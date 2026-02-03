Política

Reforma laboral: Bullrich habló de un “95% cerrado” con los aliados y confirmó la sesión para el 11 de febrero

“Nosotros creemos que sí. Si no, no convocaríamos”, dijo la jefa libertaria al consultarle si ya tiene los votos asegurados. Los dialoguistas vieron buena recepción del Gobierno y continuarán las conversaciones

Guardar
La jefa libertaria en el
La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, junto a su par del radicalismo, Eduardo Vischi

La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, se reunió esta tarde con sus pares dialoguistas y confirmó que el miércoles de la semana próxima habrá una sesión extraordinaria para debatir la reforma laboral, la cual dijo que está en un “95% cerrada”. Por su parte, los aliados percibieron una buena recepción del Gobierno, aunque continuarán las conversaciones por áreas aún no cerradas, con el fin de llegar a una versión final para el martes 10.

Nosotros creemos que sí. Si no, no convocaríamos”, manifestó Bullrich al ser consultada por los votos para la iniciativa, más allá de que no todos se ubican en esa misma sintonía. El convite duró más de dos horas y se realizó en la oficina central de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara alta. Al término del encuentro, la exministra de Seguridad dio declaraciones junto al presidente de la bancada del centenario partido, Eduardo Vischi (Corrientes).

También participaron de la cumbre los titulares del PRO y Provincias Unidas en el Senado, Martín Goerling (Misiones) y Carlos Espínola (Corrientes), respectivamente. Del lado de silvestres provinciales se sumaron el misionero renovador -no massista- Carlos Arce, la neuquina Julieta Corroza, la tucumana Beatriz Ávila y la chubutense Edith Terenzi, entre otras. Faltaron, a diferencia de la semana pasada, la salteña Flavia Royón y la santacruceña Natalia Gadano.

“Pudimos avanzar en varios temas en los que surgían dudas y logramos algún entendimiento. Todavía quedan cuestiones por delinear, pero en general, estamos conformes con el texto al que se está arribando. Ya estamos firmando un pedido de sesión para el día 11 y tratamos, en lo posible, de llegar a ese día con el pleno acuerdo del proyecto”, sentenció Vischi.

Cuando se le preguntó por el capítulo fiscal y la eventual caída en la coparticipación hacia distritos -Nación es la que más perdería-, el correntino detalló: “Hasta ahora, estamos en duda. Es uno de los temas que realmente nos preocupan porque, en definitiva, tiene que ver con las previsiones para las provincias. Por lo menos, lo estamos limando, tenemos algunas alternativas y va a depender de las últimas reuniones que podamos tener“. Otro ítem con guiño apuntaría, en principio, a beneficios hacia medianas empresas y no sólo a grandes.

El presidente del PRO en
El presidente del PRO en la Cámara alta, Martín Goerling, maneja tres votos que el oficialismo necesita sí o sí para la reforma laboral (Jaime Olivos)

Por su parte, Bullrich aclaró: “Nosotros hemos decidido, en esta mesa, trabajar sin hablar de cuáles son los cambios que hemos llegado a un acuerdo, porque pensamos que es mejor trabajar así y que, de alguna manera, la ley se discuta cuando se tenga que discutir y no se vaya discutiendo por partes”.

Tras ello, la jefa libertaria y enlace con la Casa Rosada resaltó: “Ya, prácticamente, tenemos el 95% en los temas cerrados. Hay algunos temas que, como ustedes saben, tienen que ver con lo que discuten gobernadores, senadores, el ministro de Economía y el del interior. Bueno, eso está abierto. Ha quedado como que el martes en la mañana tiene que estar todo cocinado”.

Quienes fueron parte de la cumbre no mencionaron casi nada sobre las potenciales modificaciones a la ley de glaciares, aunque desde un despacho -y la Casa Rosada- se deslizó que dicha iniciativa “viene bien” y podría ser incluida el miércoles 11. Los gobernadores mineros piden votarla a dos manos, aunque aún hay pocas precisiones relacionadas con esta cuestión. La única asegurada, hoy, es la laboral.

Previo a la juntada en el bloque radical, Bullrich se reunió con los propios. Algunos ansiosos -sobre todo, los recién aterrizados del sur- aguardaban una resolución sobre la presidencia provisional de la Cámara alta -el martes 24 será la sesión preparatoria, para elegir autoridades-, que aún quedó en stand by. Sí llegaron algunos premios: el riojano Juan Carlos Pagotto comandará nada menos que la comisión de Acuerdos, donde pasan todos los pliegos judiciales, diplomáticos y de ascensos militares. En tanto, el reingresado a La Libertad Avanza Francisco Paoltroni (Formosa) seguiría en la de Relaciones Exteriores.

