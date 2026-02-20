Política

Una diputada lloró en medio del debate por la reforma laboral: “Estamos a tiempo de poder cambiar algo en este país”

Karina Maureira del partido La Neuquinidad se quebró al hablar del artículo 26 y lamentar los disturbios que se dieron fuera del Congreso

La cámara baja dio media sanción a la reforma de la ley laboral

La sesión en Diputados por el tratamiento de la reforma laboral -que recibió media sanción pasada la medianoche- estuvo marcada por diferentes momentos: en algunos, los protagonistas fueron los gritos y, en otros, las lágrimas. Este último fue el caso de una diputada de Neuquén que lloró en medio del debate y pidió que se replanteen algunos de los artículos del proyecto.

Estamos a tiempo de poder cambiar algo en este país”, sostuvo Karina Maureira, del partido La Neuquinidad mientras exponía sus argumentos, atravesada por varias emociones. “Yo creo que vamos a tener posibilidades de hacer algo, como fue el capítulo 11 del Presupuesto, y no estamos haciendo nada malo. Estamos repensando este tema”, subrayó.

En un tramo de su intervención, visiblemente emocionada y con la voz entrecortada, la también periodista se dirigió a quienes participaron en la discusión: “Sinceramente se los pido, sobre todo a aquellos que hablaron hoy y fundamentaron tan bien, muchos me hicieron emocionar“.

Durante su alocución, Maureira pidió a sus pares que consideraran el impacto de los cambios propuestos, advirtiendo sobre los riesgos de modificar el régimen vigente sin un análisis integral. Por esto mismo, pidió encontrar consensos, tal como sucedió con discusiones previas.

La legisladora también hizo referencia al contexto fuera del recinto, al mencionar la presencia de colegas periodistas y manifestantes. “En nombre de todos mis colegas y la gente que está afuera, pensemos en lo mejor que podamos hacer por ellos y por los trabajadores, siempre hay tiempo de mejorar”, afirmó.

Voy a acompañar a mi provincia porque es un ejemplo. Se pueden hacer cosas muy buenas cuando realmente sabemos cómo organizarnos y tenemos respeto también”, explicó. Finalmente, la diputada hizo una referencia personal vinculada a su labor periodística anterior: “Realmente me emociona, porque no he dejado la piel de periodista y veo muchos de los colegas afuera”, remarcando que no le gustaría volver a cubrir hechos como los que se vivieron este jueves fuera del Palacio Legislativo.

En particular, habló sobre el artículo 26 sobre el que indicó que hay cosas “que hacen mucho ruido, como también el desfinanciamiento a nuestra industria cultural”. Ante el recinto, solicitó explícitamente rechazar este punto: “Por eso es que voy a pedirles realmente que, más allá de las diferencias que podamos tener políticas e ideológicas en nuestros espacios, pensemos en este estatuto, rechacemos el 26”.

“El estatuto del periodista tiene un sentido histórico y jurídico que excede lo contractual; fue concebido para otorgar condiciones de estabilidad en una actividad que cumple un rol estructural”, expresó la diputada. En ese sentido, remarcó que la normativa en cuestión no persigue otorgar privilegios; por el contrario, “se trata de una herramienta institucional que lo que busca es preservar la independencia profesional frente a las presiones económicas o políticas”.

135 votos a favor y 115 en contra (RS Fotos)

Aprobación en la Cámara baja

Pasada la medianoche, el proyecto de reforma laboral logró la media sanción en la Cámara de Diputados, con 135 votos a favor, 115 en contra y sin abstenciones durante su tratamiento en general.

El bloque de La Libertad Avanza reunió el respaldo de sus aliados tradicionales del PRO, la UCR y el MID. También sumó el acompañamiento de los legisladores de Salta y Misiones agrupados en Innovación Federal, las diputadas de San Juan pertenecientes a Producción y Trabajo, quienes responden al gobernador Marcelo Orrego; el diputado de Santa Cruz, José Garrido, y los representantes de Tucumán por Independencia, junto con una parte de Provincias Unidas.

Durante el debate, el texto experimentó una modificación puntual: se eliminó el artículo referido a las licencias médicas, motivo por el cual la iniciativa deberá regresar al Senado para su aprobación final. La meta de La Libertad Avanza es que la ley sea sancionada la próxima semana, lo que permitiría al presidente Javier Milei contar con un logro legislativo relevante antes de su mensaje de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, previsto para el 1 de marzo.

