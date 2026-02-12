Prorrogaron los embargos sobre la ex vicegobernadora de Neuquén, destituida por hechos de corrupción

La Justicia de Neuquén extendió por cuatro meses la investigación penal por enriquecimiento ilícito contra la exvicegobernadora Gloria Ruiz

La Justicia de Neuquén decidió extender la investigación penal sobre la exvicegobernadora Gloria Ruiz durante otros cuatro meses, ante las sospechas de enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta de fondos públicos en la Legislatura provincial. La resolución fue adoptada por el juez de garantías Juan Manuel Kees, a partir de un pedido del fiscal jefe Pablo Vignaroli, quien expuso la necesidad de continuar con la recolección de pruebas consideradas centrales para el avance de la causa.

La prórroga fijó como nueva fecha límite para la investigación al 17 de junio y mantuvo las medidas cautelares sobre los bienes de los imputados, resguardando así posibles decomisos y eventuales resarcimientos económicos al Estado.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, la investigación técnico-contable sobre el patrimonio de Ruiz se encuentra en su etapa final. Además, restan efectuar una serie de entrevistas a personal administrativo de la Legislatura y a diputados que integraron la comisión investigadora. El MPF también planea ampliar informes audiovisuales y evalúa la incorporación de nuevos imputados.

En la causa, además de Gloria Ruiz, imputada como autora de hechos de administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito a partir del análisis de su evolución patrimonial, figuran otros ex funcionarios y allegados. La ex secretaria de Cámara, María Isabel Richini, enfrenta cargos como partícipe necesaria en maniobras vinculadas a contrataciones irregulares.

El hermano de la quien fue vicegobernadora, Pablo Ruiz, excoordinador de la Casa de las Leyes, fue acusado de peculado por el uso de fondos públicos. También se investiga a Élida Noemí Sánchez por supuesta intervención en maniobras de administración fraudulenta.

Los embargos, ratificados por la Justicia, alcanzan a los principales involucrados. Sobre Ruiz, se mantiene el embargo preventivo de su vivienda en Plottier y de sus cuentas bancarias, por un monto total de $121.849.220.

Respecto a Richini, las medidas abarcan dos inmuebles, uno en Neuquén y otro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, valuados en $90.494.688,05. Para Pablo Ruiz y Sánchez, la Justicia dispuso la inhibición general de bienes, con el objetivo de asegurar el resarcimiento ante un eventual fallo adverso.

La Fiscalía de Estado provincial intervino como querellante en la audiencia, acompañando el planteo del MPF, mientras que la Unidad Fiscal de Delitos Económicos continúa con la dirección de la investigación, respaldada por los asistentes letrados Facundo Bernat y Tanya Cid.

El juez Kees sostuvo que, en cuanto a las medidas patrimoniales, no surgieron elementos que disminuyeran el riesgo procesal, por lo que los embargos e inhibiciones previas se mantienen, tal como ratificaron tribunales superiores.

La investigación, iniciada en 2024 cuando Gloria Ruiz aún ocupaba la vicegobernación, permanece activa bajo supervisión judicial, con foco en el destino y la gestión de los fondos públicos de la Legislatura de Neuquén.

Durante la sesión en la que se definió su destitución, Ruiz alegó que desconocía que se depositaba dinero de la Legislatura en la cuenta sueldo de su hermano. “Eso nunca debería haber pasado”, indicó.

En línea con lo publicado por el medio local LMNeuquén, durante su exposición, la vicegobernadora señaló también: “No creo que —su hermano— haya cometido ningún ilícito, no hubo mala fe”.

Luego, se defendió por la designación de otro hermano suyo en un cargo dentro de la Legislatura y a su esposo, Claudio Costa, que ejercía como chofer. A su vez, se la acusó de contratar a sobrinos políticos y demás personas de manera irregular. Sobre eso, al salir de la Legislatura, la vicegobernadora agregó: “No es familia. Mi familia tiene nombre y apellido que son Ruiz, mis hermanos Pablo y Vilma y mi marido. Es gente que la mayoría son empleados de la gestión de Plottier, vienen acompañándome desde que soy intendenta, eso no quiere decir que seamos ni amigos, ni parientes, ni primos”.