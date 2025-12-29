Política

Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: presentó una “lenta recuperación”, pero continuará internada

La ex mandataria sigue con su recuperación en el Sanatorio Otamendi tras la operación que se realizó por un cuadro de apendicitis aguda

Cristina Kirchner permanecerá internada hasta completar con su recuperación

La ex presidenta Cristina Kirchner continuará internada en el Sanatorio Otamendi a pesar de que mostró una “lenta recuperación” tras las leves complicaciones que sufrió tras ser intervenida por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. El equipo médico del hospital emitió un nuevo comunicado, pero todavía permanecerá con la recuperación.

"Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta una lenta recuperación del ileo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso", señaló el comunicado que lleva la firma de la directora médica del nosocomio, Marisa Lafranconi.

Y remarcaron: “Comienza con ingesta de semisólidos con buena tolerancia. De no mediar complicación adicional, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación completa del cuadro abdominal, retiro del drenaje y finalización del tratamiento antibiótico”.

De acuerdo a lo que pudo saber Infobae tras el último parte médico, los especialistas señalaron que el cuadro que atraviesa la presidenta del PJ se atraviesa generalmente de manera transitoria y suele resolverse con tratamiento de soporte, que incluye reposo intestinal, control de líquidos y monitoreo estricto de la evolución clínica.

La ex mandataria, de 72 años, fue trasladada el pasado 20 de diciembre al Otamendi luego de experimentar dolores abdominales agudos en su domicilio del barrio de Constitución, donde cumple arresto domiciliario. Tras la evaluación inicial, los médicos indicaron estudios complementarios y autorizaron la cirugía de urgencia. La operación fue realizada con la correspondiente autorización judicial y, según fuentes cercanas, “salió bien”.

Desde el inicio de la internación, la evolución clínica de Fernández de Kirchner estuvo marcada por controles continuos y la administración de tratamiento antibiótico endovenoso, junto con el mantenimiento de un drenaje peritoneal. El seguimiento apunta a mitigar riesgos derivados tanto de la infección como de la complicación intestinal recientemente detectada.

En los últimos días, se realizaron estudios complementarios, entre ellos una tomografía computada de abdomen, que confirmó el diagnóstico de íleo postoperatorio. El sanatorio implementó las medidas de soporte habituales ante este cuadro, como el ajuste del tratamiento antibiótico y el monitoreo del balance hídrico, a la espera de una resolución espontánea del episodio.

El Sanatorio Otamendi es de la confianza de la ex mandataria dado que fue allí donde concurrió para ser atendida tiempo atrás. En 2021 Cristina Kirchner fue sometida a una histerectomía en la clínica donde habitualmente recibe atención médica, siendo esta la última intervención quirúrgica de la jefa del Partido Justicialista (PJ) que se hizo pública.

La ex mandataria sufrió un cuadro de apendicitis aguda y tuvo que ser operada

En 2013, la exmandataria fue intervenida en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro para remover una colección subdural crónica en la cabeza. Un año antes, en 2012, se le extirpó un tumor de la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral de Pilar.

Además, en distintas ocasiones, Cristina Kirchner permaneció internada varios días en centros de salud del AMBA por patologías de menor gravedad.

La ex vicepresidenta cumple con prisión domiciliaria en el departamento ubicado en el barrio de Constitución tras ser condenada en la causa conocida como “Vialidad”. El 10 de junio, la Corte Suprema confirmó el fallo dictado en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, en el que se investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas. Esta decisión implicó que quedó firme la condena contra la dos veces presidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia incluye el decomiso de unos 84.000 millones de pesos.

Mientras tanto, cientos de militantes kirchneristas se autoconvocaron en la puerta del Otamendi donde dejaron banderas y pancartas durante los últimos días. Algunas de las consignas, como “Cristina Libre”, se pudieron ver en la puerta del nosocomio.