El Gobierno cuenta con 21 soldados en el Senado. Es por ese motivo que LLA precisa sí o sí de gran parte -o todos- de los 10 de la UCR, el PRO -tres adhesiones-, y silvestres provinciales atados o no a las órdenes de gobernadores. Con 37 de piso, habrá luz verde y sesión el miércoles 11.

Temas Relacionados

SenadoReforma laboralPatricia BullrichUCREduardo VischiOposición dialoguistaCoparticipaciónGobernadoresSesiones extraordinariasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Tras ofrecerle la presidencia a Kicillof, el kirchnerismo negocia el control del Congreso del PJ bonaerense

Avanza el esquema de unidad, pero el gobernador arma listas propias en las secciones y distritos por si no se llega a un acuerdo con el sector de Máximo Kirchner. Entra en conversaciones el mando del Congreso, que está en manos del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza

Tras ofrecerle la presidencia a

La explicación del Gobierno por la postergación de la medición del IPC y los planes para el segundo semestre

En Casa Rosada sostienen que la nueva metodología para estimar la inflación entrará en vigencia cuando la cifra quiebre el 1%. “No es metodológicamente serio implementar un nuevo sistema en medio de un proceso en curso”, explicaron

La explicación del Gobierno por

Detuvieron a otro ciudadano venezolano en la frontera con Paraguay e investigan si tiene vínculo con el Tren de Aragua

Es el segundo caso en 40 días. El individuo fue capturado en la zona de Ita-Ibaté y quedó bajo custodia de fuerzas federales. Habría ingresado al país de forma clandestina y Migraciones ya pidió su expulsión

Detuvieron a otro ciudadano venezolano

El Gobierno ordenó la cesantía de once empleados del Hospital Garrahan tras la toma de oficinas: 10 son gremialistas

La medida fue dispuesta luego de la finalización de sumarios administrativos iniciados por el ingreso de delegados sindicales y una trabajadora al área directiva en un conflicto laboral en octubre de 2025

El Gobierno ordenó la cesantía

Tras la frustrada gira con gobernadores, la CGT se reúne el viernes por la reforma laboral y amenaza con un paro general

El encuentro fue citado para analizar cómo están las tratativas para modificar el proyecto, pero se discutirá la propuesta de urgentes medidas de fuerza

Tras la frustrada gira con
DEPORTES
Fue el jugador más alto

Fue el jugador más alto de Argentina, lo buscó Boca, hizo más de 100 goles y a los 47 años fue anunciado en su nuevo club

Los comentarios de una leyenda de Francia sobre las mujeres que generaron un escándalo: “El fútbol no es para caderas anchas”

Sorpresa: un ex goleador de Boca Juniors fue ofrecido a River Plate y está siendo evaluado por Gallardo

La joya de las Inferiores que perdió Boca Juniors por la patria potestad y será refuerzo del último campeón de Italia

“El respeto es titular”: la campaña que lanzó la Conmebol de cara a la temporada 2026

TELESHOW
El tierno momento de Thiago

El tierno momento de Thiago Medina y Daniela Celis junto a sus hijas a la hora de la siesta: “Mamá cargosa”

La discusión de Jimena Barón y Matías Palleiro la casa nueva: “No estamos de acuerdo con nada”

La romántica declaración de Nicolás Cabré a Rocío Pardo en medio de la noche de los Premios Carlos: “Ya gané”

La muerte de Silvina Luna: la Justicia ordenó ampliar la pericia médica en la causa contra Aníbal Lotocki

Maxi López habló luego del triunfo de MasterChef Celebrity por sobre La Hija del Fuego: “Contra quién competimos es secundario”

INFOBAE AMÉRICA

Asesinaron a Saif Al Islam

Asesinaron a Saif Al Islam Gadafi, hijo del ex dictador libio, en un ataque comando en su residencia

Panamá mantiene crecimiento exportador en 2025 y cierra con $980 millones

Seis nuevas muertes bajo custodia reavivan las alertas por la crisis sanitaria en la cárcel más violenta de Ecuador

Ecuador suspendió minería en Napo y paralizó plantas de beneficio en el sur del país

Panamá da primer paso formal para ingresar al programa de exención de visas de Estados Unidos