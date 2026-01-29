El Gobierno estableció los requisitos para que el personal militar pueda acceder a cargos públicos

La modificación permitirá que el personal militar no sean pasados a disponibilidad

El Gobierno nacional oficializó una serie de cambios en la reglamentación del personal militar del Ejército, para que puedan ejercer cargos públicos. No obstante, los seleccionados deberán cumplir con una serie de requisitos como, por ejemplo, ser un miembro permanente.

Por medio de la publicación del Decreto 58/2026 en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Defensa, Carlos Presti, asentaron el cambio en el artículo 18 de la Ley para el Personal Militar N° 19.101.

De esta manera, las autoridades habilitaron al personal militar para que puedan ejercer cargos públicos. “El personal del Cuadro Permanente podrá desempeñar funciones públicas, no electivas”, dictaminaron. No obstante, estos deberán cumplir con una serie de requisitos.

Según el cambio en el régimen, los militares que podrán ejercer como funcionarios públicos tendrán que haber sido designados por el Poder Ejecutivo Nacional o por otras autoridades, siempre y cuando el nombramiento haya sido autorizado por el jefe del Estado Mayor General del Ejército.

El ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, y el presidente Javier Milei

Asimismo, la actualización determinó que los oficiales, suboficiales y voluntarios del cuadro permanente continúan amparados mientras presten servicios en organismos del Ejército, funciones específicas en el Consejo de Defensa Nacional, en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas o en la Casa Militar de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, así como al cumplir comisiones propias del servicio militar.

Por otro lado, el decreto incorporó la posibilidad de que el personal militar que sea designado se mantenga apartado de su cargo hasta dos meses como máximo tras haber sido designado.

La reciente reforma impulsada por el Poder Ejecutivo abrió la posibilidad de que los militares designados en cargos del Ministerio de Defensa fuera de la estructura militar mantengan la continuidad de su carrera y sus beneficios. Esta disposición buscaría evitar que quienes acepten estos nombramientos vean perjudicadas tanto la suma de años de servicio como los cálculos para su retiro.

Entre los ajustes más relevantes, el decreto precisó que este régimen solo beneficiará a quienes no han alcanzado el grado más alto de su respectiva fuerza. Una vez obtenido ese rango, ya no es posible acceder a ascensos ni modificar la jubilación, motivo por el que el tiempo extra en el cargo no influye en su situación previsional.

De la misma forma, el documento ratificó la incompatibilidad entre funciones operativas en las Fuerzas Armadas y cargos en el Ministerio. Por este motivo, un militar no podrá desempeñar simultáneamente ambas tareas. Aunque podrá ejercer el nuevo puesto sin pedir licencia, deberá cumplir las restricciones establecidas para la administración pública.

Designaron a varios militares para ocupar los cargos vacantes en el Ministerio de Defensa

Luego de que la modificación en el régimen militar entrara en vigencia esta madrugada, el Gobierno sumó a cuatro militares para ocupar cargos dentro del Ministerio de Defensa. Los cambios quedaron reflejados en el Decreto 60/2026, con efecto a partir del 10 y 11 de diciembre de 2025.

Como parte de la renovación de autoridades, se aceptaron las renuncias de Juan Erardo Batalleme Martínez, hasta ahora secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; de Facundo Benjamín Fernández Lagostena, subsecretario de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa, y de Guillermo Patricio Madero, subsecretario de Defensa Civil y Protección Humanitaria.

De esta manera, al frente de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares fue nombrado el general de división Jorge Alberto Puebla. Asimismo, indicaron que la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa estará a cargo del teniente coronel (R) Daniel Enrique Martella.

Mientras que la Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa será ocupada por el general de brigada Carlos Horacio Martín, el coronel Ariel Andrés Mira Peña asumirá como subsecretario de Gestión Administrativa.

Finalmente, Guillermo Patricio Madero fue designado como titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa. Además, se trató de la única incorporación que no involucró al personal militar.