire: cuál será el futuro de la cocinera

La tajante opinión de Agustín Rada sobre los therians: “Son gente que tiene un quilombo”

El impactante look blanco y negro de Mirtha Legrand en su último programa con 98 años

Chayanne llegó a la Argentina: cuánto tiempo se quedará y el hobby que eligió para su estadía

INFOBAE AMÉRICA

André Larané: “Me pregunto cómo

André Larané: “Me pregunto cómo Macron, presidente joven, carismático e inteligente, ha podido acomodarse de la decadencia de su país”

Vuelve Liliana Felipe: “Esta especie ‘sensible’ ha convertido el mundo en un basural, un campo de concentración y un matadero”

El Salvador incorpora sistemas modernos de puentes atirantados en infraestructura vial

Todo lo que revela “Cumbres borrascosas” sobre la obsesión de Hollywood por reciclar historias clásicas

Al menos un muerto y 15 heridos en un ataque terrorista al oeste de Ucrania