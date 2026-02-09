Jorge Asís: “El peronismo creó a Milei, es un producto exitoso”

Jorge Asís analizó en Infobae que Javier Milei surge como producto exitoso de las internas y estrategias del peronismo argentino

El escenario político argentino atraviesa un momento de redefiniciones profundas. El escritor y analista político, Jorge Asís analizó en Infobae en Vivo A las Nueve la situación política argentina actual. De acuerdo con el especialista, “los grandes méritos de Milei son todos políticos”. Asís subrayó que, a pesar de haber logrado contener la inflación, el Gobierno aún no encontró una salida estructural en la economía. Para el escritor, el oficialismo avanza con reformas en el Congreso mientras el peronismo “busca liderazgos” y exhibe una notable falta de rumbo.

Consultado sobre la consolidación del presidente, Asís fue contundente: “La construcción de poder de Milei en tres años es absolutamente admirable. No por la economía, sino porque sus méritos son todos políticos”. Remarcó que, aunque el mandatario suele negar su trabajo de ingeniería partidaria, “está detrás de todas las decisiones”. Enumeró: “Él es el que lo mantuvo a Espert hasta último momento como candidato en la provincia de Buenos Aires, el que pone a la segunda, esta muchacha que trabajaba en televisión, que ahora está también de diputada… lo pone al baluarte actual, que es Diego Santilli, que superó la estación Rodríguez Larreta y ahora está en la transitoria terminal Milei”.

El análisis fue realizado en Infobae en Vivo, durante el programa de las nueve, bajo la conducción de Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. Se puede escuchar todos los días de 9 a 12 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.

El escritor subrayó que los principales méritos de Milei son políticos y no económicos, marcando diferencias en la gestión de Gobierno

Asís diferenció la gestión política del Gobierno de su desempeño económico: “En la economía todavía no acertó”, sentenció. Explicó que, aunque “acertó en bajar la inflación”, no logró resolver el consumo ni existe una política industrial clara: “No hay política industrial. Se enojará Toto Caputo, pero no hay política industrial”. Se refirió también a la apertura de las importaciones y los desafíos del sector productivo: “Hoy todas las crónicas hablan de lo que entra de afuera y cómo hacemos para competir con eso”.

Sobre el estado actual del movimiento opositor, Asís fue categórico: “El peronismo creó a Milei, es un producto exitoso del peronismo que estaba destinado a evitar que Juntos por el Cambio heredara el gobierno de Alberto Fernández”. Recordó que la estrategia se volvió en contra: “Pensaron que se lo comían en dos pancitos después, pero perdiste, fuiste”.

La disputa interna y los liderazgos en tensión

Según Asís, el peronismo atraviesa una etapa de discusión interna sin referentes claros: “Este es el peronismo del año par. Discute liderazgo y aclara liderazgos. No me precipitaría en afirmar que hay un candidato representativo. Te puedo nombrar cuatro o cinco que están en las gateras”. Entre los posibles líderes mencionó a Sergio Uniacke, Sergio Massa y Axel Kicillof: “Kicillof sostiene los trapos con el modelo de Milei y tiene un mérito formidable, es gobernador de la provincia de Buenos Aires y un obstáculo en simultáneo, porque nunca se pasó de la provincia a la residencia”.

Asís sostuvo que, pese a controlar la inflación, el Gobierno de Milei aún no encontró una salida estructural para la economía argentina (AP Foto/Evan Vucci)

El especialista trazó una analogía entre las figuras de Milei y Carlos Menem, aunque enfatizó sus diferencias: “De Milei es Menem, pero cualquiera que haya conocido moderadamente a Menem sabe que son absolutamente distintos. Menem no defenestró a ningún colega, era un encanto completamente distinto. Milei destrata y sin embargo van todos al pie. Eso tiene que ver con la característica de Milei o de la era también”.

Cristina Kirchner y el legado del kirchnerismo

Al mismo tiempo, el analista profundizó sobre el rol de Cristina Kirchner, a quien definió como “la doctora”, y su relación con el poder judicial: “Manejó muy mal el tema de la justicia, muy mal con la Suprema Corte. Hizo juicios espectaculares que eran absolutamente innecesarios. Jugó mal”, dijo. En referencia a las causas judiciales, especialmente la causa cuadernos, Asís reflexionó: “Todo lo que se dice ahí es verdad. No podés caer en el franco negacionismo de decir esto no existió porque existió”. Describió al kirchnerismo como “una versión patológica del peronismo” y sostuvo que “el peronismo hoy paga esas patologías”.

Por otra parte, al abordar la política exterior, Asís remarcó la apuesta del Gobierno por un alineamiento con Donald Trump: “Hoy se depende exclusivamente de Donald Trump, de cómo le vaya a Donald Trump. Mientras respire Trump, respira Milei. Hay más trumpismo acá que en Estados Unidos”. Consideró que esa apuesta fue “audaz” y que el respaldo de Trump permitió estabilizar al Gobierno en momentos críticos: “Trump no lo podía dejar caer al único aliado que tenía en este rincón del mundo”.

Asís consideró que el Gobierno apuesta por un alineamiento estratégico con Donald Trump y depende del respaldo del expresidente estadounidense

La coyuntura social y el humor colectivo

Al final de la entrevista, el escritor describió el clima social y los desafíos del oficialismo: “Si publicás un aviso clasificado por dos trabajadores y tenés 3000 personas haciendo cola, no es que te está yendo muy bien en la economía”. Planteó que el Gobierno se sostiene en parte porque “está aparentemente solo en el escenario y se puede pegar tiros en los pies”, y advirtió sobre el retroceso cultural: “Hay una vocación por ser colonia extraordinaria en la Argentina”.

