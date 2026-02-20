Oscar Herrera Ahuad destacó la aprobación de la reforma laboral: “Es una ley que da opciones”

El diputado y exgobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad

El diputado misionero Óscar Herrera Ahuad, exgobernador provincial, afirmó hoy que la reforma laboral que aprobó la cámara baja “es una ley que da opciones” y que “la Argentina necesita”. A su vez, destacó que la eliminación del artículo 44, que creaba un nuevo régimen de licencias médicas, resultó clave para que acompañe la iniciativa del oficialismo.

“Nuestra posición crítica estuvo centrada en el artículo 44 porque, desde mi perspectiva médica, consideraba esencial que ese punto fuera retirado o revisado en mayor detalle”, sostuvo, al tiempo que consideró el proyecto un paso adelante para actualizar la legislación laboral en el contexto argentino actual. “Consideramos que es una ley que Argentina necesita, una ley de modernización laboral”, expresó, y remarcó que combatir los altos índices de informalidad exige leyes aptas para la realidad que viven los ciudadanos.

Herrera Ahuad, entrevistado por Radio Mitre, reconoció que lograr consensos amplios en el escenario político actual es complicado. “Si vos me decís: vamos a sacar una ley limpia con el consenso de todos, en este marco ideológico que hay, es muy difícil”, reflexionó.

En esta línea, rechazó las críticas extremas dirigidas a la nueva normativa. “En ningún artículo encuentro nada que lleve al extremo de decir ‘esclavista’. ¡No! Es una ley que da opciones”, afirmó, en respuesta a quienes sostienen que la reforma elimina derechos históricos de los trabajadores. Subrayó, además, que las garantías fundamentales, como vacaciones, indemnizaciones, horas extra, huelga y asambleas, no han sido suprimidas.

Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli en uno de los palcos de Diputados

Respecto al banco de horas, especificó que la medida se incorpora como alternativa y no como obligación. “El banco de horas tenés la opción de ir al banco de horas, no es una obligación… Y muchos ya hoy ocupan esos bancos en diferentes cuestiones donde negocian por fuera, sin ley, tener acumuladas horas para utilizarlas de otro modo. El que necesita cobrar su hora, directamente no hace el convenio del banco de horas. Dice: ‘No, yo quiero cobrarla’. Y lo puede hacer porque conviven los sistemas”.

Consultado sobre la inquietud de posibles restricciones al derecho a huelga y otros derechos, destacó que la ley añade algunas disposiciones pero no elimina garantías centrales. “La ley va poniendo cosas. Por ejemplo, en algo que podemos coincidir todos: un paro no te puede dejar sin los servicios esenciales. ¿Qué es lo que hace esta ley? Te agrega algunos factores, algunas cuestiones que hoy no están contempladas. Y la educación en la Argentina es medular. Ya fue presentado varias veces en la Cámara de Diputados declarar la educación como actividad esencial,” explicó. Señaló que la educación y la salud tendrán porcentajes mínimos de entre el 50% y el 70% de servicios asegurados, preservando el derecho a huelga.

Una sesión escandalosa

La diputada de la libertad avanza denunció en su cuenta de X que su par opositora "agredió" a los trabajadores de la Cámara Baja

La sesión en la Cámara de Diputados tuvo fuertes cruces entre legisladores del oficialismo y la oposición. En un video subido a X, la diputada Lilia Lemoine mostró un episodio protagonizado por la legisladora Florencia Carignano, a quien la diputada libertaria acusó de agredir a trabajadores de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para intentar frenar la sesión, al quitar los cables de sonido de una consola. En el video, se escucha como Lemoine le grita a la diputada opositora: “¡Carignano! ¿Qué hacés? ¿Estás loca? Quedaste grabada, pedazo de loca. ¿Cómo vas a hacer eso? Estás loca”.

“En el caso mío en particular, que utilizo un dispositivo de implante coclear, está conectado al sistema, donde yo puedo escuchar al diputado prominante o a quien habla”, remarcó. Y lamentó: “La última parte de la sesión no la pude seguir; los equipos técnicos trabajaron, pero no lo pudieron resolver”.

“Yo fui presidente de la Cámara de Diputados estos últimos dos años en mi provincia. Y uno viene de un sistema de mucho respeto para la discusión que se da de temas que son medulares para la gente”, expresó.

“Ayer justamente se cortaron los cables, me quedé sin audición y fíjese usted que justamente en ese momento, cuando hizo una moción una diputada de ese espacio político, yo no la pude escuchar y le voté negativo, por las dudas”, graficó.