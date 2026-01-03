Política

Atomizado y sin un proyecto nacional sólido, el Peronismo tiene por delante el desafío de discutir el rol de CFK

El Partido Justicialista afronta una etapa de cambios, discusiones de poder y crecimiento de su principal rival político: el gobierno de Milei

Guardar
El peronismo va a discutir
El peronismo va a discutir durante el 2026 el lugar qué ocupe la ex presidenta en el armado nacional (Fotografía: RS Fotos)

El peronismo afronta un desafío de gran porte. Tal vez uno de los más importantes de la última década. Fundar un nuevo proyecto político, discutir un cambio de ciclo después de dos décadas de los Kirchner al frente del poder interno y empujar, de abajo hacia arriba, la construcción de nuevos liderazgos que revitalicen y actualicen la plataforma electoral de la fuerza política.

Ese debate va a nacer, inevitablemente, desde todas sus terminales. Porque hay un convencimiento pleno de que, así como están, no pueden edificar una propuesta política que cautive a las mayorías. El contundente triunfo en la provincia de Buenos Aires no alcanza para creer que el proyecto que integran es sólido. Hay un sinfín de razones que avalan esa teoría.

La Libertad Avanza (LLA) pintó el país de violeta y se consolidó como oficialismo en medio de la turbulencia financiera y el renacimiento, corto y potente, del peronismo bonaerense, luego de los comicios del 7 de septiembre. En ese instante el PJ creyó que comenzaba el final de los violetas y el empoderamiento los azules. Pero la trompada electoral del 26 de octubre opacó todas las predicciones.

El peronismo del interior espera, con cierta pasividad, que la interna de PJ Bonaerense se resuelva en el primer semestre. “Para junio o julio tenemos que saber dónde estamos parados y quiénes somos”, sostuvo un senador nacional. Casi nadie se anima a avanzar en la construcción de un plan federal con la interna del kirchnerismo flotando en el aire en forma continúa.

El gobernador bonaerense empezó a
El gobernador bonaerense empezó a construir su proyecto político nacional

Los gobernadores fueron el único polo de poder que dio una señal de lo que quiere hacer. Sacudieron por un rato la vida interna del peronismo nacional. Pero, aquella trascendente reunión en la casa de La Pampa, fue solo un gesto político que expone el lugar que ocupan y las peleas que quieren dar. En 2026 es probable que haya otras tribus que empiecen a mostrar los dientes. Porque, en definitiva, cuando pierde el peronismo, pierden todos los que están adentro.

El eje de la discusión de este año pasará, casi inevitablemente, por el lugar que ocupe Cristina Kirchner en el próximo armado nacional. Porque hay un sector importante del peronismo que cree que su figura, su forma de hacer política y las agrupaciones que la sostienen, son parte de un dispositivo político agotado, desgastado y anulado por su incapacidad de construir alianzas en el interior del país.

“Cristina le dio todo a Axel. Lo hizo diputado, ministro de Economía y gobernador de Buenos Aires. Y Axel no entendió que tenía que llegar al 2027 siendo el candidato de esta expresión política, pero sin romper todo”. El pensamiento de un diputado nacional cristinista es, al mismo tiempo, el de muchos dirigentes que construyeron su identidad política basada en la fidelidad hacia el liderazgo de CFK.

En el cristinismo nunca aceptaron -ni lo aceptarán- el camino que siguió Kicillof, que quiso patear el tablero, limitar el dedo todopoderoso de su mentora luego de la mala experiencia del 2019, y construir un espacio interno para frenar las imposiciones de círculo más chico que rodea a CFK y que lidera Máximo Kirchner.

La Cámpora es la principal
La Cámpora es la principal agrupación que mantiene vivo el liderazgo de Cristina Kirchner (REUTERS)

“La Cámpora nunca le va a entregar nada a Axel. Todo lo que se logre es a fuerza de cagarse a palos. Van a tener que revisar qué hacer de acá en adelante. Porque con los actos en San José 1111 no vamos a llegar a ninguna parte. Tienen que encontrar su lugar en la cancha”, precisó un intendente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que trabaja para la candidatura presidencial de Kicillof.

