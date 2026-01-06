Política

Virginia Gallardo presentó su primer proyecto como diputada: pidió declarar la emergencia hídrica en Corrientes

La ex vedette asumió su banca el 10 de diciembre, tras la victoria electoral de La Libertad Avanza a nivel nacional en octubre pasado

La ex vedette Virgina Gallardo presentó su primer proyecto en la Cámara de Diputados acompañada por el otro referente libertario correntino Lisandro Almirón. Se trata de un proyecto de declaración en el que piden que se reconozca el estado de Emergencia Hídrica en su provincia natal “como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas en el último período”.

El texto, ingresado recientemente en el Congreso, detalla que las precipitaciones “alcanzaron niveles extraordinarios, con acumulados cercanos a los quinientos milímetros en sólo una semana”, cifra que supera ampliamente los promedios históricos y habituales para la región. Esta situación provocó el colapso de los sistemas de drenaje y el desborde de cursos de agua, lo que desencadenó inundaciones generalizadas.

Se estima que alrededor de 495 personas resultaron damnificadas y más de 400 debieron ser evacuadas, muchas de ellas tras perder sus hogares totalmente o de manera parcial.

El caso más dramático se vivió en San Luis del Palmar, donde el desborde del Riachuelo puso en grave riesgo a los vecinos y obligó a la intervención inmediata de los organismos de emergencia.

Si bien las condiciones del tiempo mejoraron en los últimos días en la provincia, superada la conmoción inicial por el avance del agua, numerosos vecinos de distintas localidades de la provincia expresaron abiertamente su necesidad de asistencia. Fue lo que ocurrió en el Concejo Deliberante de la Capital correntina durante la última sesión en la que un grupo de vecinos se acercó para increpar a los concejales exigiéndoles soluciones concretas y un plan de obras de infraestructura para prevenir futuras inclemencias del tiempo.

Lo propio hicieron una serie de productores rurales, quienes argumentaron que sus campos continuaban tapados por el agua y que se encontraban abocados a construir canales propios de desagües para retomar la producción. En todos los casos los vecinos pidieron ayuda del Estado.

La provincia, por su parte, dio a conocer información de distintos ministerios en los que indicó que la ayuda en materia sanitaria nunca cesó, ni durante las inundaciones ni en los días siguientes.

Gallardo y Almirón, en efecto, destacan la asistencia ya desplegada: la Agencia Federal de Emergencia envió cerca de 6 mil artículos de primera necesidad (mantas, indumentaria, calzado, alimentos y utensilios) y 400 kits de higiene aportados por la Gendarmería Nacional y la Cruz Roja. Sin embargo, los autores del proyecto consideran que todavía “se necesitan herramientas extraordinarias” para sostener y ampliar la respuesta ante el desastre.

“La declaración de la Emergencia Hídrica permitirá agilizar mecanismos administrativos, reforzar la asistencia y acompañar la recuperación y reconstrucción en las comunidades afectadas”, argumenta Gallardo en los fundamentos del proyecto.

Asimismo, los libertarios hacen un llamado a la solidaridad federal y al acompañamiento de todo el cuerpo legislativo, enfatizando la necesidad de adoptar medidas excepcionales “para mitigar los efectos del desastre y contribuir a la pronta normalización de las condiciones de vida en Corrientes”.

Virginia Gallardo estrenó su banca a los pocos días de asumir, en la sesión en la que el Gobierno logró aprobar el Presupuesto 2026. Su proyecto no podrá ser tratado en el corto plazo dado que el Congreso se encuentra en receso y durante las sesiones extraordinarias solo se puede tratar los proyectos estipulados por el Poder Ejecutivo.

En febrero, cuando se retome la actividad, La Libertad Avanza se concentrará en aprobar la reforma laboral, la modificación de la Ley de Glaciares y el nuevo Código Penal.

Ex vedette, modelo y panelista de televisión, Gallardo se sumó formalmente al proyecto libertario que encabeza el presidente Javier Milei durante el proceso electoral que tuvo lugar a lo largo de 2025, obteniendo su banca en las elecciones del 26 de octubre.

