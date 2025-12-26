“Callate mamarracho”: fuerte cruce entre la senadora Cristina López y Victoria Huala en plena discusión del Presupuesto

"Callate mamarracho", duro cruce entre la senadora Cristina López y Victoria Huala

La senadora fueguina Cándida Cristina López expuso este jueves fuertes críticas hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel durante la sesión especial en el Senado de la Nación para tratar el Presupuesto 2026, que estuvo marcada por agresiones verbales y reproches cruzados.

El episodio se desarrolló en el recinto mientras López intentaba expresar una cuestión de privilegio, en medio de dificultades técnicas con su micrófono y repetidas interrupciones de parte de la conducción.

Ante el pleno de la Cámara alta, cuando estaba interviniendo López, la situación se tornó tensa cuando el micrófono de su banca no funcionaba. Allí le apuntó a Villarruel. “Pensé que me iban a censurar como cuando vino el exministro Franco, porque evidentemente esta no es una casa democrática”, manifestó la legisladora.

Dirigiéndose a los presentes, López planteó: “Vengo a plantear una cuestión de privilegio contra la presidenta del cuerpo. Acá reina el autoritarismo de su parte y todo lo que pasó es su autoritarismo y su represalia por haber votado por los 30.000 desaparecidos”.

La senadora, electa por Fuerza Patria el 26 de octubre y representante de Tierra del Fuego, relató además que sufrió “agresiones físicas y tocamientos impúdicos” durante un operativo realizado en su despacho a principios de diciembre. Este episodio, según denunció López, se produjo luego de que personal de seguridad del Senado le impidiera el acceso a su oficina, ubicada en el cuarto piso del Palacio Legislativo, en el contexto de un decreto impulsado por Villarruel sobre la reasignación de oficinas parlamentarias.

López afirmó que el 28 de noviembre, en el día de la jura de los nuevos integrantes de la Cámara alta, encontró la puerta de su despacho bloqueada con una faja y una barricada de sillones, además de la remoción de la placa de bronce con su nombre.

Durante su exposición, López mantuvo varios cruces con Villarruel, quien le pidió que no leyera la cuestión de privilegio y exigió respeto en el tono del debate. La vicepresidenta reclamó: “Mantengamos el tono de respeto y en segundo término si usted usurpa despachos yo tengo que mantener el orden. Me hago responsable de la situación y le pido que redondee”.

La situación escaló cuando Victoria Huala (PRO) también reclamó a López que no leyera su intervención, que es una restricción establecida por el reglamento de la Cámara. “Disculpe, por una cuestión de respeto a todos los senadores, le voy a pedir a la senadora que está hablando que no lea. Le recuerdo que en este recinto le cortaron el micrófono a senadores que estaban leyendo por pedido de la bancada de Unión por la Patria. Entonces, como senadora exijo el mismo respeto a nosotros, porque si no es con una doble vara constante”, arrancó la legisladora del partido amarillo.

Cristina López, senadora de Tierra del Fuego

Y siguió, con un recordatorio sobre el episodio en su despacho: “Es una doble vara constante por parte del kirchnerismo, están acostumbrados a atropellar todo el tiempo. Entonces, le pido senadora, por favor, por respeto al resto de los colegas, que no lea más. Como no tuvo el respeto con los trabajadores de esta casa, le pido el respeto a sus pares".

Ante aquella intervención, y varios intercambios por lo bajo, Cándida López le retrucó con un insulto: “¡Callate, mamarracho!”.

Los legisladores llevaban a cabo este mediodía una sesión clave en la que se definirán dos proyectos centrales para el Gobierno: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. El oficialismo libertario busca cerrar el año legislativo mostrando al mercado señales de control político y capacidad de gestión, aunque enfrenta tensiones con sectores de la oposición dialoguista.

El debate, que comenzó pasadas las 12.20, se realiza en el marco de un período extraordinario convocado por el presidente Javier Milei. Uno de los puntos que genera mayor controversia es el artículo 30 del proyecto de presupuesto, que elimina pisos mínimos de financiamiento para educación, ciencia y defensa, lo que ha motivado reclamos desde distintas provincias.