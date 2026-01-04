De vender tratamientos de belleza a las cuentas offshore: cuál es el rol de la mujer de Javier Faroni en el caso de los millones de la AFA

Los videos donde la pareja de Javier Faroni promocionaba el sistema NuSkin

Este 19 de enero, Erica Gabriela Gillette deberá comparecer ante la Justicia argentina junto a su marido, el empresario Javier Faroni, acusados en el megaescándalo del desvío internacional de cientos de millones de dólares de la AFA. El juez federal Luis Armella -uno de tres magistrados que actúan en el caso- investiga a ambos por su rol en TourProdEnter LLC, la sociedad contratada para gestionar los contratos de la Asociación del Fútbol Argentino en el exterior, con un posible desvío de más de 300 millones de dólares que escaparon al control institucional.

Así, Faroni y su pareja tendrán la chance de explicarse. Llegarán en libertad al Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, cuando podrían haber terminado detenidos. El martes 30 de diciembre, mientras el Departamento Federal de Investigaciones de la PFA se preparaba para allanar la lujosa casa de Faroni y Gillette en el barrio El Yacht de Nordelta, Faroni intentó abordar un vuelo a Uruguay. La Policía de Seguridad Aeroportuaria se lo impidió.

En el medio del caos, el reconocido empresario teatral -ex diputado bonaerense-, intentó descartar un celular.

Por orden del juez federal Luis Armella, la PSA frenó su intento de viajar a Uruguay y le retuvo el pasaporte en Aeroparque

Horas más tarde, mientras el juez Armella le prohibía a Faroni salir del país, la Policía irrumpía en la sede de la AFA en Viamonte y hallaba el contrato entre la Asociación y TourProdEnter LLC, constituida en Florida en agosto de 2021 y designada como agente comercial exclusivo del organismo conducido por Claudio “Chiqui” Tapia.

El contrato, básicamente, confirma que la firma se queda con un 30% de todo lo recaudado por la Selección campeona del mundo por fuera de la Argentina. La AFA, lejos de esconderse, lo justificó en un comunicado público con una curiosa voltereta contable.

Es fácil perder de vista a Gillette en medio del caos de los expedientes, un árbol en el bosque. Es la mujer de Faroni, desde ya, así como la fundadora de TourProdEnter LLC en el estado de Florida. Pero el cambio en su perfil es notable.

Javier Faroni como presidente del club italiano Perugia (@acperugia_official)

Tan solo cuatro años atrás, en medio de la pandemia del coronavirus, Gillette -monotributista durante años, registrada en ARCA como empresaria, ex empleada de su propio marido, con quien fundó una empresa dedicada al negocio del teatro en 2018- vendía junto a su equipo de mujeres en Nordelta el polémico sistema de belleza NuSkin, promocionado por famosas e influencers, que terminó multado por el Gobierno. Gillette se mostraba ella misma en sus redes sociales, pasándose el recordado masajeador por la cara. “Este es el nuevo dispositivo que me ayuda a mejorar la calidad de piel”, aseguraba, en plena demostración.

Por lo pronto, su firma figura en registros de bancos estadounidenses como el Chase Bank y Bank of America, según archivos confidenciales a los que accedió Infobae. Cuál es su verdadero rol en esta historia es algo que queda por verse: la Justicia argentina deberá determinar si la ex vendedora de productos de belleza con yate amarrado en Nordelta es una simple prestanombres o una jugadora de peso en el seleccionado de la presunta corrupción del fútbol argentino.

La firma de Gillette en una de las cuentas de Bank of America ligadas al escándalo

Plata que viene y va

De acuerdo a estos registros, Javier Faroni y su pareja figuran como manager y firmante de la cuenta de TourEnterProd LLC en el Chase Bank -que depende del gigante financiero JPMorgan-, de acuerdo a la Business Signature Card del registro del banco. Las transacciones de la cuenta comienzan el 8 de septiembre de 2023 y terminan el 5 de agosto de 2024. El volumen asciende a poco más de 20 millones de dólares.

