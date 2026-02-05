Política

PJ Bonaerense: crecen las chances de un acuerdo para que Kicillof asuma en lugar de Máximo Kirchner

El domingo vence el plazo para anunciar la lista de unidad. Sigue la negociación por la integración del consejo y en los distritos. El gobernador pidió respaldo pleno a las decisiónes de su gestión para aceptar la presidencia

Guardar

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se encamina a convertirse en el próximo presidente del PJ bonaerense en el marco de un acuerdo entre el Movimiento Derecho al Futuro y el cristinismo. En las últimas horas se aceleraron las reuniones para llegar a un esquema de consenso antes del cierre de listas partidaria del próximo domingo.

A la par de un consenso macro que involucra la figura de Kicillof, todavía resta la conformación del consejo del partido. Allí, las negociaciones siguen. Por lo pronto, habría cierto consenso para que la vicepresidencia primera sea para la actual vicegobernadora, Verónica Magario. Mientras que la vice segunda y la secretaría general para el cristinismo o figuras cercanas a ese espacio.

Las reuniones seguirán en los próximos días. Quiénes están a cargo de las negociaciones se muestran optimista para llegar a un esquema de consenso que incluya a todos los sectores. Por estas horas, lo que se tiene que terminar de definir es cómo será esa distribución. En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) están preparando nombres para el consejo del partido. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, es quién baja la directiva dentro del kicillofismo.

El miércoles se reunió con intendentes y referentes de la Quinta sección electoral. Este jueves recibió a representantes de la Séptima sección en su despacho. Uno de los planes es respetar a quien ya tiene presencia dentro del esquema partidario. Es decir que siga, ya sea como consejero o congresal nacional.

En las distintas reuniones que se mantuvieron estos días, Kicillof trasladó a sus negociadores -entre los que están principalmente los ministros Gabriel Katopodis, Andrés Larroque, Carlos Bianco-, además del diputado provincial, Mariano Cascallares; que podría aceptar quedar al frente del PJ siempre y cuando haya garantías. Esas garantías, entienden en La Plata, son tener el respaldo del kirchnerismo a la gestión de su gobierno. Pero en el corto plazo también está el 2027.

En la tarde de este jueves, desde la gobernación bonaerense, dejaban correr que el consenso para que el mandatario provincial sea el presidente partidario avanzaba. Con la idea de que el partido acompañe los lineamientos de la gestion, tal como ocurre en todas las provincias con gobiernos peronistas. Esto es lo que pidió el MDF en el contexto de las conversaciones por la presidencia del partido. Y luego comenzó a generarse el consenso interno para que Kicillof sea quien lo presida.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Axel KicillofMáximo KirchnerPJ BonaerenseProvincia de Buenos AiresCristina KirchnerLa CámporaVerónica MagarioÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno lanzó una cuenta en X para desmentir lo que considera fake news

Se trata de una iniciativa del Presidente que dependerá del equipo de Santiago Caputo. “Vamos a combatir la desinformación brindando más información”, señalaron desde Casa Rosada

El Gobierno lanzó una cuenta

El Gobierno acelera el trabajo en comisiones de Ley Penal Juvenil y espera tener media sanción la próxima semana

Avanza la idea de poner el piso en 14 años y agregar un apartado presupuestario para su aplicación. El oficialismo cuenta con las firmas para dictaminar e ir el jueves al recinto

El Gobierno acelera el trabajo

Una fiscal federal denunció posible daño ambiental por la planta de hidrógeno verde en Uruguay

Asegura que el emprendimiento de la empresa HIF en Paysandú podría afectar territorio argentino y cuestionó la falta de consultas previstas en el Estatuto del Río Uruguay

Una fiscal federal denunció posible

El Gobierno busca terminar con la prisión domiciliaria de Milagro Sala y que cumpla su condena en la cárcel común

Lo hizo la Subsecretaría de Derechos Humanos a través de una solicitud presentada a la CIDH. Argumentan que cometió delitos que amerita “que cumpla su condena tras las rejas”. La dirigente cumplió dos tercios de su pena y puede pedir libertad condicional

El Gobierno busca terminar con

El secretario de Trabajo defendió la reforma laboral: “Los jóvenes ya no quieren irse 35 días de vacaciones”

Julio Cordero cuestionó las protestas que se evalúan desde la CGT. Además, dictó la conciliación obligatoria ante el anuncio del paro de trenes “pensando en la gente”

El secretario de Trabajo defendió
DEPORTES
Fue verdugo de Novak Djokovic

Fue verdugo de Novak Djokovic en Australia y las lesiones frenaron su carrera: quién es Hyeon Chung, rival de Argentina en la Copa Davis

Guido Andreozzi y la emoción del llamado a la Copa Davis: “Trato de disfrutar cada momento”

La comparación de Lando Norris sobre los autos de la nueva era de la Fórmula 1 con otra categoría que llamó la atención

Los “trucos” de Adrian Newey en los nuevos Aston Martin que abrieron los interrogantes en la Fórmula 1

Conmoción en el Challenger de Rosario por la amenaza de apostadores a un tenista antes del partido: “Sabemos todo de tí y de tu familia”

TELESHOW
Quienes son los invitados de

Quienes son los invitados de Mirtha Legrand para este sábado

A 14 años de la muerte de Jazmín De Grazia: preguntas abiertas y una huella imborrable

El malestar de Nacho Castañares luego de quedar afuera del stream de Telefe: “No había lugar para mí”

Esteban Mirol criticó a Marixa Balli tras el cierre de su local de ropa: “Se hace la víctima y vendía en La Salada”

Daniela Christiansson se sinceró sobre los cambios físicos que tuvo durante el embarazo

INFOBAE AMÉRICA

Panamá autorizó la extradición de

Panamá autorizó la extradición de un procesado del caso ‘Encuentro’ de Ecuador

Alex Saab y la ruta ecuatoriana del dinero chavista

Las niñas con autismo son diagnosticadas con menos frecuencia que los varones en la infancia, según expertos

Bob Marley: cómo un músico jamaicano se convirtió en símbolo universal

De los satélites a la soberanía: la silenciosa estrategia espacial de China en América Latina