El peronismo bonaerense tiene por delante esa pelea de poder interna que, lejos de terminarse, se dilata. Y, al mismo tiempo, ocupa un lugar central en la agenda del peronismo nacional, donde, por ahora, la calma está atada a la especulación sobre el rearmado nacional. Alguien tendrá que mover la pelota para que el juego vuelva a comenzar en este 2026.

Hay una coincidencia entre la mayoría de los gobernadores, los senadores y los diputados del peronismo del interior. Todos creen que el ciclo de Cristina Kirchner está agotado y que la discusión del peronismo debe ser, durante todo este año, lo más horizontal posible. Pero no se puede postergar. Porque mientras el tiempo pasa, Milei ramifica su partido en todas las provincias del país y construye acuerdos con gobernadores que dejaron el PRO o que ya no son tan radicales como antes.

Temas Relacionados

PeronismoElecciones 2027Cristina KirchnerAxel KicillofKirchnerismo

Últimas Noticias

Los planes de Karina Milei y Santiago Caputo para intensificar sus armados partidarios en 2026

La secretaria general de la Presidencia trabaja en la convocatoria a un Congreso Nacional de La Libertad Avanza mientras que el asesor presidencial apuesta a consolidar el sello de las Fuerzas del Cielo en las provincias. Los objetivos del año

Los planes de Karina Milei

Enero dinámico: Javier Milei prepara su agenda de actividades con actos antes y después de Davos

El Presidente prevé una aparición en Córdoba y otra en Buenos Aires. La novedad es que no se tratarán de recorridas partidarias, sino eventos de gestión

Enero dinámico: Javier Milei prepara

El Gobierno aconsejó a los argentinos no viajar a Irán por las violentas protestas contra el régimen

Lo hizo a través de un comunicado de Cancillería. El país asiático vive desde hace días en un clima de tensión por las movilizaciones de sus ciudadanos. Las recomendaciones para quienes se encuentran allí

El Gobierno aconsejó a los

El Gobierno ultima los detalles del decreto para la creación de la Agencia de Seguridad Migratoria

En Casa Rosada aseguran que en “los próximos días” habrá novedades del organismo descentralizado que conducirá Diego Valenzuela

El Gobierno ultima los detalles

El Gobierno explicó los cambios en la SIDE y aseguró que responden a “los más altos estándares democráticos”

La Secretaría de Inteligencia emitió un comunicado y destacó que la restructuración busca eficiencia y transparencia al redefinir atribuciones, eliminar superposiciones y centralizar el control institucional

El Gobierno explicó los cambios
DEPORTES
Sufrió un gol desde mitad

Sufrió un gol desde mitad de cancha en una práctica y respondió con un planchazo a la espalda de su compañero

El plan especial que tiene el Real Madrid con Franco Mastantuono: la estrategia para darle protagonismo

La sentencia de una figura del fútbol argentino que es buscada por Racing e Inter Miami: “Sería un paso muy lindo”

“Le gustaban las bromas pesadas”: la confesión de un ex compañero de Scaloni sobre su comportamiento en el vestuario

El álbum de fotos de la celebración de fin de año del futbolista Nico González y su flamante novia en Madrid

TELESHOW
Claudia Villafañe se sinceró en

Claudia Villafañe se sinceró en MasterChef Celebrity sobre por qué su nieto no soporta a Germán Martitegui: “Lo odia”

Quien es Tatiana Sorbac, la exnovia de Robert Strom, la pareja actual de Zaira Nara

La dulce postal de Maxi López junto a su hijo Lando y la pequeña Elle

El divertido guiño literario de Anita Espasandín en una foto con Benjamín Vicuña: “Romances turbulentos”

El polémico video de Noelia Marzol con su marido: los cuestionamientos que recibió por la presencia de su hija

INFOBAE AMÉRICA

Salman Rushdie, Mariana Enriquez, Han

Salman Rushdie, Mariana Enriquez, Han Kang y Fernando Aramburu: estos son los libros más esperados de 2026

Ataúlfo Pérez Aznar: “Una buena imagen interpela y te hace salir de la indiferencia”

‘Cover up’ retrata claros y oscuros de Seymour Hersh, un as del periodismo de investigación

El petrolero que huye de la Guardia Costera de Estados Unidos reveló su ubicación: se encuentra en el Atlántico Norte

El ejército ruso consolida avances en el este y sur de Ucrania mientras Kiev ordenó evacuaciones en Zaporizhzhia, Chernigiv y Dnipropetrovsk