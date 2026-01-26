Javier Milei evalúa participar de un evento en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump

El mandatario nacional volvería a Palm Beach, en Florida (EFE)

En otro gesto de la buena sintonía entre la Argentina y los Estados Unidos, y en el marco de la búsqueda de inversiones, el presidente Javier Milei evalúa volver a viajar en los próximos días a Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump, para asistir a un evento junto a decenas de líderes, empresarios, diplomáticos y figuras de la televisión y el espectáculo del mundo latino.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, el mandatario podría participar el 10 de febrero de la Hispanic Prosperity Gala 2026, organizada por la plataforma Latino Wall Street en el mencionado complejo situado en Palm Beach, Florida.

“No está completamente confirmado, pero es posible”, explicó a este medio una persona del círculo íntimo del libertario, que ya confirmó que estará en marzo en Nueva York para otro evento empresarial.

En el encuentro en Mar-a-Lago, en tanto, estarán personalidades como Jorge Masvidal, campeón de UFC; Peter Lamelas, embajador estadounidense en Buenos Aires; el político brasileño Eduardo Bolsonaro; Alex Bruesewitz, asesor de Trump, y el ex alcalde neoyorkino Rudy Giuliani.

El evento se realizará en Mar-a-Lago (REUTERS/Elizabeth Frantz)

También fueron invitados Grant y Elena Cardone, de Cardone Capital; el vicegobernador de Florida, Jay Collins; el escritor, empresario y político Vivek Ramaswamy; el estratega Roger Stone, y las conductoras de televisión Andrea Linares, Myrka Dellanos, Carolina Rosario, Carolina Tejera y Melany Mille.

Además, en el lugar también estará un empresario argentino del sector de la logística, Rodolfo Hyland, que viene teniendo un acercamiento a La Libertad Avanza y busca ser el referente del partido en Tigre.

El Latino Wall Street remarcó que la reunión busca “impulsar la prosperidad estadounidense y fortalecer alianzas estratégicas empresariales y financieras entre Estados Unidos y América Latina”.

“La Gala de la Prosperidad Hispana es una histórica celebración de etiqueta que honra 250 años de prosperidad estadounidense y las contribuciones fundamentales de los hispanoamericanos al futuro económico de la nación”, señaló en la página del evento.

Asimismo, el encuentro se realizará en alianza con el America First Policy Institute y contará con el apoyo de otras organizaciones de derecha, como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que estará representada por una de sus directoras, Mercedes Schlapp.

La última vez que Milei se vio con Trump fue la semana pasada, en el marco del Foro Económico Mundial que se realizó en la ciudad de Davos, en Suiza. Allí se firma de la Junta de la Paz, que creó el líder republicano para abordar los conflictos mundiales, empezando la disputa en la Franja de Gaza.

Milei con Trump en Davos (REUTERS/Jonathan Ernst)

Poco después, el norteamericano elogió en las redes sociales el discurso que dio el mandatario argentino en aquella cumbre internacional, en el que sostuvo que “América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente”.

En tanto, su última visita a Mar-a-Lago fue en noviembre pasado, cuando participó de la cena de gala de la CPAC, que fue la primera conferencia conservadora bilingüe que se llevó adelante en los Estados Unidos.

“Somos un país con un potencial hasta ahora desaprovechado, lleno de oportunidades de inversión y con una población con ganas de salir adelante. Gracias a las reformas que impulsaremos, mediante el nuevo Congreso, sentaremos las bases de una nación libre, próspera, y que reciba con los brazos abiertos a quien quiera invertir en ella. Como dice, nuestra Constitución Nacional, nuestro objetivo es promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros mismos, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar -legalmente- el suelo argentino”, expresó el líder libertario en esa oportunidad.

Por otra parte, Milei confirmó que volverá en marzo a los Estados Unidos para participar de la Argentina Week, un evento de tres días que se realizará del 9 al 11 de marzo en Manhattan, Nueva York, para posicionar al país como destino atractivo para inversores globales.

“Somos un país invertible y continuaremos profundizando ese proceso. Quienes ingresen en esta etapa inicial podrán capturar oportunidades diferenciales en sectores con alto potencial de crecimiento y escala. Hablamos de inversiones capaces de transformar la matriz productiva y sostener un sendero de crecimiento y prosperidad de largo plazo”, escribió el embajador ante la Casa Blanca, Alec Oxenford.