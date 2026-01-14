El Gobierno volvió a recomendar a los argentinos que no viajen a Irán en medio de la escalada de la violencia del régimen

Las protestas por la grave situación económica en Irán continuaron este miércoles por cuarto día consecutivo, con manifestaciones en varias ciudades del país

El Gobierno argentino ratificó en las últimas horas la recomendación dirigida a sus ciudadanos para que eviten viajar a Irán ante el agravamiento de la situación social y política en ese país. El canciller Pablo Quirno actualizó la alerta consultar que había sido emitida a principios de mes, en sintonía con la creciente tensión en la región y la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hacer pagar “un alto precio” a los responsables de la violenta represión a las protestas contra el régimen y la respuesta iraní de una réplica “atroz” por parte de Teherán.

El régimen reconoció cerca de 2.000 muertos durante las protestas masivas que lo desafían de manera abierta y exigen respuestas a las dificultades económicas que atraviesa la población, aunque la cifra difiere de los datos difundidos por organizaciones de derechos humanos, que contabilizan 2.571 muertos verificados y advierten que el número real podría superar las 6.000 personas. Además, más de 10.000 manifestantes fueron detenidos. A su vez, las autoridades judiciales iraníes anunciaron la formulación de cargos capitales por “moharebeh”, o “guerra contra Dios”, delitos que pueden derivar en la pena de muerte.

En este contexto, la recomendación consular que difundió Quirno señala de manera expresa que los argentinos traten de “evitar todo viaje o desplazamiento” a Irán, dada la escalada de violencia en las calles y los riesgos asociados a la inestabilidad.

La crisis comenzó en Teherán, donde comerciantes decidieron cerrar sus locales en rechazo a la depreciación del rial y al incremento sostenido de la inflación, antes de extenderse a universidades y otras ciudades del país. Con el correr de los días, las protestas ganaron fuerza. En su comunicado, la Cancillería argentina incluyó un canal de contacto para quienes requieran asistencia consular, diare@mrecic.gov.ar, el correo electrónico de la Dirección de Asuntos de Argentinos en el Exterior.

Durante los primeros cinco días de manifestaciones en Irán, se registraron al menos siete muertos, decenas de heridos y más de cien detenidos

El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó este miércoles que el uso de la fuerza por parte del gobierno iraní contra manifestantes desarmados es una señal de “miedo y cobardía” en lugar de fortaleza. A través de su cuenta oficial en persa en la plataforma X, la diplomacia estadounidense señaló que el “verdadero poder” reside en los ciudadanos que enfrentan la brutalidad del régimen, en un mensaje que busca respaldar la legitimidad de las movilizaciones contra el líder supremo, Ali Jameneí.

La ola de represión y violencia ha llevado a Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia, Japón, Taiwán, Nueva Zelanda y Singapur a emitir alertas urgentes para que sus ciudadanos abandonen el país lo antes posible. En la región, por ejemplo, países como Chile condenaron en las últimas horas “la represión del régimen de Irán que provocó la muerte de cientos de personas en ese país”.

En esta línea, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, afirmó este miércoles que los días de los regímenes dictatoriales están contados y pronosticó que estos llegarán a su fin durante 2026, al tiempo que instó a la Unión Europea a intensificar la presión sobre Irán por la represión contra manifestantes. En una entrevista con el medio Euronews, Metsola aseguró que el liderazgo iraní se encuentra “en las últimas” y exhortó a los Estados miembros a actuar con celeridad para castigar la violencia estatal en el país persa.

Las calles de Teherán y ciudades como Mashhad y Shiraz se convirtieron en focos de protestas masivas contra el régimen iraní

Desde el oficialismo nacional, la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló en sus redes. “En pocos días, el régimen de Irán asesinó a más de 12.000 personas por manifestarse y lleva más de 120 horas con las comunicaciones totalmente apagadas para que no circulen imágenes de la violencia. Mientras tanto, en las calles hay mujeres que se animan a pelear por derechos básicos y una sociedad entera que pide libertad”.

A su vez, agregó. “Frente a esto, el silencio ensordecedor de muchos organismos internacionales y de sectores de izquierda que suelen levantar banderas ajenas y gritar desde la comodidad de sus países democráticos. Son también los amigos del kirchnerismo, con los que firmaron un memorándum de entendimiento por los atentados en la Argentina. Los mismos de siempre, del lado equivocado de la historia. Espero que “las soluciones” lleguen pronto y traigan libertad".

El propio presidente Javier Milei, a mediados del año pasado y durante una entrevista televisiva, calificó a Irán como “un enemigo de Argentina”. En aquel momento, el mandatario recordó los atentados que Argentina sufrió en 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, que dejó 22 muertos y 242 heridos, y en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó un saldo de 85 muertos y mas de 300 heridos.