Política

El Gobierno realizó un brindis en Casa Rosada: “Ha sido un año largo e intenso”

El encuentro fue encabezado por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y convocó a los periodistas acreditados en la sede del Poder Ejecutivo. Participaron también Sandra Petovello, Daniel Scioli y Javier Lanari

El Jefe de Gabinete Manuel Adorni .junto a dos ministros y el vocero Lanari encabezaron el encuentro junto a periodistas en Casa de Gobierno. Aseguraron que fue un año intenso

El Gobierno nacional convocó este martes 23 de diciembre a un brindis de fin de año en la Casa Rosada, evento que reunió a los periodistas acreditados en la sede del Poder Ejecutivo Nacional. La actividad fue encabezada por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien estuvo acompañado por la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, y el vocero presidencial, Javier Lanari. La ocasión sirvió para repasar el clima institucional de los últimos meses en un año que estuvo marcado por la intensidad política.

El encuentro se desarrolló en un ambiente distendido que permitió la interacción directa entre funcionarios y cronistas. Los representantes del gabinete se acercaron para compartir unas palabras y expresar su gratitud por el trabajo realizado durante el año, en especial por la cobertura de la etapa electoral y el proceso de cambio de autoridades. El brindis, que forma parte de las costumbres de fin de año en la administración pública, fue también un espacio para poner en valor la labor de la prensa y el compromiso institucional con la libertad de expresión.

Durante su intervención, Manuel Adorni agradeció la presencia de los periodistas y remarcó las particularidades del año que culmina: “Este fue un año difícil, intenso, de mucho trabajo para ustedes y para nosotros. Ustedes estarán acostumbrados porque los años electorales para ustedes suelen ser de mucho más trabajo. Nosotros, bueno, es una dinámica que todavía nos estamos adaptando a tener”, afirmó el jefe de Gabinete durante el brindis, en las declaraciones recogidas en la sede gubernamental.

Adorni se refirió a la “coyuntura de todo este año” como un motivo que incrementó la carga de trabajo y subrayó que los cambios implementados en la dinámica de comunicación oficial tuvieron como objetivo centralizar la exposición mediática del presidente: “Estos cambios que hubo lo hicimos casi con exclusividad para que Javi tenga el lugar que le corresponde y que se merece. A mí me van a seguir viendo en las conferencias. Obviamente, estuvimos ordenados”, expresó Adorni, en referencia a la continuidad de sus apariciones públicas.

El funcionario invitó a los periodistas a asistir a la última conferencia del año, programada para el martes siguiente a las 11 de la mañana, y los animó a mantener la participación en las próximas semanas: “El martes once horas sí nos vemos en la última conferencia, que va a haber seguramente cosas que contar, así que vengan.”, sostuvo durante su mensaje. La interacción incluyó momentos de distensión, risas y referencias a la relación cotidiana que se fue construyendo entre los voceros de Gobierno y los reporteros acreditados.

“Sabemos lo que es estar del otro lado, sabemos por momentos lo difícil que es, muchas veces tener dos, tres o cuatro trabajos para hacerse un sueldo y poder vivir. Así que lo mejor para cada uno de ustedes y esperemos tener todos juntos un gran, gran, gran 2026, tal como lo esperamos”, transmitió Adorni a los acreditados en Casa Rosada.

Por su parte, Javier Lanari dirigió unas palabras a los presentes en las que agradeció la asistencia de periodistas y ministros, y reivindicó la tradición del brindis en la Casa Rosada. El vocero presidencial señaló: “Decirles que ha sido un año largo, de trabajo intenso, que esperemos que el año que viene tengan un muy buen año. Y como siempre dice Manuel, que ha compartido estos dos años de gestión en su vocería, la Casa Rosada es un ícono de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, es el vocero que más conferencias de prensa ha dado, es el vocero que más preguntas ha respondido”. Lanari enfatizó que la libertad de prensa y de expresión constituyen un valor fundamental para la actual gestión y destacó la importancia de construir un clima de confianza con el periodismo.

