El Gobierno buscará dictaminar el Presupuesto 2026 en el Senado tras la media sanción en Diputados

Antes de llegar al recinto, del proyecto debe ser aprobado en comisiones (Foto: Comunicación Senado)

A pesar de que el Gobierno admitió que la media sanción al Presupuesto 2026 obtenida en la Cámara de Diputados durante la madrugada del jueves, no le sirve porque “vulnera el déficit cero”, buscará este viernes conseguir dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para llevar el proyecto al recinto.

El encuentro está pautado para las 10 de la mañana y tendrá lugar en el Salón Azul del Congreso, donde se espera que se trate la “Ley de leyes”, junto a la ley de inocencia fiscal -incluida en el paquete de reformas que el presidente Javier Milei, mandó a Sesiones extraordinarias-.

Ahora el objetivo de la administración libertaria es buscar una estrategia para agregar durante la discusión en la Cámara alta algún apartado vinculado al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, las dos leyes que no lograron derogar durante el primer debate. Aunque, primero deberá conseguir el consenso necesario en Comisión, que le permita llevarlo a votación en el pleno el 26 de diciembre.

El Presupuesto 2026 obtuvo media sanción pasada la medianoche del jueves (Foto: Cámara de Diputados)

El proyecto presupuestario obtuvo la aprobación en la Cámara de Diputados pasada la medianoche del jueves. Lo mismo sucedió con la propuesta de Inocencia Fiscal, tras una sesión maratónica, que incluyó negociaciones entre los principales bloques políticos.

En la Cámara baja, la votación contó con el acompañamiento del PRO, UCR, MID y bloques provinciales como Elijo Catamarca, Innovación Federal, La Neuquinidad, Por Santa Cruz y Producción y Trabajo. Fuerza Patria, Encuentro Federal y la izquierda rechazaron la iniciativa, mientras Provincias Unidas se abstuvo, aunque facilitó el quórum al inicio de la sesión.

El proyecto oficial incluyó previsiones de crecimiento del 5% del Producto Bruto Interno (PBI), inflación del 10,1% y un dólar a $1.423 para diciembre de 2026. De acuerdo con el texto, el Gobierno también prevé alcanzar un superávit primario del 1,5% y uno financiero del 0,2%, además de proyectar un aumento del 10,6% en las exportaciones, aunque desde la oposición consideraron poco realistas estas estimaciones.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch

El artículo 75, que contemplaba la derogación de leyes de emergencia en los sistemas de discapacidad y financiamiento universitario, fue el que generó los mayores puntos de conflicto. De hecho, diversos aliados del oficialismo se opusieron a este punto y la disputa se profundizó cuando LLA propuso que la votación fuera por capítulos y no artículo por artículo, lo que generó críticas desde la oposición que argumentaron que esa metodología impedía una expresión clara sobre los temas centrales.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, defendió la iniciativa ante el pleno y remarcó la meta de reducir la carga fiscal sobre el sector privado. “Es un principio moral no gastar más de lo que se tiene”, afirmó. A su vez, el peronista Agustín Rossi cuestionó el ajuste reflejado en el texto y su impacto sobre el consumo y la industria, mientras que Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, enfatizó que el presupuesto resultaba “ilusorio y ficticio”.

Durante la negociación, el ministro del Interior, Diego Santilli, promovió acuerdos con gobernadores a través del reparto de Aportes del Tesoro Nacional y de la promesa de regularizar fondos adeudados a la ciudad de Buenos Aires por coparticipación.

El plenario de las comisiones de Trabajo; y de Presupuesto de la Cámara alta (Fotos: Prensa Senado)

Finalmente, el tablero confirmó 123 votos en contra, 117 a favor y 2 abstenciones para el capítulo 11, que incluía las normativas sobre discapacidad, universidades y fondos coparticipables. De esta forma, la oposición logró mantener vigentes las leyes de emergencia en esas áreas y forzó al oficialismo a aceptar su derrota en uno de los puntos más controvertidos de la jornada.

Ahora, las miradas están puestas en el Senado. De igual forma, se espera que el Presupuesto 2026 obtenga un dictamen favorable, así como ocurrió este jueves con la reforma laboral.

La Comisión de Trabajo en el Senado debatió en horas de la tarde la iniciativa de modernización del mercado laboral. Poco después, la ahora senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció que se había conseguido el despacho para el tratamiento en la Cámara alta de otro de los objetivos perseguidos por el Gobierno.

Sin embargo, para concentrarse exclusivamente en el texto del presupuesto en general de los gastos y el cálculo de los recursos de la Administración Nacional, se optó por postergar hasta el 10 de febrero el tratamiento de la reforma laboral. En tanto, la agenda de reuniones no descansa y se prepara para una nueva jornada.

Reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda

Tanto el Presupuesto como el proyecto de Inocencia Fiscal se sancionarían el viernes después de Navidad. El objetivo final es que luego el texto vuelva a Diputados para que se convierta en ley el 29 del corriente mes y así cerrar el período extraordinario convocado por el Ejecutivo hasta el martes 30 de diciembre.

