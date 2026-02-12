Política

Así reaccionó el arco político a la media sanción de la reforma laboral en el Senado

El Gobierno obtuvo su primera victoria legislativa del año y, con esto, los dirigentes de diferentes espacios se expresaron al respecto

Las repercusiones del arco político
El Gobierno logró su primera victoria legislativa en el 2026 con la media sanción a la reforma laboral. Frente a esto, diferentes dirigentes del arco político se refirieron al respecto: celebraciones, críticas y “otro paso más hacia la normalización”.

Esta extensa jornada legislativa puso a prueba los acuerdos a los que llegó el Ejecutivo con los diferentes sectores políticos. Finalmente, con un total de 42 votos afirmativos y 30 negativos, el Senado aprobó el proyecto de modernización laboral, enviado por el Poder Ejecutivo.

Inmediatamente, Javier Milei celebró en las redes sociales la media sanción obtenida. El mandatario calificó al hecho de “histórico” y concluyó la publicación en X (Twitter) con su típica frase “¡Viva la libertad, carajo!".

Al mismo tiempo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, escribió: “Gran trabajo, gran equipo. Fin”. El funcionario, que ya se encontraba junto a otros referentes del oficialismo en la Cámara de Diputados, esperó a Karina Milei, Diego Santilli y los Menem para acercarse al recinto y presenciar el cierre del debate y la votación desde el palco.

Patricia Bullrich, una de las protagonistas de la noche, celebró esta victoria y destacó que este es “un proyecto con orden, reglas claras y aportes de todos”. Y agregó: “A los que hicieron de la industria del juicio un negocio, se les termina. Estamos a un paso de un cambio histórico para la Argentina: basta de informalidad y estancamiento”.

Otra figura importante de La Libertad Avanza (LLA) que celebró la media sanción fue Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. “Este Congreso empieza a saldar una deuda histórica con millones de argentinos que quedaron afuera del sistema. Felicitaciones a los senadores por dar este paso y a la mesa política de Casa Rosada, que empuja todos los días para que estos cambios avancen”, expresó.

A su vez, afirmó que va a continuar apoyando al Presidente para poder “avanzar con las reformas estructurales que la Argentina necesita”. Y concluyó: “Ahora vamos a dar el debate en Diputados para convertirla en ley”.

Sebastián Pareja aprovechó la publicación de Menem para citarlo y agregar: “Otro paso más hacia la normalización de uno de los sistemas más perjudiciales para que los argentinos puedan desarrollar sus caminos individuales de progreso”.

“La Ley de Modernización Laboral propuesta por Javier Milei avanza, como nuestro país desde que asumió la presidencia”, cerró el diputado y presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires.

También se expresaron oficialistas de peso en las provincias, como Pablo Cervi, senador nacional por Neuquén. “El nuevo Congreso empieza a saldar una deuda histórica con millones de argentinos que quedaron afuera del sistema laboral”, afirmó.

Asimismo, Lisandro Catalán, presidente de LLA Tucumán, agregó que este es “un paso clave para dejar atrás décadas de rigideces que frenaron el crecimiento y el empleo”.

También hubo repercusiones por parte de la oposición. El senador nacional por Santiago del Estero y exgobernador, Gerardo Zamora, fundamentó su voto negativo en el Senado sobre la reforma laboral.

“Si bien comparto la necesidad de buscar una respuesta integral a la problemática, y es desde esa posición de decidida voluntad de cambio que expreso esta posición, no lo hago desde una actitud negativa; estoy muy lejos de compartir resistencias corporativas o fundadas en una actitud sectorial o en cualquier otro interés subalterno”, aseguró.

“El país necesita imperiosamente una política de Estado que reconozca en el consenso la fortaleza que la proteja para modificar la realidad de una combinación de complejidad normativa, elevada litigiosidad y fuerte incertidumbre jurídica que tiene paralizada la creación de empleo genuino desde hace 15 años”, continuó.

Nada de esto contempla este proyecto; al contrario, va a profundizar la crisis, porque parece estar pensado en las conveniencias de un puñado de grandes empresas y de una supuesta expectativa de supuestos inversores, concentrados en un puñado de actividades que poco gravitan en la creación de empleo”, concluyó Zamora.

“La reforma laboral tiene media sanción, pero el camino no termina acá. Los y las peronistas vamos a seguir defendiendo, en las calles y en la Cámara de Diputados, la dignidad del pueblo trabajador”, afirmó la senadora Juliana di Tullio.

En la misma línea, Jorge Capitanich agregó: “Siempre del lado del trabajo, de quienes viven de su esfuerzo y no de la especulación. Siempre del lado de los más débiles”.

Por otro lado, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, aseguró que “empezaron a modernizar retrocediendo más de 100 años” y que “con esta ley que avanza en el Congreso no se va a crear ningún puesto de trabajo nuevo”. Por el contrario, “van a terminar de destruir el empleo”.

