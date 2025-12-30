Política

Manuel Adorni anunciará hoy las últimas medidas que tomará el Gobierno en el 2025: cuáles serán

El jefe de Gabinete firmará un conjunto de Decretos en el filo del cierre del año y luego de la primera victoria del oficialismo en el Congreso

El funcionario anunciará las decisiones
El funcionario anunciará las decisiones que firmará en el último día hábil del 2025

Apenas unos días después del triunfo en el Congreso con la aprobación del Presupuesto y de la ley de Inocencia fiscal, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunciará este martes las últimas medidas que tomará el Gobierno en el 2025, entre las cuales hay cuestiones administrativas, posibles nombramientos y cambios en la estructura del Estado.

El propio funcionario será quien por la mañana firme un conjunto de Decretos junto al presidente Javier Milei para hacer efectivas todas las decisiones, las cuales se publicarán luego en el Boletín Oficial.

Unas horas más tarde, volverá a su rol de vocero, que continúa ejerciendo implícitamente a pesar de haber sido designado ministro coordinador, para comunicar las novedades en una conferencia de prensa que dará en la Casa Rosada.

Tal como anticipó Infobae, una de las medidas que se implementarán serán las modificaciones sobre la Agencia Nacional de Migraciones, que además tendría a un nuevo titular, el ex intendente de Tres de Febrero y actual legislador bonaerense, Diego Valenzuela.

Valenzuela quedaría al frente de Migraciones

El dirigente responde políticamente a la senadora Patricia Bullrich, que sigue teniendo injerencia sobre las áreas del Ministerio de Seguridad que lideró hasta principios de este mes, cuando asumió su banca en la Cámara Alta.

Según supo este medio, Valenzuela es el elegido para encabezar el organismo encargado de controlar el ingreso de extranjeros a la Argentina, en el marco de un plan para endurecer los protocolos en las fronteras.

De hecho, desde hace semanas se viene diseñando la nueva estructura, atribuciones y objetivos que tendrá esta entidad, que no solamente renovará a su cúpula, sino también todo su accionar.

Puntualmente, este martes se informaría la misión, facultades, organigrama y proceso de coordinación con las fuerzas de seguridad que comenzará a tener la agencia para fortalecer la lucha contra los delitos trasnacionales, como el narcotráfico y la trata de personas.

Hasta ahora, Migraciones funcionaba como una Dirección Nacional bajo el Ministerio del Interior, con competencias administrativas centradas en el otorgamiento de residencias, trámites de ciudadanía y control del tránsito de visitantes de otros países.

Todo el organismo sería reestructurado

Las autoridades quieren modernizar el organismo, no solo trasladando la dependencia a la cartera de Seguridad, sino también dándole mayor autonomía, poder jurisdiccional y competencias ampliadas, para que empiece a tener más tareas.

Por otra parte, Adorni también anunciaría una fuerte reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que actualmente atraviesa graves dificultades para funcionar debido a una deuda millonaria que arrastra desde hace años.

En este caso, la iniciativa fue impulsada por el flamante ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, que decidió que la solución de este conflicto, que venía generando malestar en el sector militar, fuera uno de los primeros objetivos de su gestión.

Con más de 600 mil afiliados, IOSFA es la tercera obra social más grande del Estado, pero tiene un pasivo estimado en unos 200.000 millones de pesos que provocó demoras y cancelaciones en los tratamientos más caros.

También habría cambios en IOSFA

Como adelantó este medio, una de las medidas que se tomarán será la de dividir al organismo en dos para que uno se haga cargo, en principio, de la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el otro, de las Fuerzas Armadas.

Resta saber qué va a suceder con los afiliados correspondientes a la Gendarmería y a la Prefectura, que podrían quedar dentro de cualquiera de esas dos nuevas obras sociales que se crearán.

El propio Presti fue quien le llevó la propuesta final el viernes pasado a Adorni, luego de algunas reuniones que tuvo con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien se comprometió a brindar una ayuda financiera para que IOSFA pueda hacer frente a la deuda.

Por otra parte, otro de los Decretos que el jefe de Gabinete firmará junto a Milei es el que autorizará un aumento de sueldos para los funcionarios con cargos jerárquicos.

De esta manera, desde ministros hasta subsecretarios verán reflejados por primera vez un incremento en sus sueldos en lo que va de la gestión, luego de precisar que la pérdida del poder adquisitivo registrada fue del 60%, sobre la base de la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

Una persona al tanto de la iniciativa reveló que la suba ubicará a los ingresos “un 30% por debajo de la inflación” para evitar la salida de cuadros técnicos del Gabinete, que se pasan al sector privado. La idea es que la recomposición vaya acorde a las actualizaciones que recibieron los empleados estatales a raíz de las paritarias vigentes.

