El complejo escenario de reelecciones y sucesiones que enfrentan los gobernadores peronistas

Los gobernadores peronistas afrontan un año clave para consolidar el camino a sus reelecciones o sus posibles sucesores en el gobierno

Las elecciones del 2027 se empezaron a jugar en las provincias. En la gran mayoría, los comicios legislativos se hicieron en forma desdoblada de los nacionales y quedaron bien atrás en el tiempo. El escenario que dejaron planteado hacia adelante, con ganadores y perdedores, figuras que surgieron y otras que se cayeron de la marquesina, será el lugar donde los gobernadores peronistas empiecen a tallar con más decisión a partir de este año.

Hay mandatarios que buscarán extender su gestión por cuatro años más, otros que no pueden hacerlo porque la constitución local les pone un límite y algunos que van a forzar la interpretación de la ley para ir en búsqueda de otro mandato. Tal vez esos sean los que se choquen con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que en el 2023 bajó candidaturas en Tucumán y San Juan, desoyendo los pedidos de los gobernadores o ex gobernadores de esos territorios.

Axel Kicillof apuesta todas sus fichas a ser candidato a presidente en el 2027. En primer término, del peronismo, y si las condiciones se dan, de una alternativa más grande y heterogénea que se organice para enfrentar a Javier Milei. Luego de dos mandatos, Kicillof no tiene capacidad de reelección en la provincia de Buenos Aires. Por eso este año será clave para quienes quieran levantar la mano y mostrarse como una opción de cara a los comicios ejecutivos del año que viene.

El Gobernador no tiene un candidato apuntado. De su gabinete el que hace tiempo que suena es el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. El ex intendente de San Martín está enrolado en las filas del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y, poco a poco, fue ganando lugar en el círculo de dirigentes más cercanos a Kicillof.

Gabriel Katopodis y Jorge Ferraresi, dos de los nombres del peronismo bonaerense que podrían ser candidatos a gobernador en el 2027

También aparece en esa lista virtual Jorge Ferraresi. El intendente de Avellaneda se convirtió en los últimos dos años en uno de jefes comunales más cercanos al Gobernador, además de ser parte de la infantería política del kicillofismo que chocó de lleno con La Cámpora.

Otros nombres que aparecen como opción son los Mariel Fernández (Moreno) y Federico Achával (Pilar). Kicillof tiene la idea de caminar al lado de todos ellos durante este año y que en el 2027 el que esté mejor se quede con la candidatura. Será un año largo, donde cada uno deberá mostrarse desde el rol que tenga.

Siempre están presentes en esa lista los nombres camporistas de Mayra Mendoza y Eduardo “Wado” de Pedro, aunque desde La Plata no los contabilizan porque aseguran que el Gobernador quiere que “su sucesor sea alguien que continué con sus políticas”. No los incluyen. En paralelo, otros dos pesos pesados que suenan con frecuencia son Máximo Kirchner y Sergio Massa.

Entre los intendentes del conurbano hay una idea que flota en estos tiempos y que no distingue pertenencia en la interna peronista. El candidato del 2027 tiene que ser un bonaerense. Una idea que está atada a una crítica que se mantiene en el tiempo. Los últimos cuatro mandatos -Scioli y Kicillof- fueron liderados por gobernadores que nacieron y residieron gran parte de su vida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa distinción solo se sabrá al final del camino.

El pampeano Sergio Ziliotto pidió unidad y que "todos caminen" en el 2026. Hay tres precandidatos en el peronismo (REUTERS/Matias Baglietto)

En La Pampa, Sergio Ziliotto no tiene posibilidad de reelegir. En el arranque del año ya bajó un mensaje: todos tienen que caminar y todos lo tienen que hacer adentro del peronismo. Esa es la principal regla que impuso desde su sillón de gobernador. El mandatario sabe que es demasiado temprano para que los apoyos sean explícitos.

En la carrera hay tres nombres que ya están instalados. El más cercano a Ziliotto es el senador nacional Daniel “Pali” Bensusán, que tiene la vocación de ser y que empezará a moverse con más decisión este año. En esa lista de precandidatos también está Luciano Di Nápoli. El intendente de Santa Rosa se hizo fuerte en la última elección porque logró un triunfo en su municipio. El año pasado se rebeló contra Ziliotto y se separó de su línea de conducción en el PJ pampeano.

