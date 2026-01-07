Política

El gobierno porteño desocupó un inmueble ocupado por una cooperativa de Grabois: “Al que usurpa, sepa que lo vamos a ir a buscar”

La acción involucró la participación de diversas áreas gubernamentales y forma parte de una política de recuperación de propiedades

El predio permanecía ocupado sin autorización por la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que lidera Juan Grabois

La Ciudad de Buenos Aires desalojó un predio ubicado en Parque Avellaneda que permanecía ocupado sin autorización por la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que lidera Juan Grabois.

La intervención se produjo en un terreno situado bajo la autopista Perito Moreno, en Ameghino 1035, utilizado como depósito sin permiso, y responde a la determinación de la actual gestión porteña de priorizar la legalidad y la restitución de bienes públicos y privados.

Grabois no se refirió públicamente al operativo. El MTE sí publicó imágenes y apuntó contra los efectivos policiales y el jefe de Gobierno, Mauricio Macri. “Una vez más Jorge Macri contra los laburantes cartoneros”, postearon.

Con este nuevo operativo, la Ciudad suma más de 550 inmuebles recuperados en dos años

El procedimiento, realizado desde la madrugada de este miércoles, incluyó la participación de 20 agentes del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, maquinaria pesada y camiones, junto con efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de la Red de Atención.

El predio desalojado pasará a la órbita de la Dirección General Administración de Bienes del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que evaluará su destino final. Desde el Ministerio, Ignacio Baistrocchi subrayó la importancia de la firmeza ante las ocupaciones: “La convivencia se sostiene con normas claras que están para cumplirse. Ni el espacio público, ni una propiedad privada pueden ser ocupados de forma ilegal, y la Ciudad va a actuar cada vez que eso ocurra para garantizar el orden y la tranquilidad de los vecinos”.

Jorge Macri, Jefe de Gobierno porteño, confirmó la continuidad de este enfoque en materia de seguridad y orden urbano: “Respetamos la propiedad privada tanto como los bienes públicos, que son de todos los porteños. En la Ciudad, la ley se cumple”. Además, enfatizó: “Al que usurpa, sepa que lo vamos a ir a buscar. Acá no hay grises, ni confundimos necesidad con impunidad. Siempre vamos a estar del lado de la legalidad. El orden no se negocia”.

“Al que usurpa, sepa que lo vamos a ir a buscar. Acá no hay grises, ni confundimos necesidad con impunidad. Siempre vamos a estar del lado de la legalidad. El orden no se negocia”, determinó Jorge Macri

Según informaron fuentes oficiales, con este nuevo operativo la Ciudad suma más de 550 inmuebles recuperados en dos años, restableciendo derechos de propietarios afectados y avanzando en la normalización de zonas de ocupación irregular.

Este operativo se suma a otras acciones recientes, como el desalojo de manteros en 13 zonas emblemáticas —entre ellas Once, Flores y Constitución— y la desactivación de un mercado ilegal con una operatoria estimada en $1.900 millones.

En paralelo a la recuperación del espacio público, la administración porteña adoptó cambios en el sistema de reciclado para mejorar el circuito de recuperadores urbanos. Entre las medidas implementadas se destaca la eliminación de la intermediación de organizaciones, pasando a un esquema bancarizado de pagos directos a los cartoneros, junto con el refuerzo de rutas críticas y el ajuste de la logística para la recolección de material reciclable.

En paralelo a la recuperación del espacio público, la administración porteña adoptó cambios en el sistema de reciclado para mejorar el circuito de recuperadores urbanos

A mediados de noviembre pasado, el alcalde porteño anunció la recuperación de 500 propiedades usurpadas en sus primeros dos años de gestión, y mostró como un cambio de “decisión política”, en contraste con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

Durante una conferencia de prensa en el icónico “Elefante Blanco” ubicado en el barrio de Belgrano en la avenida Olazábal 3432, Macri criticó la “postura complaciente” que, según él, caracterizó a las gestiones pasadas respecto a la ilegalidad y la toma de inmuebles.

Jorge Macri anuncia en un video la recuperacion de 500 viviendas usurpadas

En Buenos Aires se había naturalizado el convivir con las propiedades usurpadas. Durante años eligieron mirar para otro lado. Con una postura complaciente terminaron justificando la ilegalidad y dejando a miles de vecinos a merced de los violentos que creían poder hacer lo que querían. Esa época terminó. Y no cambiaron las leyes, no cambiaron los jueces. Lo que cambió fue la decisión política”, subrayó Macri ante la presencia de propietarios que recuperaron sus viviendas, el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro.

