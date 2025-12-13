“Fue un sincericidio”: la CGT volvió a cruzar al Gobierno por la reforma laboral tras confirmar que será retroactiva

La CGT prepara una movilización y mantiene sus críticas a la reforma laboral

La confirmación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre el alcance general de los cambios previstos en el proyecto de reforma laboral abrió un nuevo capítulo de confrontación con la CGT. Desde la conducción de la central obrera, el dirigente Cristian Jerónimo calificó esa definición como un “sincericidio” y sostuvo que el oficialismo “termina mintiendo” luego de semanas de negar ese impacto.

“Acaba de tener un sincericidio y lo traicionó su inconsciente. Nosotros lo veníamos planteando y ellos decían que no, que era para los nuevos trabajadores. Cualquier ley aplica para todos”, expresó Jerónimo al ser consultado por las declaraciones de Sturzenegger, quien reconoció que los cambios de la reforma laboral se aplicará en todos los contratos y no sólo en los nuevos.

Durante una entrevista con Radio Mitre, el flamante dirigente de la CGT consideró que “el proyecto termina decantando en algo que ya veíamos porque lo habían dejado trascender, con puntos muy delicados para el mundo del trabajo”. En la misma línea, definió el texto como “regresivo” y consideró que “quita derechos individuales y colectivos”. “Prácticamente le saca todo tipo de protección a trabajadores y trabajadoras”, remarcó, al enumerar las flexibilizaciones incluidas en la propuesta.

Los cotitulares de la CGT Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo

Jerónimo negó además las acusaciones oficiales que vinculan el rechazo sindical con la defensa de recursos económicos. “Eso quieren instalarlo desde el poder. Nosotros apelamos a la responsabilidad institucional para que convoquen a una mesa de diálogo y negociación. Nunca existió. Nunca quisieron dialogar con las contrapartes naturales”, dijo. Según su planteo, las decisiones “unilaterales y por imposición” no generan impactos positivos en el empleo.

“Con la Ley Bases sacaron cuatro modificaciones en materia de trabajo y no generaron ni un solo puesto. Todo lo contrario: se perdieron 276 mil puestos y cerraron 20 mil pymes”, sostuvo. En ese contexto, la central obrera resolvió una movilización para el próximo jueves a las 15 horas en Plaza de Mayo. “No queremos afectar a la gente. Es una forma de protesta para mostrar el descontento”, aclaró.

Consultado sobre la necesidad de actualizar normas, Jerónimo reconoció cambios en el mundo productivo, pero defendió otro ámbito de discusión. “Existe una herramienta eficaz que son los convenios colectivos. Cuando hubo necesidades específicas, las partes se sentaron y se pusieron de acuerdo. Pasó en el sector automotriz y en el petrolero”, afirmó. “No estamos cerrados a discutir, pero no por imposición”, insistió.

El dirigente también cuestionó el funcionamiento del Consejo de Mayo, espacio que el oficialismo mencionó como aval del proceso. “Funciona como órgano consultivo. Desde el primer momento se dijo que cualquier documento debía salir con acuerdo. Cuando los planteos fueron en contra de derechos, el representante se retiró y no firmó nada”, explicó.

En otro tramo de la entrevista, Jerónimo amplió las críticas hacia el modelo económico. “Necesitamos sacar a la economía real de la recesión y dejar de privilegiar la especulación financiera. La apertura indiscriminada destruye nuestra matriz productiva”, afirmó. Además, alertó sobre la situación de quienes trabajan en plataformas digitales. “El proyecto los deja desamparados, sin derechos, cuando en otros países se los regula”, señaló.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger confirmó que la reforma laboral aplicará a cualquier relación laboral.

Qué dijo Sturzenegger

Según explicó Sturzenegger, la reforma “es un cambio en la ley y aplica a cualquier relación laboral. Estamos clarificando la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), y la LCT aplica a todo el mundo”. El funcionario explicó que el texto modifica 57 artículos de la legislación vigente y elimina otros nueve, con un rediseño integral de las condiciones de contratación, indemnización y resolución de conflictos en el sector privado.

En ese mismo tramo, el ministro puso el foco en el esquema de indemnizaciones y en la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL). “Dentro de los cambios en las indemnizaciones se incentiva la creación de un fondo que surge de la baja del gasto y de la motosierra, que nos permite bajar impuestos”, señaló. Según precisó, el mecanismo se apoya en una reducción de cargas que el Estado deja de percibir. “Eso va a implicar una baja de los impuestos al trabajo del 3%. El empleador los tiene que poner en un Fondo de Asistencia Laboral, que es un fondo de ahorro previo para hacer frente a las contingencias”, explicó.

Sturzenegger insistió en que los recursos provienen de una reasignación fiscal. “Es plata que está poniendo el Estado. Hay una parte que el Estado no se lleva y lo que no se lleva queda del empleador para hacer frente a esas contingencias judiciales y los despidos”, agregó, al justificar el diseño del instrumento.