Una tercera opción es Fernanda Alonso. La intendenta de General Pico recorrió el camino inverso de “Copete”, como le apodan a Di Nápoli. Perdió en la localidad que gobierna y quedó malherida de cara a lo que viene. En La Pampa algunos la posicionan como la “candidata de Verna”, en referencia al ex gobernador, que sigue teniendo peso dentro de los entramados de poder del peronismo pampeano.

Ziliotto apuesta a mantener el equilibrio durante este año para que no le estalle una interna partidaria que complique su gestión. En lo que respecta a su futuro, no dirá nada, pero lo más probable es que termine siendo candidato a senador nacional, un paso clásico de los gobernadores que cumplen su mandato y no tienen reelección.

La senadora nacional Florencia López es la principal dirigente del peronismo que podría competir por la gobernación de La Rioja y la sucesión de Ricardo Quintela

En La Rioja, Ricardo Quintela tampoco tiene reelección y abrirá el juego este año para consolidar a un sucesor que prepare la resistencia al poder libertario de Martín y Lule Menem, quienes piensan tallar fuerte en las elecciones del 2027. El “Gitano” ha sido hasta aquí uno de los mandatarios más duros con el gobierno de Milei. Tal es así que nunca fue convocado por los ministros del Gabinete.

La principal precandidata que aparece en la provincia es la senadora nacional Florencia López. Si bien no es quintelista, tiene una buena relación con el Gobernador y es una figura joven en el peronismo riojano. En la lista de posibles sucesores está también la vicegobernadora, Teresita Madera, que sería una continuidad del gobierno actual y la diputada provincial Gabriela Pedrali, ex mujer de Quintela. Ambas necesitan el aval del “Gitano”. López, en cambio, ya empezó ya empezó a moverse en sintonía electoral.

En Tucumán es uno de los lugares donde puede haber un conflicto judicial. Osvaldo Jaldo tiene la voluntad de reelegir en el 2027. La constitución provincial permite una reelección, por lo que podría acceder a su segundo mandato sin problemas y cumplir su objetivo, que aún no ha sido exteriorizado públicamente,

Sin embargo, Jaldo, que fue vicegobernador de Juan Manzur durante dos gestiones consecutivas, ocupó el cargo de gobernador entre septiembre del 2021 y octubre del 2023, tiempo en el que Manzur se fue a la Jefatura de Gabinete del gobierno nacional, durante la gestión de Alberto Fernández.

El tucumano Osvaldo Jaldo y el salteño Gustavo Sáenz quiere ir por su reelección en el 2027 (DANIEL VIDES/NA)

A fines de octubre del 2023, Jaldo asumió como gobernador luego de ganar las elecciones en junio de ese año. “Manzur saca licencia y Osvaldo queda a cargo de la gobernación. No es gobernador electo, sino que es un vicegobernador a cargo de la gobernación. Además no llegó ni a cubrir la mitad del mandato”, precisaron cerca del actual mandatario tucumano, para explicar los motivos por los que creen que no debería tener problemas para competir el año que viene.

En el 2023 la Corte le impidió a Manzur ser candidato a gobernador por considerar que quería ir por un tercer período e hizo lo mismo con Sergio Uñac, que completó el mandato que había iniciado José Luis Gioja, quien tuvo un accidente en helicóptero y quedó internado por un largo tiempo. Tras dos mandatos propios, Uñac buscó ir por un tercero, que el máximo tribunal entendió que en los hechos era su cuarta gestión consecutiva y lo inhabilitó.

Si no es Jaldo, el único nombre de su línea que aparece por el momento es el de Darío Montero, el actual ministro del Interior de la provincia. Dentro del peronismo, pero en la rama del manzurismo, el que está anotado es el diputado nacional Pablo Yeldlin, bien posicionado en la provincia y en el peronismo del interior.

En Catamarca una reforma realizada a la constitución en noviembre del 2023 le permite a Raúl Jalil ir por un mandato más. La ley 5823, donde se realizó una aclaración funcional de los artículos 73, 80, 133 y 250, sostiene que las autoridades del poder ejecutivo pueden ser reelectas consecutivamente por un período y luego debe tener un intervalo de una gestión completa para volver a presentarse.

La constitución catamarqueña habilita a Raúl Jalil a tener un período más y sumar su tercer mandato

Jalil está cursando su segundo mandato. Si se tuviera que adecuar solo a esa aclaración, no podría competir. Sin embargo, el artículo 4 de la ley sostiene que “los mandatos en ejercicio al momento de la entrada en vigencia de la presente ley deberán ser considerados como primer período”.

