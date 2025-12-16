Política

Rosatti habló de la Corte y su funcionamiento: “Solo debe tratar aquellos casos en los que haya un tema constitucional”

El titular del máximo tribunal volvió a referirse a la necesidad de ampliar el número de magistrados que lo conforman

Guardar
Rosatti, en diálogo con LN, se refirió nuevamente al funcionamiento de la Corte con tres jueces

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, volvió a referirse a las vacantes sin ocupar en el máximo tribunal y a la necesidad de que el Estado resuelva esta situación. A su vez, insistió en que se deberían tratar solo aquellos temas “en los que hay una cuestión estrictamente constitucional”.

Respecto a su postura sobre la conformación ideal, señaló que cinco jueces es el número adecuado, ya que en esa integración cada expediente es debatido por todos los miembros y favorece una deliberación sustancial sobre cada fallo. “Cinco es el número ideal, para mí, que es el número histórico de la Corte”, analizó; y en ese sentido explicó: “Cada tema tiene que dar toda la vuelta por los ministros. Nos llega un expediente, entonces, si usted hace una Corte de cinco, la mayoría es tres y todos intervienen. Es decir, que aunque los tres primeros, siendo cinco, estén de acuerdo, si el cuarto está en desacuerdo, vuelve el expediente, porque alguno de los primeros tres puede cambiar su criterio”.

Por otro lado, distinguió este modelo de los de siete o nueve integrantes, donde, a su criterio, el circuito para el análisis de los casos se vuelve excesivamente extenso y podría dificultar la construcción de consensos. “Si usted hace una Corte de siete, la mayoría es cuatro, la vuelta es más larga, es como un planeta que gira una órbita más extensa”, planteó y remarcó que el tribunal debería intervenir solo en aquellos temas “en los que hay una cuestión estrictamente constitucional”.

Para explicar el funcionamiento actual del organismo, Rosatti acudió a un ejemplo. “Estamos jugando un partido de fútbol de once jugadores con siete, para que se tome noción. Se nos complica irnos de vacaciones porque tenemos que hacer malabares”, detalló en diálogo con Carlos Pagni al aire de LN+. Según Rosatti, las actividades que llevan a cabo requieren una organización que, ante la cantidad de gente disponible, puedan sacar el trabajo.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti

“Todas las semanas tenemos acuerdo, inexorablemente. En el acuerdo discutimos las sentencias que queremos sacar en las semanas subsiguientes, quiere decir que es un debate anticipado sobre lo que vamos a hacer en las semanas o meses subsiguientes”, relató, y continuó: “Previamente, nos reunimos entre nosotros, con nuestros letrados, con los secretarios, y vamos tratando de ponernos de acuerdo”. “Ponerse de acuerdo, yo diría el noventa y ocho por ciento de las sentencias, es unanimidad, en este caso, tres firmas. Si no se llama a un conjuez”, añadió en referencia a la modalidad adoptada debido al número reducido de magistrados.

De igual forma, Rosatti señaló que la dotación de letrados en la Corte es considerablemente inferior a la de algunos estudios jurídicos privados de Buenos Aires. Mientras en ciertos despachos de la ciudad trabajan hasta trescientos abogados, en el máximo tribunal la cantidad es mucho menor. Sobre la posibilidad de implementar herramientas tecnológicas, el presidente del tribunal expresó: “Esta es la única forma de trabajar sin inteligencia artificial por ahora, porque este reparto, a lo mejor, algún día podría hacerse por inteligencia artificial, pero a veces delira y podemos tener ahí problemas”.

“Este año va a ser el récord histórico desde la fundación de la Corte Suprema de Justicia en 1863 de cantidad de sentencias. Nunca antes, como hoy”, dijo Rosatti quien indicó que se van a firmar “más de trece mil” sentencias, teniendo en cuenta que aún no terminó el año.