El dinero entra y sale constantemente. Entre el 5 de mayo y el 25 de agosto de 2024, la cuenta emitió seis transferencias por 895 mil dólares a firmas como Marmasch LLC en Miami, Soagu Services y Velpasalt Global LLC. El documento principal del detalle del banco incluye once transferencias a Marmasch.

Todos tienen que ver con todos en esta historia. Además de Chase Bank y Bank of America, la firma de la familia Faroni operaba con al menos otros dos bancos, Synovus y Citi. Marmasch LLC es una sociedad registrada en Florida en 2023, con domicilio en Miami. Su titular es Mariela Marisa Schmalz, con domicilio fiscal en un barrio de Bariloche, empleada de una mujer dedicada al negocio de la ropa -que le debe meses de aportes-. Schmalz es pareja de Javier Alejandro Ojeda Jara, vinculado a Soagu Services LLC, que a su vez recibió desde las cuentas de TourProdEnter aproximadamente 10,8 millones de dólares.

Justamente, Marmasch LLC figura como beneficiaria habitual de transferencias desde la cuenta del Bank of America de Tourprodenter LLC, con un total de 22 operaciones que suman USD 4.983.350; desde la cuenta de Synovus Bank recibió 11 transferencias por USD 2.611.000; desde JPMorgan Chase Bank recibió 5 transferencias por USD 1.080.000; y desde Citibank recibió 17 transferencias por USD 4.803.000. En total, esta firma recibió 13.477.350 dólares.

Documentos del Chase Bank que vinculan a Faroni y Gillette

Al menos tres cuentas del Bank of America llevan la firma de Gillette. La nave madre, por así decirlo, está aquí. El documento de movimientos detalla 773 giros entre noviembre de 2022 hasta el 30 de octubre de 2025 por 335,611 millones de dólares, con giros vinculados China, Hong Kong y el Reino Unido. Dos transferencias superaron los 25 millones de dólares.

Una de las cofirmantes en una de estas cuentas es una tal Candela L., una joven de 25 años, con domicilio en Nordelta, ex empleada de la Cámara de Diputados Bonaerense, al menos según sus registros fiscales, aparentemente radicada en Miami. Su cuenta de Instagram aparece etiquetada en uno de los viejos videos de Gillette para promocionar los aparatos de Nu Skin.

Determinar a dónde terminó todo este dinero, de cara a la impresionante comisión de los Faroni, es precisamente uno de los desafíos de la Justicia.

La casa de Faroni y Gillette en Nordelta, allanada por la PFA

La denuncia

El empresario Gustavo Tofoni, ligado al mundo del fútbol, es un denunciante clave en el caso. Ante la Justicia federal, Tofoni acusó a Faroni, Gillette, “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. Tofoni aseguró que la máxima autoridad AFA recurrió a “una plaza extranjera, a una sociedad fantasma, conformada por sus amigos Javier Faroni y Erica Gabriela Gillette, para perpetrar el fraude”.

Luego, habla de TourProdEnter, que no sería más que una cáscara, a pesar de que se presenta como agente internacional de negocios de la AFA. “No registra una estructura acorde a los servicios que dice ofrecer ni a la enorme cantidad de dinero que administra. Cuenta únicamente con una dirección en una suite de un edificio” de Miami, asegura su presentación ante la Justicia federal.

“Tanto Tourprodenter, Josefina Gattei, quien registró la sociedad, y Erica Gillette, declaran el mismo domicilio. Se trata de un estudio contable que administra diversas sociedades. Ni tiene oficina propia”, sigue.

La mujer de Faroni es mencionada 20 veces en su denuncia. Tofoni atiende particularmente en los párrafos siguientes. Dijo que Gillette, lejos de ser una prestanombres, “es quien mantiene el control efectivo y la dirección de la sociedad, teniendo dominio exclusivo y la titularidad de todas las cuentas y operaciones que constituyen el objeto de esta investigación”.

“En definitiva, la señora Erica Gabriela Gillette, de acuerdo a los datos obtenidos, resulta la única autorizada, concentrando en su persona el control total de la compañía y, por extensión, de los fondos y cuentas bancarias que aquí se describen”.