La ley entró en vigencia el 15 de diciembre del 2023, seis días después de que el Gobernador asumió su segundo mandato, razón por la que, en base a lo que plantea la ley, su segundo mandato real puede ser considerado como el primero tras la sanción de la ley y, de esa forma, queda habilitado a competir por un período más. Jalil aún no se ha expresado pero en la provincia nadie descarta que continúe.

En paralelo, el único nombre que aparece como posible sucesor es el de Gustavo Saadi, intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, la capital provincial. Saadi podría llegar a una candidatura como gobernador como aparte de un acuerdo entre Jalil y Lucía Corpacci, la ex gobernadora y actual vicepresidenta del PJ Nacional, de estrecha relación con Cristina Kirchner.

En diciembre de 2024 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la reelección ilimitada en la provincia. En septiembre del 2025 la Convención Constituyente de Formosa eliminó la reelección indefinida para los cargos de gobernador y vicegobernador.

Axel Kicillof no tiene reelección, mientras que Gildo Insfrán puede tener un mandato más

Sin embargo, la normativa le permitirá a Gildo Insfrán, que gobierna la provincia desde 1995, ser nuevamente candidato. La ley indica que “el gobernador como el vicegobernador ejercerán sus funciones durante un período de cuatro años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente solo por un mandato consecutivo”.

Cuando la nueva ley se sancionó en la provincia, el momento en que se puso en vigencia jugó un rol central. Un hecho que tiene similitudes con lo sucedido en Catamarca. De acuerdo a la redacción de la disposición, el mandato en curso de Insfrán puede ser considerado su primer período después de la reforma, por lo que está habitado a competir por un mandato más. No hay sucesores previstos para el líder histórico.

En Salta, Gustavo Sáenz reformó la constitución provincial para que los gobernadores pueda acceder a dos períodos consecutivos en vez de tres, como lo había estipulado una reforma impulsado en su momento por el gobernador Juan Carlos Romero. Al igual que en otras provincias, una cláusula transitoria abre una zona gris para las interpretaciones.

La reforma constitucional se realizó en el 2021, cuando transcurría el segundo mandato de Sáenz, que fue reelecto en el 2019. La ley permite que los gobernadores tengan dos períodos consecutivos. En el oficialismo provincial interpretan que el segundo mandato real, en base a la fecha en que entra en vigencia la ley, debe ser considerado el primero. Entonces, en el 2027 podría ir por su segundo período que, en verdad, es el tercero.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, convocaría a elecciones constituyentes este año (Prensa Legislatura)

Esa interpretación es muy probable que termine siendo cuestionada por la oposición a través de un recurso de amparo presentado ante la Corte Suprema, como sucedió en otras provincias anteriormente. Sáenz no ha hecho público su intención de renovar su mandato, pero es la intención que tiene. Quiere cuatro años más en la gobernación. Si la Justicia se lo impidiera, el sucesor natural, que tiene su respaldo, es el intendente de la capital provincial, Emiliano Durand.

En Tierra del Fuego, en agosto del 2025, el Superior Tribunal de Justicia avaló el proceso de reforma de la Constitución Provincial y habilitó el llamado a elecciones de convencionales. El gobernador, Gustavo Melella, aún no hizo el llamado formal para la elección constituyente y en el peronismo advierten que está relacionado al buen desempeño de La Libertad Avanza (LLA) en la última elección legislativa. Especulación en medio de la ola violeta.

Si la reforma se concreta, Melella quedaría habilitado a ir por un tercer período consecutivo, que la actual constitución provincial se lo impide. Una eventual reelección aún está lejos ya que, en este caso, ni siquiera hay una reforma concreta. Es posible que, si la modificación se concreta, suceda lo mismo que en Catamarca y Salta, y que la entrada en vigencia de la nueva ley sea en su segundo mandato, por lo que ese puede ser considerado el primero y así quedar habilitado para tener uno más.

En caso de que Melella no compita, los nombres que están en la lista de sucesores en el peronismo son los de los intendentes Walter Vouto (Ushuaia) y Martín Pérez (Río Grande). Todo dependerá de la interpretación de las leyes, la intervención de la Corte Suprema, la voluntad política de los gobernadores y, sobre todo, el voto de la gente.