Oficializaron la designación Pedro Lines como nuevo titular del Indec tras la renuncia de Marco Lavagna

Pedro Lines, el nuevo titular del Indec

A una semana de haber presentado su renuncia, el Gobierno nacional oficializó este lunes la salida de Marco Lavagna del Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) e hizo efectiva la designación de quien era su número 2, Pedro Lines, como el nuevo titular.

Los cambios quedaron establecidos mediante la publciación del decreto 91/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

La dimisión del funcionario técnico se dio en medio de las diferencias con el titular de la cartera por la aplicación de la nuevo fómula del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que tendría que haberse comenzado a aplicar en enero.

Así, Lavagna puso fin a una gestión que había comenzado mucho antes de la llegada de La Libertad Avanza a la Presidencia, puesto que fue designado por Alberto Fernández al inicio de su mandato. Antes había sido legislador por UNA y, luego, para el Frente Renovador, el espacio de Sergio Massa. Su perfil técnico fue lo que le permitió seguir en el cargo.

Marco Lavagna, economista

A través de una carta a los empleados del organismo, el ahora ex funcionario dio a conocer más detalles de su dimisión. En su mensaje, destacó los logros alcanzados durante su mandato: “Fueron 6 años de mucho trabajo y de enormes desafíos, en los que logramos avanzar en la mejora de las estadísticas públicas y el sistema estadístico nacional”.

En ese sentido, señaló que la realidad económica y social exige que el sistema estadístico nacional “siga adaptándose y fortaleciéndose”, y valoró el compromiso del equipo: “Son el principal activo del organismo y la base para que las estadísticas públicas sigan siendo técnicas, confiables y transparentes”. Además, expresó su confianza en el futuro del Indec y en la posibilidad de que “próximamente se pueda actualizar el marco normativo que ayude a esto”.

“En lo personal no es una decisión sencilla, pero es momento de encarar nuevos proyectos y desafíos, con la tranquilidad de haber compartido con ustedes una etapa intensa y valiosa”, dijo Lavagna.

Lavagna se hizo cargo del Indec en diciembre de 2019 y continuó en el mismo tras el cambio de Gobierno en 2023 (EFE)

Lavagna concluyó su despedida agradeciendo el trabajo diario de los empleados y afirmó: “Un fuerte abrazo, los voy a extrañar y el INDEC siempre podrá contar con lo que esté a mi alcance para defenderlo”.

El número 2 del organismo, Pedro Ignacio Lines, es quien queda a cargo al menos temporalmente como resultado de la renuncia. Se trata de otro funcionario de perfil técnico. Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magíster en Economía por el Centro de Estudios Macroeconómicos. Actualmente, cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Desde su rol como director ténico del Indec —cargo que ocupó desde 2018—, estuvo a cargo de la coordinación y elaboración del Programa Estadístico Anual del país y del desarrollo de normas y procedimientos técnicos vinculados con la planificación, diseño, implementación y evaluación de censos y encuestas, además de la construcción de indicadores sociales y económicos.

Pedro Lines fue designado como director ténico del Indec en 2018

También es miembro del Grupo de Expertos Asesores (AEG) de las Naciones Unidas, que asiste al Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales (ISWGNA) en la resolución de problemas de investigación del Sistema de Cuentas Nacionales (SNA) y en la revisión de su programa de implementación.

Entre 2016 y 2018, Lines estuvo a cargo de la compilación de las estimaciones de Balanza de Pagos, Deuda Externa y Posición de Inversión Internacional (PII) de la Argentina. Previamente, entre 2011 y 2016, trabajó en la Autoridad Estadística de Qatar, donde lideró la elaboración de los cuadros de Oferta y Utilización y las cuentas por sector institucional de ese país.

En los últimos meses, Lavagna y el Indec estuvieron abocados a la actualización de la canasta con la que se mide el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el dato de inflación. Los cambios en la canasta buscaron acercarse a los consumos de las familias argentinas actuales de manera tal de reflejar mejor el impacto del movimiento de los precios en las cuentas de los hogares.

El cambio sustancial en el IPC radica en que empezará a utilizarse la canasta de consumo que surge de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) del 2017-2018 en reemplazo del relevamiento de 2004. La falta de actualización de la fórmula con la que se mide el avance de los precios llevó a subestimar el impacto de muchos consumos que crecieron en las últimas décadas, como por ejemplo la mayor relevancia que ganaron los servicios de internet y celulares.

Los cambios más drásticos están en los rubros Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, donde la ponderación (es decir el peso de ese capítulo en el total de la canasta) pasa de 9,4% a 14,5%, lo que lleva a que las tarifas de los servicios públicos incidan más. Así, con la nueva fórmula, cada incremento en el cuadro tarifario de electricidad o gas tendrá un impacto directo en el nivel general superior al que evidenciaba con la canasta anterior.

En Transporte se notará otro cambio sustancial, ya que la ponderación pasará de 11% a 14,3 por ciento. Aquí tendrán mayor peso los combustibles y los boletos de pasajeros. También en Comunicaciones (de 2,8% a 5,1%), donde se duplicará el peso de internet y celulares, y Educación (de 2,3% a 3,1%) con mayor relevancia de las cuotas y servicios educativos.

Otros rubros como Salud (de 8,0% a 9,1%) se mantendrán estables respecto al impacto que tienen en la inflación. Respecto a los que reducen su peso, figura Alimentos y Bebidas (de 26,9% a 22,7%), ya que el agro y la industria alimenticia se reducen. Este segmento fue la principal razón de la aceleración en el último cuatrimestre de 2025.