De esta manera, reiteró la importancia de que existan más plenarios o instancias de casación en todos los fueros, de modo de unificar criterios antes de llegar al máximo tribunal. “Nos hemos convertido casi en un tribunal de tercera instancia”, analizó. Aunque, por otro lado, destacó: “El trabajo de estos últimos años se ha organizado muy bien, pero hay que decir que estamos al límite, por supuesto”.

Temas Relacionados

Horacio RosattijuezCorte Supremamáximo tribunalúltimas noticias

Últimas Noticias

Javier Milei felicitó a José Antonio Kast y afirmó: “Sudamérica ha despertado hacia las ideas de la libertad”

El Presidente habló en la cena de fin de año de la Fundación Faro que preside Agustín Laje. Dijo que con la elección del mandatario chileno la región “está lejos de la calamidad del socialismo del sigo XXI”

Javier Milei felicitó a José

El Gobierno envió formalmente al Congreso la Ley de Glaciares y pidió celeridad en su tratamiento

Lo comunicó la Oficina del Presidente en X este lunes. En sus argumentos, el Ejecutivo sostiene que protegerá el ambiente sin prejuicios ideológicos que traben el desarrollo

El Gobierno envió formalmente al

Diputados convocó a una sesión para el próximo miércoles y tratarán el Presupuesto 2026

Se trata de la primera convocatoria del Poder Legislativo que abrirá las sesiones extraordinarias. Además, buscarán discutir la iniciativa de Inocencia Fiscal y la ley de compromiso para la estabilidad fiscal

Diputados convocó a una sesión

Hugo Moyano llegó a un acuerdo salarial para cubrir el desfase inflacionario en Camioneros

El líder sindical y los empresarios firmaron la revisión de la paritaria vigente, que consiste en una suma fija de $35 mil para cobrar con los sueldos de diciembre. Cuándo retomarán las nuevas negociaciones para 2026

Hugo Moyano llegó a un

Diputados: se constituyeron dos comisiones clave y se debaten mañana el Presupuesto 2026 y la inocencia fiscal

Se activaron esta tarde las de Hacienda; y de Legislación Penal. Fueron revalidados los libertarios Alberto Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado como titulares de las mismas, respectivamente. El kirchnerismo dejó sus cargos en reserva. Quejas del interbloque “Unidos”

Diputados: se constituyeron dos comisiones
DEPORTES
Los dos clubes a los

Los dos clubes a los que fue ofrecido Mauro Icardi y el “factor China Suárez” que puede decidir su futuro

Fue top ten, ganó USD 19 millones en el tenis y llegó a la final de un certamen de baile imitando a Michael Jackson

Faustino Oro, el prodigio del ajedrez, quedó a un paso de otra hazaña

La “trampa” de Mastantuono que complica al Real Madrid de cara a su debut en la Copa del Rey

“Muy optimista”: el análisis sobre el Alpine de Colapinto que ilusiona a los fanáticos de cara a la temporada 2026 de la F1

TELESHOW
El chispazo de Germán Martitegui

El chispazo de Germán Martitegui con Damián Betular en MasterChef Celebrity: “Antes no te gustaba”

El duro cuestionamiento de Marcela Tauro a Sofía Gonet: “Tienen contratada a estas loquitas”

El exjugador de Gran Hermano que pasó por el quirófano para operarse la nariz: el antes y después de su rinoplastia

El polémico gesto de una humorista cuando Momi Giardina ganó en el Martín Fierro: el momento y el pedido de disculpas

El accidente que sufrió Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando: “Fuimos volando al hospital”

INFOBAE AMÉRICA

El Partido Nacional denunció un

El Partido Nacional denunció un “autogolpe” y acusó al ex presidente Zelaya de obstaculizar el escrutinio especial en Honduras

Lovecraft y Houdini, dupla insospechada: la historia detrás de “Bajo las pirámides”

“No quemes a nadie en la hoguera hoy”: qué nos enseña la imprenta sobre la internet del presente

Rodrigo Paz creó una comisión para investigar la presunta corrupción durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce

La Unión Europea amplió las sanciones contra la red petrolera rusa y endureció el cerco a la “flota fantasma”