Política

Detuvieron a otro ciudadano venezolano en la frontera con Paraguay e investigan si tiene vínculo con el Tren de Aragua

Es el segundo caso en 40 días. El individuo fue capturado en la zona de Ita-Ibaté y quedó bajo custodia de fuerzas federales. Habría ingresado al país de forma clandestina y Migraciones ya pidió su expulsión

Detuvieron a otro ciudadano venezolano
Detuvieron a otro ciudadano venezolano e investigan si tiene vínculo con el Tren de Aragua

Otro ciudadano venezolano fue detenido en la frontera entre Argentina y Paraguay en la provincia de Corrientes debido a sus posibles vínculos con la agrupación terrorista y narcotraficante conocida como el Tren de Aragua. Se trata del segundo caso en menos de 40 días y ya está el pedido para expulsarlo del país.

El fiscal federal coordinador del distrito Corrientes, Carlos Schaefer, indicó a Infobae que el viernes de la semana pasada fue detenida “una persona indocumentada. Por los tatuajes, se trataría de un individuo vinculado al Tren de Aragua”.

Si se confirma, sería el segundo caso registrado de integrantes de la organización criminal detectado en la provincia del Litoral. El anterior es el de José Félix Peñalver Veliz. Fue ubicado en Ituzaingó, intentando cruzar al Paraguay. No tenía documentos. Había sido expulsado de Estados Unidos por integrar la agrupación.

Estuvo detenido en la sede de Prefectura local hasta que el Grupo Albatros lo trasladó al penal de Marcos Paz en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Dos años antes, cayó en Corrientes Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias “Yiyi”. Esta persona regenteaba una banda subsidiaria del Tren de Aragua. Vivía en un barrio privado de la capital provincial. Su organización se componía de 13 personas divididas en dos células. “Yiyi” permanece alojado en el Penal de Ezeiza. Está calificado como un criminal de alta peligrosidad.

Peñalver Veliz fue trasladado
Peñalver Veliz fue trasladado al penal de Marcos Paz

Quién es el nuevo detenido

“Estamos averiguando la situación” de este otro individuo, agregó el funcionario judicial. En esta recopilación de información intervienen organismos nacionales e internacionales, como la Interpol. Es un hombre joven, de 32 años, identificado como Delvis Joel Ascanio Salazar.

Schaefer comentó que se lo encontró deambulando por Ita-Ibaté. La localidad está ubicada en el norte de la provincia, a 160 km de Corrientes Capital. Es ribereña al río Paraná, que actúa de frontera natural con el Paraguay. A corta distancia de la costa paraguaya está la ciudad de Panchito López.

Según sus dichos al momento de la detención, llegó a Ita-Ibaté proveniente de Mar del Plata. Se estaba volviendo a pie a Venezuela, consignó luego. Ascanio Salazar aún no ha sido indagado. Esto se debe a un estado de intoxicación que presenta y que no le permite exponer ante el juez federal Gustavo Fresneda, que es el magistrado que interviene en el caso.

Dada esta situación, “aún no se hizo imputación” formal de ningún delito, apuntó Schaefer. Luego, detalló que el Estado argentino, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, solicitó su expulsión del territorio nacional.

- ¿Qué les hace suponer que Ascanio Salazar tendría vinculación con el Tren de Aragua? - preguntó Infobae.

- Peñalver Veliz tenía un tatuaje: una pipa como la de Nike. Este tiene otro tipo de tatuajes que podrían vincularlo. Pero no podemos hacer una acusación sólo por eso —puntualizó el Fiscal Federal.

¿Existe relación entre los dos detenidos?

Hasta el momento, ambos individuos serían “lobos solitarios”, consignó el funcionario judicial. “En principio, no tendrían vinculación entre ellos. Pero estamos tratando de establecer la relación (de Ascanio Salazar) al Tren de Aragua”, agregó.

Algunos de los tatuajes de
Algunos de los tatuajes de Peñalver Veliz que lo vinculan con el Tren de Aragua

“Recordemos que esta organización, más allá de ser una asociación ilícita, no se presenta diciendo ‘soy del Tren de Aragua’. Tampoco hay un pacto explícito, sino que muchas veces se da a través de tatuajes. Tengamos en cuenta la Mara Salvatrucha en El Salvador. Su identificación es un tatuaje. Para ser parte, hay que matar a una persona”, narró Schaefer.

El Tren de Aragua entró en la calificación de organización terrorista el año pasado por una resolución de la ex ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. La decisión tomada por Argentina se dio en consonancia con la determinación del presidente norteamericano Donald Trump de poner al Tren en la lista negra de organizaciones terroristas.

Temas Relacionados

Tren de AraguaVenezuelaúltimas noticiasfronteraargentinaparaguay

