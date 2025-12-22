Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: está sin fiebre, con drenaje por la operación y seguirá internada

Foto de archivo- La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires, Argentina, el 10 de junio de 2025. REUTERS/Tomás Cuesta

La ex presidenta Cristina Kirchner continúa bajo observación médica en una clínica privada porteña, tras el cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. El centro de salud aclaró que todavía no será dada de alta y que continuará con el seguimiento de la operación que le fue practicada este fin de semana. Se indicó que permanece con antibióticos y un drenaje que impide el regreso a su domicilio de San José 1111.

Según el parte oficial emitido por el Sanatorio Otamendi y firmado por Marisa Lanfrandoni, directora médica de la institución, la paciente continúa “tratamiento antibiótico y permanece con un drenaje peritoneal, sin que se hayan registrado fiebre ni complicaciones adicionales hasta el momento”.

El informe médico detalla que la exmandataria se encuentra internada y que se mantiene el criterio de hospitalización hasta completar el tratamiento necesario.

La decisión de prolongar la internación responde a la necesidad de asegurar la recuperación total y evitar riesgos asociados a la peritonitis, una inflamación localizada del peritoneo que puede derivar en complicaciones graves si no se controla adecuadamente.

La comunicación oficial subraya que, hasta la fecha, “la paciente actualmente permanece con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal, sin fiebre ni complicaciones hasta el momento”.

Este dato resulta relevante, ya que la ausencia de fiebre y de nuevos síntomas indica una evolución favorable dentro del cuadro clínico.

El parte, firmado por Lanfrandoni, enfatiza que la internación se mantendrá hasta que se complete el tratamiento pertinente, lo que implica un monitoreo constante del estado de salud la ex presidenta.

Cristina Kirchner el viernes pasado había empezado con dolores abdominales agudos y el sábado, pasado el mediodía, fue asistida por sus médicos personales, que la auscultaron y recomendaron su traslado urgente. Así fue que ingresó por la tarde en el Sanatorio Otamendi, donde se le practicó una operación de urgencia.

La noche del mismo sábado hubo un primer parte médico, que informó que la intervención había concluido de manera satisfactoria. Si bien varios medios habían informado ayer que hoy sería dada de alta, Infobae informó que la ex ex presidenta se estaba recuperando, pero no había fecha de alta.

En el nuevo informe médico se indicó la continuidad del tratamiento y el drenaje, pero no mencionó intervenciones quirúrgicas adicionales ni cambios en el protocolo terapéutico, lo que sugiere que el abordaje conservador ha resultado efectivo hasta ahora.

La situación clínica de la expresidenta ha generado atención tanto en el ámbito político como en el sanitario, dada la relevancia de su figura pública.

El Sanatorio Otamendi ha sido el encargado de centralizar la información y de comunicar los avances en la recuperación, limitándose a los datos estrictamente médicos y evitando especulaciones sobre plazos de alta o eventuales complicaciones futuras.

El parte concluye con la confirmación de que “se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento pertinente”, reforzando la prioridad de la seguridad y la estabilidad clínica de la paciente.