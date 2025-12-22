Política

Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: está sin fiebre, con drenaje por la operación y seguirá internada

El informe fue difundido esta mañana, tras dos días de internación en una clínica privada porteña

Guardar
Foto de archivo- La expresidenta
Foto de archivo- La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires, Argentina, el 10 de junio de 2025. REUTERS/Tomás Cuesta

La ex presidenta Cristina Kirchner continúa bajo observación médica en una clínica privada porteña, tras el cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. El centro de salud aclaró que todavía no será dada de alta y que continuará con el seguimiento de la operación que le fue practicada este fin de semana. Se indicó que permanece con antibióticos y un drenaje que impide el regreso a su domicilio de San José 1111.

Según el parte oficial emitido por el Sanatorio Otamendi y firmado por Marisa Lanfrandoni, directora médica de la institución, la paciente continúa “tratamiento antibiótico y permanece con un drenaje peritoneal, sin que se hayan registrado fiebre ni complicaciones adicionales hasta el momento”.

El informe médico detalla que la exmandataria se encuentra internada y que se mantiene el criterio de hospitalización hasta completar el tratamiento necesario.

La decisión de prolongar la internación responde a la necesidad de asegurar la recuperación total y evitar riesgos asociados a la peritonitis, una inflamación localizada del peritoneo que puede derivar en complicaciones graves si no se controla adecuadamente.

La comunicación oficial subraya que, hasta la fecha, “la paciente actualmente permanece con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal, sin fiebre ni complicaciones hasta el momento”.

Este dato resulta relevante, ya que la ausencia de fiebre y de nuevos síntomas indica una evolución favorable dentro del cuadro clínico.

El parte, firmado por Lanfrandoni, enfatiza que la internación se mantendrá hasta que se complete el tratamiento pertinente, lo que implica un monitoreo constante del estado de salud la ex presidenta.

Cristina Kirchner el viernes pasado había empezado con dolores abdominales agudos y el sábado, pasado el mediodía, fue asistida por sus médicos personales, que la auscultaron y recomendaron su traslado urgente. Así fue que ingresó por la tarde en el Sanatorio Otamendi, donde se le practicó una operación de urgencia.

La noche del mismo sábado hubo un primer parte médico, que informó que la intervención había concluido de manera satisfactoria. Si bien varios medios habían informado ayer que hoy sería dada de alta, Infobae informó que la ex ex presidenta se estaba recuperando, pero no había fecha de alta.

En el nuevo informe médico se indicó la continuidad del tratamiento y el drenaje, pero no mencionó intervenciones quirúrgicas adicionales ni cambios en el protocolo terapéutico, lo que sugiere que el abordaje conservador ha resultado efectivo hasta ahora.

La situación clínica de la expresidenta ha generado atención tanto en el ámbito político como en el sanitario, dada la relevancia de su figura pública.

El Sanatorio Otamendi ha sido el encargado de centralizar la información y de comunicar los avances en la recuperación, limitándose a los datos estrictamente médicos y evitando especulaciones sobre plazos de alta o eventuales complicaciones futuras.

El parte concluye con la confirmación de que “se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento pertinente”, reforzando la prioridad de la seguridad y la estabilidad clínica de la paciente.

Temas Relacionados

Cristina KirchnerParte MédicoPeritonitisSanatorio Otamendi

Últimas Noticias

El explosivo mensaje de Mayra Mendoza a Juan Grabois: “Me faltás el respeto, no sé quién te creés que sos, fomentás la violencia”

La ex intendenta de Quilmes se comunicó con el diputado para recriminarle por los incidentes ocurridos en la Municipalidad. La pelea por los trapitos y el orden del tránsito

El explosivo mensaje de Mayra

Qué dice el proyecto para regular a los “trapitos” que provocó la pelea entre Mayra Mendoza y Juan Grabois en Quilmes

El debate por el ordenamiento del tránsito en ese partido bonaerense se convirtió en un conflicto político y social de alto voltaje

Qué dice el proyecto para

“No importa mucho lo que opine Ritondo”, disparó Juan Manuel Olmos sobre la polémica de su designación como auditor

Las declaraciones del funcionario se produjeron tras la impugnación presentada por el bloque del PRO, que cuestionó la validez de los nombramientos y acudió a la justicia para solicitar la inconstitucionalidad de la resolución

“No importa mucho lo que

Presupuesto: el PJ ajusta los reclamos y LLA responde dudas de los aliados para lograr que el proyecto se apruebe sin sobresaltos

El peronismo recibe a referentes de escuelas técnicas para analizar los recortes de partidas. Los libertarios explican posibles cambios en el reparto, como prometió Milei. La orden es que el jueves todos los legisladores tienen que estar en la Ciudad de Buenos Aires

Presupuesto: el PJ ajusta los

Caso Petersen: guías aseguran que el chef no tuvo problemas de salud en el ascenso al Lanín, pero sí un cambio en su comportamiento

Las personas contratadas para acompañar al reconocido cocinero dieron detalles de la frustrada excursión de alta montaña. Admitieron que hubo un cambio de actitud y hostilidad que motivó un llamado a las fuerzas de seguridad

Caso Petersen: guías aseguran que
DEPORTES
Una pieza clave de la

Una pieza clave de la selección argentina podría ser la nueva figura del Inter Miami de Messi

La millonaria suma que perderá Anthony Joshua tras vencer por nocaut a Jake Paul en una pelea

El gesto del Cholo Simeone con un periodista tras el triunfo del Atlético de Madrid contra el Girona

Conor McGregor se casó en el Vaticano: la lujosa fiesta en un club de Roma con barra de habanos y fuegos artificiales

Una figura del fútbol jugó un partido con una icónica camiseta de Boca Juniors y causó furor

TELESHOW
Wanda Nara puso a la

Wanda Nara puso a la venta algunas de sus prendas exclusivas: cuáles son y a qué precios

Cómo continúa la salud del cantante Ricardo “Chiqui” Pereyra a dos semanas del grave accidente en su hogar

Entre luces, Papá Noel y villancicos, Luisana Lopilato disfruta de la Navidad junto a su familia en Canadá

Zaira Nara abrió las puertas de su lujoso hogar en Punta del Este: “Mi sueño”

Cathy Fulop habló de Gabriela Sabatini tras su regreso a Buenos Aires: “Cada uno hace lo que puede con su vida”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador: el congreso citó al

Ecuador: el congreso citó al titular de la Judicatura tras revelarse que su esposa defendió a un narco serbio

Bolivia renueva vocales del Tribunal Supremo Electoral y Gustavo Ávila asume la presidencia del organismo

Identifican señales sanguíneas objetivas del síndrome de fatiga crónica que demuestran que es una enfermedad real

Llega Latitud Garzón, el evento que dinamiza la vida cultural del pueblo uruguayo

De las bromas al riesgo: red flags que no debes ignorar sobre violencia intrafamiliar