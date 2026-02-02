Sandra Pettovello defendió la reforma laboral: “Los derechos ya adquiridos no se pierden”

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano de la Nación

La ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello defendió la reforma laboral y subrayó la prioridad de proteger el trabajo y a los trabajadores, en un contexto signado por las acusaciones políticas y el debate sobre los verdaderos efectos de la iniciativa. Y destacó: “La ley es pro trabajador”.

En comunicación con Radio Rivadavia, y al referirse a los aspectos más controversiales de la propuesta, la ministra insistió en la necesidad de modernizar la legislación y limpiar las distorsiones que afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Según detalló, la resistencia que genera el cambio proviene de los intereses de distintos actores políticos y no supone una pérdida de derechos para los trabajadores.

En el transcurso de la conversación, Pettovello defendió que el primer derecho es “poder trabajar” y afirmó: “Hay muchas mentiras sobre la reforma; los derechos ya adquiridos no se pierden. No se tocan las vacaciones ni otros derechos históricos”. La ministra agregó que el miedo a la litigiosidad y a las indemnizaciones excesivas paralizó la toma de empleo, particularmente en las pymes, y que es necesario estimular la formalización laboral.

En el Congreso se debatirá la reforma laboral (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

También abordó la situación de la informalidad laboral y subrayó que el crecimiento económico acumulado no promovió el empleo formal en la misma medida. En este sentido, informó en el tercer trimestre de 2025, el incremento económico fue de 5,2%, pero el empleo asalariado formal e informal apenas creció un 0,1%, mientras que el trabajo autónomo registró un aumento del 6,3%. Atribuyó esta cifra al marco legal vigente y a las modificaciones introducidas en la Ley Bases. “El trabajo autónomo sí creció y creemos que esto es resultado de los cambios normativos”, explicó la ministra, para concluir que desde 2011 no se verifica crecimiento en el empleo en relación de dependencia.

La funcionaria aprovechó para puntualizar que la ley busca “ordenar e incentivar la formalización del trabajo”, reduciendo el margen de litigiosidad. Luego expuso ejemplos tomados de casos judiciales recientes, incluidos fallos que obligaron a empresas a indemnizar en circunstancias polémicas, y remarcó la importancia de un respaldo legal que asegure previsibilidad tanto para empleadores como para empleados. Pettovello destacó la incorporación del fondo de asistencia laboral en la reforma, un mecanismo “que representa un resguardo tanto para el trabajador como un incentivo para el empleador”.

Política social y causa contra Juan Grabois

Otro de los focos principales de la gestión de Capital Humano fue la revisión de las políticas de asistencia social y la lucha contra “los gerentes de la pobreza”. Pettovello informó que el Gobierno eliminó el intermediario que condicionaba el cobro de los planes sociales al aval de dirigentes, permitiendo que “la gente cobre el plan social con independencia”. Esta decisión, aseguró, contribuyó a una reducción importante de las manifestaciones callejeras y desmontó una estructura “que condenaba a personas a la esclavitud”, en palabras de la ministra.

Pettovello se refirió a la causa contra Juan Grabois

En relación con la política social, Pettovello sostuvo que se enfocó especialmente en la infancia y adolescencia. Dijo que “la franja etaria más pobre” del país, compuesta por niños y adolescentes, alcanza el 70% de pobreza, una situación agravada tras años de políticas previas. Y argumentó que el Gobierno amplió la cobertura de la canasta básica del 50% al 100%, y extendió la protección de la franja de cero a trece años, hasta los diecisiete. “Lo que estamos haciendo es sacar a niños y adolescentes de la pobreza; pensamos en el futuro para que no se multiplique la pobreza”, resaltó la ministra. Y sentenció: “No damos subsidio a la vagancia”.

Consultada sobre la disputa judicial contra Juan Grabois por la toma del ex Instituto Perón, Pettovello afirmó que el Gobierno respeta y confía en la justicia, aunque demanda resultados efectivos. Y describió el episodio con detalle: “No podemos admitir que nadie, y menos un actor público, tome un edificio, agreda policías y cause daños en un bien público”.

Jubilación y Javier Milei

Respecto al sistema previsional, Pettovello advirtió el daño causado por la inclusión de cuatro millones de personas que no realizaron aportes en el régimen de reparto, alertó por el quiebre estructural del sistema y cuestionó la motivación de políticas que, “aunque convenientes electoralmente, generan consecuencias que paga toda la sociedad”.

Pettovello destacó la figura del Presidente de la Nación, Javier Milei (AP Foto/Evan Vucci)

De cara a los jubilados, la ministra enumeró acuerdos cerrados por ANSES con cadenas de supermercados y bancos para ofrecer promociones y descuentos específicos para jubilados y pensionados en todo el país.

Sobre el liderazgo de Javier Milei, Pettovello lo describió como un referente de convicción “inquebrantable”, cuya voluntad y firmeza resultan decisivas para avanzar en las reformas propuestas. Y concluyó: “Él hace que todos, quienes trabajamos con él, no tengamos dudas en seguir adelante, más allá de las dificultades que presentan los cargos públicos y, especialmente, la oposición, que no siempre resulta constructiva”.