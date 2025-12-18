En una semana clave para el Gobierno, Villarruel empuñó la espada en el Senado

Victoria Villarruel empuló la espada en el Senado

Mientras la Cámara de Diputados trataba el Presupuesto 2026, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, recibió este miércoles a integrantes de la Selección Argentina de Combate Medieval y ensayó junto a ellos movimientos y golpes característicos de la disciplina. Las imágenes coincidieron con la etapa que deberá afrontar en el Senado, donde llegarán proyectos clave que Javier Milei busca convertir en ley. El vínculo entre ambos sigue cortado y, en ese escenario, Villarruel se prepara para convivir con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una figura que amenaza con disputarle centralidad política.

Durante el encuentro en el Congreso, los deportistas exhibieron las medallas obtenidas en competencias internacionales frente a equipos de distintos países. Villarruel también se colocó una de las prendas distintivas del seleccionado nacional. “Recibí a parte de la Selección Argentina de Combate Medieval, un deporte que se practica individual y grupalmente en nuestro país tanto por hombres como mujeres que, munidos de armaduras, espadas y escudos, recrean las luchas cuerpo a cuerpo de la Edad Media”, expresó. Luego detalló: “Me mostraron las medallas ganadas en el exterior frente a equipos de todo el mundo y me permitieron vestir la prenda que distingue a nuestros combatientes medievales, que reproduce la bandera argentina con el sol de mayo”.

Los deportistas le mostraron a la Vicepresidenta sus medallas, escudos y espadas

La actividad coincidió con una semana clave para el oficialismo. El Gobierno consiguió durante la madrugada del jueves la media sanción del Presupuesto 2026 y del proyecto de Inocencia Fiscal, aunque no logró derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. El texto aprobado pasó al Senado, donde el bloque libertario intentó revertir ese revés legislativo. Se trató del primer presupuesto de la gestión de Milei, luego de dos años de prórrogas del esquema de gastos e ingresos de 2023.

Para avanzar con la votación en general, La Libertad Avanza reunió apoyos del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales, mientras Fuerza Patria, Encuentro Federal y la izquierda rechazaron la iniciativa. Provincias Unidas se abstuvo y jugó un rol clave al inicio de la sesión, cuando Nicolás Massot, Miguel Pichetto y un grupo de diputados de Córdoba colaboraron para alcanzar el quórum.

Villarruel junto a la Selección Argentina de Combate Medieval

El tratamiento en la Cámara alta se desarrollará próximamente en un contexto de tensión política. El diálogo entre la Casa Rosada y la Presidencia del Senado, a cargo de Villarruel, permanece interrumpido. Las diferencias se profundizaron tras la salida de Guillermo Francos como interlocutor y se reflejaron en decisiones vinculadas a la política salarial.

Los salarios del personal público ya generaron cruces entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta, en particular por el esquema de dietas que definieron los propios senadores y que no dependió de la titular del cuerpo. En ese marco institucional, la visita de la Selección Argentina de Combate Medieval sumó una postal inusual dentro del Palacio Legislativo.

La historia del deporte en Argentina

El combate medieval se desarrolló como disciplina deportiva con reglas específicas y formatos variados. Con armaduras, hachas y espadas, los torneos buscaron replicar enfrentamientos cuerpo a cuerpo inspirados en crónicas históricas. Las modalidades incluyeron duelos individuales y batallas masivas con cientos de participantes por lado, un formato que el circuito internacional consolidó durante la última década.

“El inicio del deporte en Argentina comenzó a finales del 2012”, relató Nicolás García, en diálogo con Infobae, uno de los impulsores de la actividad. “Nosotros practicábamos lo que se llamaba recreación medieval porque no había otra cosa similar en esa época. Nos armábamos una armadura y un arma, pero era una actividad recreativa entre personas que teníamos algo en común”, explicó.

Existen combates individuales y grupales

García contó que el contacto con experiencias extranjeras modificó el rumbo del proyecto. “En internet empezamos a ver que se hacía en varios rincones del planeta, pero tenían algo distinto; ellos no estaban enfocados en lo cultural sino en lo deportivo, en la competencia, en el contacto físico”, dijo.

El vínculo con la organización internacional marcó un punto de inflexión. “Nos contactamos con la HMBIA en Europa, nos compartieron sus reglamentos, nos asesoraron y nos invitaron a participar en uno de sus torneos en 2013”, recordó. Ese año, integrantes del grupo viajaron a Francia para presenciar la Batalla de las Naciones, un certamen global con selecciones nacionales.

“Argentina obviamente no tenía una selección armada, pero estar ahí nos permitió recolectar toda la experiencia e información”, señaló García. “Cuando volvimos llevamos todo lo aprendido a distintas partes del país, porque en nuestro grupo había gente de Córdoba, de Capital Federal y de Zona Sur y Oeste de Buenos Aires. Finalmente, cada uno abrió un club y fuimos los primeros cuatro clubes que se abrieron en Latinoamérica”, agregó. Según detalló, hoy existen 20 equipos distribuidos en todo el país.