Alerta en la frontera: los nitacenos, el opioide más potente que el fentanilo, ya circula en Brasil y enciende alarmas en la Argentina

Alerta en la frontera Argentina por la detección de una nueva droga sintítica mas potente que el fentanilo en Brasil, EEUU, Canadá y Mexico (Créditos: DEA)

La aparición de los nitacenos, una nueva clase de opioides sintéticos con una potencia que supera al fentanilo, generó una creciente preocupación en los organismos de salud y seguridad de Sudamérica. Las autoridades de Argentina, según pudo saber este medio, ya han advertido sobre el riesgo de expansión de esta droga fabricada en China, cuya circulación ya fue confirmada en Brasil, así como en mercados ilícitos de los Estados Unidos, Canadá y México.

El dato que más inquieta a los analistas es que, hasta el momento, China es el único país identificado como formulador de nitacenos, una característica que remite de inmediato a un antecedente reciente y dramático: el rol de empresas químicas chinas en la producción y exportación de precursores de fentanilo, la droga que desató una crisis sanitaria sin precedentes en América del Norte y que hoy funciona como espejo de lo que podría venir.

Parte del documento oficial sobre la detección de Nitacenos en Brasil, un opiode sintético fabricado en China

Según informes oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación, los nitacenos representan una de las amenazas más graves dentro del universo de las nuevas sustancias psicoactivas, tanto por su letalidad extrema como por la facilidad con la que pueden adaptarse químicamente para eludir controles internacionales.

En muchos casos, el consumidor no sabe que está ingiriendo un opioide ultrapotente.

El isonitaceno, la variante más común, es entre 250 y 900 veces más potente que la morfina, mientras que otros análogos alcanzan una potencia de hasta 4.300 veces superior, superando ampliamente al fentanilo. El resultado es una droga capaz de provocar depresión respiratoria fulminante, paro cardíaco y muerte en dosis ínfimas.

Brasil, el primer foco regional

Brasil se convirtió en el principal foco de preocupación en Sudamérica. De acuerdo con datos de la Policía del Estado de São Paulo, entre julio de 2022 y abril de 2023, el 95% de todas las incautaciones de opioides contenían nitacenos.

En el 71% de los casos, los nitacenos estaban mezclados con otros opioides, mientras que en casi un tercio aparecían como sustancia única, lo que demuestra que ya no funcionan solo como adulterantes, sino como droga principal.

La OMS reitera la falta de información sobre efectos a largo plazo de los nitacenos - crédito iStock

Para las autoridades argentinas, este patrón convierte a Brasil en un riesgo directo de derrame regional, especialmente por las rutas de tráfico que conectan con Paraguay y el noreste argentino.

En marzo de 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta de producto médico sobre lotes falsificados de OxyContin 80 mg (oxicodona) que en realidad contenían una variante de nitacenos de alto riesgo. La OMS advirtió que estos compuestos:

son opioides sintéticos extremadamente potentes comparables o superiores a otros opioides fuertes;

presentan un alto riesgo de sobredosis y muerte , incluso en dosis muy pequeñas;

se han detectado en varios países europeos, incluidos Polonia, Suiza, Suecia e Irlanda , cuando se venden como medicamentos genuinos;

y pueden causar depresión respiratoria, coma o muerte, particularmente cuando se mezclan con otras drogas como alcohol o benzodiacepinas.

La Policía Federal de Brasil incautó nitacenos y otras drogas en varios operativos crédito prensa ARC

Una letalidad inédita

El Sistema de Alerta Temprana de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) registró desde 2019 179 casos vinculados a nitacenos a nivel internacional. El dato más contundente es que el 89% terminó en muerte, una tasa de letalidad excepcional incluso para el universo de los opioides sintéticos.

Las muertes se concentraron principalmente en:

-Estados Unidos, donde los nitacenos fueron detectados en análisis post mortem desde 2019, muchas veces inicialmente atribuidos al fentanilo.

-Canadá, en contextos de consumo de opioides adulterados.

-Europa, especialmente en Bélgica, Polonia y el Reino Unido.

-Brasil, donde ya se confirmaron intoxicaciones graves y sobredosis fatales asociadas a estas sustancias.

No existe actualmente un tratamiento eficaz para revertir una sobredosis por nitacenos.

China, el antecedente penal del fentanilo

Los informes oficiales argentinos son categóricos: China es el único formulador conocido de nitacenos. Este dato adquiere mayor gravedad si se lo cruza con el antecedente inmediato del fentanilo.

Estados Unidos avanzó judicialmente contra empresas químicas chinas acusadas de fabricar, comercializar y exportar precursores del fentanilo, una droga que provocó más de 110.000 muertes en un solo año y se convirtió en la principal causa de muerte entre estadounidenses de 18 a 49 años.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra cuatro empresas químicas con sede en China y ocho ejecutivos y empleados, acusados de abastecer la cadena global del fentanilo. Entre ellas se encuentra Hubei Amarvel Biotech, con sede en Wuhan, señalada por vender precursores a organizaciones criminales de Estados Unidos y México, incluyendo al cártel de Sinaloa.

Al menos una empresa china se anuncia en sitios web para facilitar su venta de precursores químicos al Cártel de Sinaloa. (Infobae México/Jovani Pérez)

La DEA decomisó más de 200 kilos de precursores, suficientes para producir 25 millones de dosis mortales. La investigación documentó envíos encubiertos, etiquetados falsos, pagos en criptomonedas y asesoramiento técnico para fabricar fentanilo y evadir controles.

El mismo entramado químico-industrial que alimentó la crisis del fentanilo podría estar detrás de la expansión de los nitacenos, una sustancia aún más potente y con menor regulación internacional.

Nitacenos vs. fentanilo: una amenaza aún mayor

El fentanilo es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. Los nitacenos multiplican esa potencia varias veces y, además, carecen de un antídoto eficaz. Esto los convierte en una droga más letal, más impredecible y más difícil de controlar, incluso para sistemas sanitarios preparados.

Las fuerzas federales argentinas en alerta por el ingreso de drogas sintéticas a través de la frontera

Argentina decidió anticiparse. Según el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, entre las principales medidas adoptadas se destacan:

-2024 fue el segundo mejor año histórico en incautaciones de drogas sintéticas, con 1.008.633 unidades secuestradas, un 73% más que en 2023.

-Creación del Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas Sintéticas y Nuevas Sustancias Psicoactivas, orientado a detectar patrones criminales emergentes.

-Mesa para la Prevención del Tráfico Ilícito y Uso Indebido del Fentanilo, que también aborda análogos y precursores asociados a nitacenos.

-Inspecciones a operadores de precursores químicos, muchas de ellas junto a Aduana.

-Actualización histórica de los listados de estupefacientes y precursores, con la incorporación de opioides sintéticos, nuevas sustancias y grupos químicos completos.

-Red Federal de Laboratorios Antidrogas, Sistema de Alerta Temprana, capacitaciones masivas, nueva tecnología de detección y monitoreo del comercio electrónico.

La experiencia internacional es clara: cuando estos opioides se instalan, el impacto sanitario y social es devastador. Los nitacenos, todavía invisibles para gran parte de la sociedad, ya están en la región. Para las autoridades argentinas, la clave es cerrar vacíos legales, reforzar controles y evitar que la historia del fentanilo se repita, pero con una droga aún más letal.