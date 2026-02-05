Política

Entre presiones por un paro, crece en la CGT la propuesta de movilizarse el día que se debata la reforma laboral

El Consejo Directivo cegetista discutirá este viernes una marcha para el miércoles próximo ante el Congreso. Los sindicatos del transporte agrupados en la CATT plantearán una huelga de 12 horas para que vayan más manifestantes

Aunque en la CGT hay un medido optimismo respecto de las negociaciones con el Gobierno para introducir cambios en la reforma laboral, avanza entre los distintos sectores sindicales la idea de movilizarse el miércoles próximo ante el Congreso de la Nación cuando el Senado comience a debatir el proyecto oficial.

La propuesta será discutida este viernes, a las 11, por el Consejo Directivo cegetista, que se reunirá en la sede de Azopardo 802 para analizar qué puede pasar con la reforma laboral, mientras los sindicatos agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) plantearán hacer el miércoles un paro de 12 horas para favorecer la asistencia de los manifestantes a la concentración.

El sector dialoguista de la CGT, que es mayoritario en la conducción, es el que pilotea las tratativas con los funcionarios libertarios y no es partidario de hacer un paro de 24 horas, pero sí una movilización para expresar su rechazo a la reforma laboral y, además, para contener a los sectores más duros que presionan por comenzar de manera urgente un plan de lucha contra el proyecto.

En el Gobierno están al tanto de que podría decidirse una movilización contra la reforma laboral y están dispuestos a aceptar esa protesta, pero están atentos para que no se haga ningún paro general de la CGT que afecte la actividad y complique a los que quieren trabajar.

Para los líderes sindicales, la movilización callejera es un paso necesario para que no crezcan las adhesiones a las protestas que lanzó el nuevo frente sindical creado la semana pasada, sin el aval de la CGT, para tratar de frustrar la sanción de la reforma laboral en el Congreso.

Ese flamante polo ultraopositor está integrado por la UOM, la Federación de Aceiteros, el sindicato de pilotos y las dos CTA, entre otros, y este jueves realizó una movilización en la ciudad de Córdoba, mientras que hará otra el martes próximo en Rosario y tiene previsto concretar nuevas medidas de fuerza contra el Gobierno.

El encuentro donde se decidieron las protestas fue encabezado por Abel Furlán, líder de los metalúrgicos, que esta semana, además, consiguió sumar a Pablo Moyano al nuevo frente sindical. Esa postura profundiza la grieta entre ese dirigente y su padre, Hugo Moyano, uno de los responsables políticos de la estrategia moderada de la CGT ante la reforma laboral.

A la reunión del Consejo Directivo irá, entre otros, el dirigente de la UOM Osvaldo Lobato, que es secretario Gremial de la CGT, y expondrá la posición más dura del sindicato y de otras organizaciones combativas.

Sindicatos docentes reclamaron la paritaria nacional

Mientras, dos sindicatos de la CGT del sector educativo se endurecieron ante el Gobierno: Sergio Romero, líder de la UDA y secretario de Políticas Educativas cegetista, junto a Fabián Felman, titular de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), advirtieron que la Secretaría de Educación “debe convocar de manera urgente a la paritaria nacional, con voluntad de diálogo y con el objetivo de mejorar el salario docente”.

Coincidieron en que “el último aumento salarial fue resuelto de manera unilateral por el gobierno nacional y fue fijado por decreto en un monto de $500.000, lo que ubica a la docencia en el terreno de la indigencia”.

Por otra parte, rechazaron la reforma laboral del Gobierno porque “vulnera derechos de los trabajadores y pretende limitar reclamos legítimos mediante la declaración de la educación como un servicio esencial”.

